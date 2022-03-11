Typeform, компания из Барселоны, которая специализируется на разработке настраиваемого программного обеспечения для создания форм и викторин, получила 135 миллионов долларов в раунде финансирования серии C. С участием как новых, так и существующих инвесторов, в том числе General Atlantic, Index Ventures и Sofina, этот новый раунд инвестиций повысил оценку компании до 935 миллионов долларов. В 2021 году Typeform может похвастаться годовым регулярным доходом (ARR) более 70 миллионов долларов и утроил свой ARR с 2018 года.

Всплеск популярности инструментов low-code и no-code привел к значительному росту в этом секторе, что привело к увеличению спроса на настраиваемые формы и опросы. Typeform планирует использовать средства для повышения доступности продукта, оптимизации интеграции и расширения своей удаленной рабочей группы, стремясь увеличить количество взаимодействий с клиентами через свою платформу. Компания уже диверсифицировала свое предложение, выйдя за рамки форм, основанных на дизайне, разветвившись на такие продукты, как Typeform Chat, конструктор чат-ботов no-code.

Несмотря на конкуренцию со стороны хорошо зарекомендовавших себя игроков, таких как Jotform и GoCanvas, Typeform сохраняет оптимизм в отношении своего роста, отмечая, что у него более 125 000 платящих клиентов. Компания предлагает бесплатный план, который служит пулом потенциальных клиентов для продажи платных планов с расширенными функциями и функциями. Typeform интегрируется с крупными технологическими гигантами, включая Google и Microsoft, чтобы помочь пользователям импортировать, анализировать и улучшать свои данные на различных платформах и инструментах.

По словам генерального директора Хоакима Лечи, Typeform стремится стать «основной платформой для стека маркетинговых технологий» с миссией предлагать высококачественные цифровые взаимодействия, которые выглядят как настоящие разговоры. Компания намерена продолжать инвестировать в функции, инструменты настройки и визуализацию данных, чтобы предоставлять своим клиентам ценную информацию и более надежные варианты интеграции.

Применение машинного обучения и искусственного интеллекта для персонализации продуктов — еще одна область, которую исследует Typeform. Его продукт, VideoAsk, позволяет клиентам создавать видеоролики и сочетать автоматизацию чат-ботов с личным подходом к видео, что приводит к асинхронным видео-разговорам, которые предлагают более человеческое ощущение «лицом к лицу». Эта технология обеспечивает плавную транскрипцию речи в текст для разговоров на нескольких языках.

В то время как большинство клиентов Typeform используют бесплатный план, две трети платных клиентов начинали как бесплатные пользователи. Компания демонстрирует высокие темпы органического роста. Около 80% новых клиентов регистрируются, потому что они испытали на себе преимущества Typeform или знают кого-то, кто использовал его инструменты. Компания сосредоточена на масштабировании своего бизнеса и обеспечении золотого стандарта онлайн-взаимодействия. В настоящее время США остаются крупнейшим рынком сбыта, за ними следует Европа.

Обсуждая возможные пути расширения и дальнейших инвестиций, Леча подчеркнул внимание компании к своим клиентам, заявив, что Typeform готова рассмотреть любые варианты, которые помогут им достичь мира более личных деловых отношений.

Такие платформы, как Typeform подчеркивают растущий спрос на инструменты no-code и low-code в технологической отрасли. Спрос на разработку приложений no-code и low-code вырос вместе с такими платформами, как AppMaster, которые помогают клиентам создавать серверные, веб- и мобильные приложения с визуальными инструментами и минимальным кодированием. По мере того, как такие инструменты становятся все более популярными, среда для цифрового взаимодействия и настройки продолжает быстро развиваться.