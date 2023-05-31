Instacart宣布推出一个新的人工智能搜索工具 "Ask Instacart"，由OpenAI的ChatGPT提供支持。这个应用程序内的工具旨在帮助客户节省时间，并通过提供个性化的建议来回答他们的购物问题。这项新功能从今天开始推出，并将在未来几周向所有美国和加拿大客户提供。

新的搜索体验直接整合到Instacart应用程序的搜索栏中，为用户提供产品推荐和有关食品准备、产品属性、饮食考虑等方面的扩展信息。通过纳入个性化的问题提示，"询问Instacart "旨在根据用户的购物历史确定他们的需求，并鼓励他们发现新产品。

用户可以提出这样的问题："我应该用什么样的配菜来搭配羊排？"或 "什么鱼与三文鱼相似？"该工具还可以回答这样的询问："烤鸡的好酱料是什么？"或 "儿童的无奶零食是什么？"Instacart的首席架构师JJ Zhuang在一份新闻稿中说："像'晚餐吃什么'这样简单的问题对各地的家庭来说是最复杂的回答之一。从关于预算和饮食规格的决定到烹饪技能、个人喜好等等，Ask Instacart可以帮助客户回答他们所有的食物问题，并在最快的一个小时内提供完美一餐的原料。"

在引入这种人工智能驱动的搜索体验之前，Instacart的搜索栏只能用来寻找产品、商店和食谱。有了'Ask Instacart'，该应用程序就变成了一个一站式的食品准备中心。过去，用户在过渡到Instacart下订单之前，会依靠谷歌来寻找零食或烧烤必需品的具体推荐。现在，Instacart允许用户在其应用程序中直接输入这些查询，从而消除了这第一步的需要。

在推出 "询问Instacart "之前，该公司最近为ChatGPT实施了一个Instacart插件，使用户能够用自然语言表达他们的食物需求，然后购买相应的产品。Instacart承认生成性人工智能技术仍处于早期阶段，确保'Ask Instacart'是一个高度专业化的模型，旨在专门回应与食品相关的问题。

该公司强调，它致力于负责任地将人工智能功能纳入其产品。这种转变反映了人工智能驱动的工具和无代码平台（如AppMaster平台）的日益采用，这些工具和平台简化了业务和客户互动的各个方面。