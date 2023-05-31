أعلن Instacart عن إطلاق أداة بحث AI جديدة ، "Ask Instacart" ، بدعم من ChatGPT من OpenAI. تهدف الأداة داخل التطبيق إلى مساعدة العملاء على توفير الوقت والإجابة على أسئلة التسوق الخاصة بهم من خلال تقديم توصيات مخصصة. يبدأ طرح هذه الميزة الجديدة اليوم وستكون متاحة لجميع العملاء في الولايات المتحدة وكندا في الأسابيع المقبلة.

تم دمج تجربة البحث الجديدة مباشرة في شريط البحث في تطبيق Instacart ، مما يوفر للمستخدمين توصيات المنتج ومعلومات موسعة حول إعداد الطعام ، وسمات المنتج ، والاعتبارات الغذائية ، والمزيد. من خلال دمج مطالبات الأسئلة المخصصة ، تم تصميم "Ask Instacart" لتحديد احتياجات المستخدمين بناءً على سجل التسوق الخاص بهم وتشجيعهم على اكتشاف منتجات جديدة.

يمكن للمستخدمين طرح أسئلة مثل ، "ما نوع الأطباق الجانبية التي يجب أن أقدمها مع قطع لحم الضأن؟" أو "ما هي الأسماك التي تشبه السلمون؟" تستجيب الأداة أيضًا لاستفسارات مثل ، "ما هي الصلصات الجيدة لشوي الدجاج؟" أو "ما هي الوجبات الخفيفة الخالية من الألبان للأطفال؟" صرح كبير المهندسين المعماريين في Instacart ، JJ Zhuang ، في بيان صحفي ، "سؤال بسيط مثل" ماذا للعشاء؟ " هي من بين أكثر الأمور تعقيدًا بالنسبة للعائلات في كل مكان للإجابة. بدءًا من القرارات المتعلقة بالميزانية والمواصفات الغذائية وحتى مهارات الطهي والتفضيلات الشخصية وغير ذلك الكثير ، يمكن لـ Ask Instacart مساعدة العملاء في الإجابة على جميع أسئلتهم الغذائية وتقديم المكونات لوجبة مثالية في غضون ساعة ".

قبل تقديم تجربة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، لا يمكن استخدام شريط البحث في Instacart إلا للعثور على المنتجات والمتاجر والوصفات. مع "Ask Instacart" ، يتحول التطبيق إلى متجر شامل لإعداد الطعام. في الماضي ، كان المستخدمون يعتمدون على Google للعثور على توصيات محددة للوجبات الخفيفة أو أساسيات الشواء قبل الانتقال إلى Instacart لتقديم طلب. الآن ، يلغي Instacart الحاجة إلى تلك الخطوة الأولى من خلال السماح للمستخدمين بإدخال هذه الاستعلامات مباشرة داخل التطبيق الخاص به.

يأتي إطلاق "Ask Instacart" عقب تنفيذ الشركة مؤخرًا لمكوِّن إضافي Instacart لـ ChatGPT ، مما يمكّن المستخدمين من التعبير عن احتياجاتهم الغذائية بلغة طبيعية ثم التسوق لشراء المنتجات المقابلة. اعترافًا بأن تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية لا تزال في مراحلها الأولى ، تضمن Instacart أن "Ask Instacart" هو نموذج متخصص للغاية مصمم للاستجابة على وجه التحديد للأسئلة المتعلقة بالأغذية.

تؤكد الشركة التزامها بدمج ميزات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها بشكل مسؤول. يعكس هذا الانتقال التبني المتزايد للأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ، مثل منصة AppMaster ، والتي تعمل على تبسيط مختلف جوانب الأعمال وتفاعلات العملاء.