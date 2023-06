Instacart a annoncé le lancement d'un nouvel outil de recherche IA, "Ask Instacart", alimenté par ChatGPT d'OpenAI. L'outil intégré à l'application vise à aider les clients à gagner du temps et à répondre à leurs questions sur les achats en leur proposant des recommandations personnalisées. Le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité commence aujourd'hui et sera disponible pour tous les clients américains et canadiens dans les semaines à venir.

La nouvelle expérience de recherche est intégrée directement dans la barre de recherche de l'application Instacart, fournissant aux utilisateurs des recommandations de produits et des informations élargies sur la préparation des aliments, les attributs des produits, les considérations diététiques, et plus encore. En incorporant des questions personnalisées, " Ask Instacart " est conçu pour identifier les besoins des utilisateurs en fonction de leur historique d'achats et les encourager à découvrir de nouveaux produits.

Les utilisateurs peuvent poser des questions telles que "Quel type d'accompagnement dois-je servir avec des côtelettes d'agneau ?" ou "Quel poisson est similaire au saumon ?". L'outil répond également à des questions telles que "Quelles sont les bonnes sauces pour griller le poulet ?" ou "Quels sont les en-cas sans produits laitiers pour les enfants ?". L'architecte en chef d'Instacart, JJ Zhuang, a déclaré dans un communiqué de presse : "Une question aussi simple que "Qu'est-ce qu'on mange ?" est l'une des plus complexes à laquelle les familles du monde entier doivent répondre. Qu'il s'agisse de décisions concernant le budget, les spécifications alimentaires, les compétences culinaires, les préférences personnelles et bien plus encore, Ask Instacart peut aider les clients à répondre à toutes leurs questions sur la nourriture et à livrer les ingrédients du repas parfait en une heure seulement."

Avant l'introduction de cette expérience de recherche alimentée par l'IA, la barre de recherche d'Instacart ne pouvait être utilisée que pour trouver des produits, des magasins et des recettes. Avec "Ask Instacart", l'application se transforme en un guichet unique pour la préparation des repas. Auparavant, les utilisateurs se fiaient à Google pour trouver des recommandations spécifiques sur les en-cas ou les éléments essentiels du barbecue avant de passer à Instacart pour passer une commande. Désormais, Instacart élimine cette première étape en permettant aux utilisateurs de saisir ces questions directement dans son application.

Le lancement de "Ask Instacart" fait suite à la récente mise en œuvre par l'entreprise d'un plug-in Instacart pour ChatGPT, permettant aux utilisateurs d'exprimer leurs besoins alimentaires en langage naturel et d'acheter ensuite les produits correspondants. Reconnaissant que la technologie d'IA générative en est encore à ses débuts, Instacart assure que "Ask Instacart" est un modèle hautement spécialisé conçu pour répondre spécifiquement aux questions pertinentes liées à l'alimentation.

L'entreprise souligne son engagement à intégrer des fonctions d'IA dans ses produits de manière responsable. Cette transition reflète l'adoption croissante d'outils alimentés par l'IA et de plateformes sans code, telles que la plateforme AppMaster, qui rationalisent divers aspects des interactions avec les entreprises et les clients.