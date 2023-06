Instacart heeft de lancering aangekondigd van een nieuwe AI-zoektool, 'Ask Instacart', aangedreven door OpenAI's ChatGPT. De in-app tool is bedoeld om klanten te helpen tijd te besparen en hun winkelvragen te beantwoorden door gepersonaliseerde aanbevelingen te doen. De uitrol van deze nieuwe functie begint vandaag en zal de komende weken beschikbaar zijn voor alle Amerikaanse en Canadese klanten.

De nieuwe zoekervaring is direct geïntegreerd in de zoekbalk van de Instacart app en biedt gebruikers productaanbevelingen en uitgebreide informatie over voedselbereiding, producteigenschappen, dieetoverwegingen en meer. Door de integratie van gepersonaliseerde vraagstellingen is 'Ask Instacart' ontworpen om de behoeften van gebruikers te identificeren op basis van hun winkelgeschiedenis en hen aan te moedigen nieuwe producten te ontdekken.

Gebruikers kunnen vragen stellen als "Welke bijgerechten moet ik serveren bij lamskoteletjes?" of "Welke vis lijkt op zalm?". De tool reageert ook op vragen als "Wat zijn goede sauzen voor het grillen van kip?" of "Wat zijn zuivelvrije snacks voor kinderen?". De hoofdarchitect van Instacart, JJ Zhuang, verklaarde in een persbericht: "Een eenvoudige vraag als 'Wat eten we?' behoort tot de meest complexe die gezinnen overal moeten beantwoorden. Van beslissingen over budget en dieetvoorschriften tot kookvaardigheden, persoonlijke voorkeuren en zoveel meer, Ask Instacart kan klanten helpen al hun vragen over eten te beantwoorden en de ingrediënten voor de perfecte maaltijd binnen een uur te leveren."

Voor de introductie van deze AI-aangedreven zoekervaring kon de zoekbalk van Instacart alleen worden gebruikt om producten, winkels en recepten te vinden. Met 'Ask Instacart' verandert de app in een one-stop-shop voor voedselbereiding. In het verleden vertrouwden gebruikers op Google om specifieke aanbevelingen te vinden voor snacks of BBQ-benodigdheden voordat ze naar Instacart gingen om een bestelling te plaatsen. Nu elimineert Instacart de noodzaak voor die eerste stap door gebruikers in staat te stellen deze vragen direct in de app in te voeren.

De lancering van 'Ask Instacart' volgt op de recente implementatie door het bedrijf van een Instacart plug-in voor ChatGPT, waarmee gebruikers hun voedselbehoeften in natuurlijke taal kunnen uitdrukken en vervolgens kunnen winkelen voor overeenkomstige producten. Instacart erkent dat generatieve AI-technologie zich nog in een vroeg stadium bevindt en verzekert dat 'Ask Instacart' een zeer gespecialiseerd model is dat is ontworpen om specifiek te reageren op relevante voedselgerelateerde vragen.

Het bedrijf benadrukt zijn inzet om AI-functies op verantwoorde wijze in zijn producten op te nemen. Deze overgang weerspiegelt de groeiende adoptie van AI-aangedreven tools en no-code platforms, zoals het AppMaster-platform, die verschillende aspecten van zakelijke en klantinteracties stroomlijnen.