Instacart ha annunciato il lancio di un nuovo strumento di ricerca AI, "Ask Instacart", basato su ChatGPT di OpenAI. Lo strumento in-app mira ad aiutare i clienti a risparmiare tempo e a rispondere alle loro domande sugli acquisti, offrendo loro consigli personalizzati. Il lancio di questa nuova funzione inizia oggi e sarà disponibile per tutti i clienti statunitensi e canadesi nelle prossime settimane.

La nuova esperienza di ricerca è integrata direttamente nella barra di ricerca dell'app Instacart e fornisce agli utenti consigli sui prodotti e informazioni più dettagliate sulla preparazione degli alimenti, sugli attributi dei prodotti, sulle considerazioni dietetiche e altro ancora. Incorporando domande personalizzate, "Ask Instacart" è progettato per identificare le esigenze degli utenti in base alla loro storia di acquisti e incoraggiarli a scoprire nuovi prodotti.

Gli utenti possono porre domande come: "Che tipo di contorno devo servire con le costolette di agnello?" o "Quale pesce è simile al salmone?". Lo strumento risponde anche a domande come "Quali sono le salse più adatte per grigliare il pollo?" o "Quali sono gli snack senza latticini per i bambini?". Il capo architetto di Instacart, JJ Zhuang, ha dichiarato in un comunicato stampa: "Una domanda semplice come "Cosa c'è per cena?" è tra le più complesse a cui le famiglie di tutto il mondo devono rispondere. Dalle decisioni relative al budget e alle specifiche dietetiche alle abilità culinarie, alle preferenze personali e molto altro ancora, Ask Instacart può aiutare i clienti a rispondere a tutte le loro domande sul cibo e a consegnare gli ingredienti per il pasto perfetto in appena un'ora".

Prima dell'introduzione di questa esperienza di ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, la barra di ricerca di Instacart poteva essere utilizzata solo per trovare prodotti, negozi e ricette. Con "Ask Instacart", l'app si trasforma in uno sportello unico per la preparazione dei cibi. In passato, gli utenti si affidavano a Google per trovare consigli specifici su snack o prodotti essenziali per il barbecue prima di passare a Instacart per effettuare un ordine. Ora Instacart elimina la necessità di questo primo passo, consentendo agli utenti di inserire queste richieste direttamente all'interno della sua app.

Il lancio di "Ask Instacart" segue la recente implementazione da parte dell'azienda di un plug-in Instacart per ChatGPT, che consente agli utenti di esprimere le proprie esigenze alimentari in linguaggio naturale e di acquistare i prodotti corrispondenti. Riconoscendo che la tecnologia dell'intelligenza artificiale generativa è ancora agli albori, Instacart assicura che "Ask Instacart" è un modello altamente specializzato, progettato per rispondere in modo specifico alle domande rilevanti relative al cibo.

L'azienda sottolinea il suo impegno a incorporare le funzioni di IA nei suoi prodotti in modo responsabile. Questa transizione riflette la crescente adozione di strumenti basati sull'IA e di piattaforme no-code, come la piattaforma AppMaster, che semplificano vari aspetti delle interazioni commerciali e con i clienti.