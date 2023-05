Typeform, firma z siedzibą w Barcelonie, która specjalizuje się w opracowywaniu konfigurowalnych formularzy i oprogramowania do tworzenia quizów, otrzymała 135 milionów dolarów w rundzie finansowania Serii C. Przy udziale zarówno nowych, jak i dotychczasowych inwestorów, w tym General Atlantic, Index Ventures i Sofina, ta nowa runda inwestycji podniosła wycenę spółki do 935 mln USD. W 2021 roku Typeform szczycił się ponad 70 milionami dolarów rocznych stałych przychodów (ARR) i potroił swój ARR od 2018 roku.

Gwałtowny wzrost popularności narzędzi low-code i no-code spowodował znaczny wzrost w sektorze, prowadząc do zwiększonego zapotrzebowania na konfigurowalne formularze i ankiety. Typeform planuje wykorzystać fundusze w celu zwiększenia dostępności produktów, usprawnienia integracji i rozszerzenia zespołu pracującego zdalnie, mając na celu generowanie większej liczby interakcji z klientami za pośrednictwem swojej platformy. Firma zdywersyfikowała już swoją ofertę poza formularze oparte na projektowaniu, rozgałęziając się na produkty takie jak Typeform Chat, narzędzie do tworzenia chatbotów no-code.

Pomimo konkurencji ze strony uznanych graczy, takich jak Jotform i GoCanvas, Typeform pozostaje optymistą co do swojego wzrostu, zauważając, że ma ponad 125 000 płacących klientów. Firma oferuje bezpłatny plan, który służy jako pula potencjalnych klientów do sprzedaży płatnych planów z ulepszonymi funkcjami i funkcjonalnością. Typeform integruje się z największymi gigantami technologicznymi, w tym Google i Microsoft, aby pomóc użytkownikom importować, analizować i ulepszać ich dane na różnych platformach i narzędziach.

Według CEO Joaquima Lecha, Typeform koncentruje się na tym, aby stać się „niezbędną platformą dla stosu technologii marketingowych”, z misją oferowania wysokiej jakości interakcji cyfrowych, które przypominają prawdziwe rozmowy. Firma zamierza nadal inwestować w funkcje, narzędzia dostosowywania i wizualizację danych, aby zapewnić swoim klientom cenne spostrzeżenia i bardziej niezawodne opcje integracji.

Zastosowanie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do personalizacji produktów to kolejny obszar, który eksploruje Typeform. Jej produkt, VideoAsk, pozwala klientom tworzyć filmy i łączyć automatyzację chatbota z osobistym akcentem wideo, co skutkuje asynchronicznymi rozmowami wideo, które zapewniają bardziej ludzkie wrażenie twarzą w twarz. Ta technologia umożliwia bezproblemową transkrypcję mowy na tekst dla rozmów w wielu językach.

Podczas gdy większość klientów Typeform korzysta z bezpłatnego abonamentu, dwie trzecie płacących klientów zaczynało jako użytkownicy wolni. Spółka notuje wysokie tempo wzrostu organicznego. Około 80% nowych klientów rejestruje się, ponieważ doświadczyło korzyści płynących z Typeform lub zna kogoś, kto korzystał z jego narzędzi. Firma koncentruje się na skalowaniu swojej działalności i zapewnieniu złotego standardu interakcji online. Obecnie największym rynkiem pozostają Stany Zjednoczone, a następnie Europa.

Omawiając możliwe kierunki ekspansji i dalszych inwestycji, Lecha podkreślił koncentrację firmy na klientach, zapewniając, że Typeform jest gotowy rozważyć wszelkie opcje, które pomogą im osiągnąć świat bardziej osobistych relacji biznesowych.

Platformy takie jak Typeform podkreślają rosnące zapotrzebowanie na narzędzia no-code i low-code w branży technologicznej. Zapotrzebowanie na tworzenie aplikacji no-code i low-code wzrosło wraz z platformami takimi jak AppMaster, które pomagają klientom tworzyć aplikacje backendowe, internetowe i mobilne za pomocą narzędzi wizualnych i minimalnej ilości kodowania. Ponieważ takie narzędzia stają się coraz bardziej popularne, krajobraz cyfrowej interakcji i dostosowywania nadal szybko ewoluuje.