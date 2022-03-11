حصلت Typeform ، وهي شركة مقرها برشلونة ومتخصصة في تطوير نماذج قابلة للتخصيص وبرمجيات إنشاء الاختبارات ، على 135 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة C. بمشاركة مستثمرين جدد وحاليين ، بما في ذلك General Atlantic و Index Ventures و Sofina ، دفعت هذه الجولة الجديدة من الاستثمار تقييم الشركة لما بعد المال إلى 935 مليون دولار. في عام 2021 ، تفاخر Typeform بأكثر من 70 مليون دولار من الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) وضاعفت ثلاث مرات في ARR منذ 2018.

أدى الارتفاع الكبير في شعبية الأدوات ذات التعليمات low-code no-code إلى نمو كبير في هذا القطاع ، مما أدى إلى زيادة الطلب على النماذج والاستطلاعات القابلة للتخصيص. تخطط Typeform لاستخدام الأموال لتعزيز إمكانية الوصول إلى المنتج ، وتبسيط عمليات التكامل ، وتوسيع فريق العمل عن بُعد ، بهدف إنشاء المزيد من تفاعلات العملاء عبر نظامها الأساسي. لقد قامت الشركة بالفعل بتنويع عروضها بما يتجاوز النماذج التي يقودها التصميم ، حيث تتفرع إلى منتجات مثل Typeform Chat ، وهي أداة إنشاء روبوت محادثة no-code.

على الرغم من المنافسة من اللاعبين الراسخين مثل Jotform و GoCanvas ، لا يزال Typeform متفائلًا بشأن نموه ، مشيرًا إلى أن لديه أكثر من 125000 عميل يدفع. تقدم الشركة خطة مجانية ، والتي تعمل كمجموعة من العملاء المحتملين لزيادة بيع الخطط المدفوعة مع ميزات ووظائف محسّنة. يتكامل Typeform مع عمالقة التكنولوجيا الكبرى ، بما في ذلك Google و Microsoft ، لمساعدة المستخدمين على استيراد بياناتهم وتحليلها وتحسينها عبر العديد من الأنظمة الأساسية والأدوات.

وفقًا للمدير التنفيذي Joaquim Lecha ، يركز Typeform على أن يصبح "المنصة الأساسية لمجموعة تقنيات التسويق" ، في مهمة لتقديم تفاعلات رقمية عالية الجودة تبدو وكأنها محادثات حقيقية. تعتزم الشركة مواصلة الاستثمار في الميزات وأدوات التخصيص وتصور البيانات لتزويد عملائها برؤى قيمة وخيارات تكامل أكثر قوة.

يعد تطبيق التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتخصيص المنتج مجالًا آخر يستكشفه Typeform. يتيح منتجها ، VideoAsk ، للعملاء إنشاء مقاطع فيديو والجمع بين أتمتة chatbot مع اللمسة الشخصية للفيديو ، مما ينتج عنه محادثات فيديو غير متزامنة توفر إحساسًا أكثر إنسانية وجهًا لوجه. تتيح هذه التقنية النسخ السلس للكلام إلى نص لإجراء محادثات بلغات متعددة.

بينما يستخدم معظم عملاء Typeform الخطة المجانية ، بدأ ثلثا العملاء الذين يدفعون كمستخدمين مجانيين. تشهد الشركة معدل نمو عضوي مرتفع. يقوم حوالي 80 ٪ من العملاء الجدد بالتسجيل لأنهم جربوا فوائد Typeform أو يعرفون شخصًا استخدم أدواته. تركز الشركة على توسيع نطاق أعمالها وتوفير المعيار الذهبي للتفاعلات عبر الإنترنت. حاليًا ، لا تزال الولايات المتحدة أكبر سوق لها ، تليها أوروبا.

عند مناقشة الطرق المحتملة للتوسع والمزيد من الاستثمارات ، شددت Lecha على تركيز الشركة على عملائها ، مؤكدة أن Typeform مستعدة للنظر في أي خيارات تساعدهم على تحقيق عالم من علاقات العمل الشخصية بشكل أكبر.

تسلط المنصات مثل Typeform الضوء على الطلب المتزايد على الأدوات no-code والأدوات low-code في صناعة التكنولوجيا. نما الطلب على تطوير التطبيقات no-code low-code جنبًا إلى جنب مع منصات مثل AppMaster ، والتي تساعد العملاء على إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية باستخدام أدوات مرئية والحد الأدنى من الترميز. نظرًا لأن هذه الأدوات أصبحت أكثر شيوعًا من أي وقت مضى ، يستمر مشهد التفاعل الرقمي والتخصيص في التطور بسرعة.