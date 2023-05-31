Instacart, OpenAI ChatGPT tarafından desteklenen yeni bir AI arama aracı olan 'Instacart'a Sor' lansmanını duyurdu. Uygulama içi araç, müşterilerin kişiselleştirilmiş öneriler sunarak zamandan tasarruf etmelerine ve alışverişle ilgili sorularını yanıtlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu yeni özelliğin kullanıma sunulması bugün başlıyor ve önümüzdeki haftalarda tüm ABD'li ve Kanadalı müşterilerin kullanımına sunulacak.

Yeni arama deneyimi, doğrudan Instacart uygulamasındaki arama çubuğuna entegre edilerek kullanıcılara ürün önerileri ve yiyecek hazırlama, ürün özellikleri, beslenmeyle ilgili hususlar ve daha fazlası hakkında genişletilmiş bilgiler sunar. Kişiselleştirilmiş soru istemleri içeren 'Instacart'a Sor', kullanıcıların alışveriş geçmişlerine göre ihtiyaçlarını belirlemek ve onları yeni ürünler keşfetmeye teşvik etmek için tasarlanmıştır.

Kullanıcılar, “Kuzu pirzola ile ne tür garnitür servis etmeliyim?” Gibi sorular sorabilir. veya "Hangi balık somona benzer?" Araç ayrıca "Tavuk ızgara yapmak için iyi soslar nelerdir?" gibi sorulara da yanıt verir. veya "Çocuklar için süt içermeyen atıştırmalıklar nelerdir?" Instacart'ın baş mimarı JJ Zhuang, bir basın açıklamasında "'Akşam yemeğinde ne var?' gibi basit bir soru" dedi. her yerdeki ailelerin cevap vermesi gereken en karmaşık sorulardan biridir. Bütçe ve diyet spesifikasyonları ile ilgili kararlardan pişirme becerilerine, kişisel tercihlere ve çok daha fazlasına kadar Ask Instacart, müşterilerin yemekle ilgili tüm sorularını yanıtlamasına ve mükemmel yemek için malzemeleri bir saat kadar kısa sürede teslim etmesine yardımcı olabilir.

Yapay zeka destekli bu arama deneyimi sunulmadan önce, Instacart'ın arama çubuğu yalnızca ürünleri, mağazaları ve tarifleri bulmak için kullanılabiliyordu. "Instacart'a Sor" ile uygulama, yemek hazırlama için tek duraklı bir mağazaya dönüşür. Geçmişte, kullanıcılar sipariş vermek için Instacart'a geçmeden önce atıştırmalıklar veya temel barbekü ürünleri için özel öneriler bulma konusunda Google'a güvenirdi. Artık Instacart, kullanıcıların bu sorguları doğrudan kendi uygulamasından girmelerine izin vererek bu ilk adıma olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

'Instacart'a Sor'un lansmanı, şirketin yakın zamanda ChatGPT için bir Instacart eklentisi uygulamasını takip ederek, kullanıcıların yiyecek ihtiyaçlarını doğal bir dilde ifade etmelerini ve ardından ilgili ürünleri satın almalarını sağlıyor. Üretken yapay zeka teknolojisinin henüz ilk aşamalarında olduğunu kabul eden Instacart, "Instacart'a Sor"un özellikle gıdayla ilgili sorulara yanıt vermek üzere tasarlanmış son derece uzmanlaşmış bir model olmasını sağlıyor.

Şirket, yapay zeka özelliklerini ürünlerine sorumlu bir şekilde dahil etme taahhüdünü vurguluyor. Bu geçiş, iş ve müşteri etkileşimlerinin çeşitli yönlerini düzene sokan AppMaster platformu gibi yapay zeka destekli araçların ve kodsuz platformların giderek daha fazla benimsenmesini yansıtıyor.