Typeform, uma empresa com sede em Barcelona especializada no desenvolvimento de software personalizável de formulários e questionários, recebeu US$ 135 milhões em uma rodada de financiamento da Série C. Com a participação de investidores novos e existentes, incluindo General Atlantic, Index Ventures e Sofina, esta nova rodada de investimento elevou a avaliação pós-dinheiro da empresa para US$ 935 milhões. Em 2021, Typeform ostentava mais de US$ 70 milhões em receita recorrente anual (ARR) e triplicou seu ARR desde 2018.

O aumento da popularidade de ferramentas de low-code e no-code impulsionou um crescimento significativo no setor, levando a um aumento na demanda por formulários e pesquisas personalizáveis. Typeform planeja usar os fundos para aprimorar a acessibilidade do produto, simplificar as integrações e expandir sua equipe de trabalho remoto, com o objetivo de gerar mais interações com o cliente por meio de sua plataforma. A empresa já diversificou sua oferta além dos formulários orientados ao design, ramificando-se em produtos como Typeform Chat, um construtor de chatbot no-code.

Apesar da concorrência de players bem estabelecidos como Jotform e GoCanvas, Typeform continua otimista sobre seu crescimento, observando que possui mais de 125.000 clientes pagantes. A empresa oferece um plano gratuito, que serve como um pool de clientes em potencial para vender planos pagos com recursos e funcionalidades aprimorados. Typeform se integra aos principais gigantes da tecnologia, incluindo Google e Microsoft, para ajudar os usuários a importar, analisar e aprimorar seus dados em várias plataformas e ferramentas.

De acordo com o CEO Joaquim Lecha, Typeform está focada em se tornar a "plataforma essencial para a pilha de tecnologia de marketing", com a missão de oferecer interações digitais de alta qualidade que pareçam conversas reais. A empresa pretende continuar investindo em recursos, ferramentas de customização e visualização de dados para fornecer a seus clientes insights valiosos e opções de integração mais robustas.

A aplicação de aprendizado de máquina e inteligência artificial para personalização de produtos é outra área que Typeform está explorando. Seu produto, VideoAsk, permite que os clientes criem vídeos e combinem a automação do chatbot com o toque pessoal do vídeo, resultando em conversas de vídeo assíncronas que oferecem uma sensação cara a cara mais humana. Essa tecnologia permite a transcrição perfeita de fala para texto para conversas em vários idiomas.

Enquanto a maioria dos clientes da Typeform usa o plano gratuito, dois terços de seus clientes pagantes começaram como usuários gratuitos. A empresa está tendo uma alta taxa de crescimento orgânico. Cerca de 80% dos novos clientes se cadastram porque já experimentaram os benefícios do Typeform ou conhecem alguém que já utilizou suas ferramentas. A empresa está focada em expandir seus negócios e fornecer o padrão ouro para interações online. Atualmente, os EUA continuam sendo seu maior mercado, seguido pela Europa.

Ao discutir possíveis rotas de expansão e novos investimentos, Lecha enfatizou o foco da empresa em seus clientes, afirmando que Typeform está preparada para considerar quaisquer opções que os ajudem a alcançar um mundo de relacionamentos de negócios mais pessoais.

Plataformas como Typeform destacam a crescente demanda por ferramentas no-code e low-code na indústria de tecnologia. A demanda por desenvolvimento de aplicativos no-code e low-code cresceu junto com plataformas como AppMaster, que ajuda os clientes a criar aplicativos de back-end, web e móveis com ferramentas visuais e codificação mínima. À medida que essas ferramentas se tornam cada vez mais populares, o cenário para interação e personalização digital continua a evoluir rapidamente.