Typeform是一家总部位于巴塞罗那的公司，专门开发可定制的表格和测验生成器软件，在 C 轮融资中获得了 1.35 亿美元。在包括 General Atlantic、Index Ventures 和 Sofina 在内的新老投资者的参与下，新一轮投资将公司的投后估值推高至 9.35 亿美元。 2021 年， Typeform年度经常性收入 (ARR) 超过 7000 万美元，是 2018 年以来的三倍。

low-code和no-code工具的普及推动了该行业的显着增长，导致对可定制表格和调查的需求增加。 Typeform计划使用这笔资金来提高产品的可访问性、简化集成并扩大其远程工作团队，旨在通过其平台产生更多的客户互动。该公司已经将其产品多样化，超越以设计为主导的形式，涉足no-code聊天机器人构建器Typeform Chat产品。

尽管来自Jotform和GoCanvas等知名企业的竞争， Typeform对其增长仍然持乐观态度，并指出它拥有超过 125,000 名付费客户。该公司提供免费计划，作为潜在客户池，用于追加销售具有增强特性和功能的付费计划。 Typeform与包括谷歌和微软在内的主要科技巨头集成，帮助用户跨各种平台和工具导入、分析和增强他们的数据。

根据首席执行官 Joaquim Lecha 的说法， Typeform专注于成为“营销技术堆栈的重要平台”，其使命是提供感觉像真实对话的高质量数字交互。该公司打算继续投资于功能、定制工具和数据可视化，为其客户提供有价值的见解和更强大的集成选项。

将机器学习和人工智能应用于产品个性化是Typeform正在探索的另一个领域。其产品 VideoAsk 允许客户创建视频并将聊天机器人自动化与视频的个人风格相结合，从而产生异步视频对话，提供更人性化的面对面感觉。该技术可为多种语言的对话实现无缝的语音到文本转录。

虽然Typeform的大多数客户都使用免费计划，但三分之二的付费客户一开始都是免费用户。该公司的有机增长率很高。大约 80% 的新客户注册是因为他们体验过Typeform的好处或认识使用过其工具的人。该公司专注于扩展业务并提供在线互动的黄金标准。目前，美国仍然是其最大的市场，其次是欧洲。

在讨论扩张和进一步投资的可能途径时，Lecha 强调了公司对客户的关注，并声称Typeform准备考虑任何有助于他们实现更个性化业务关系的选择。

像Typeform这样的平台凸显了科技行业对no-code和low-code工具日益增长的需求。 对no-code和low-code应用程序开发的需求随着AppMaster等平台的增长而增长，该平台可帮助客户使用可视化工具和最少的代码创建后端、Web 和移动应用程序。随着此类工具变得越来越流行，数字交互和定制的前景也在继续快速发展。