A Instacart anunciou o lançamento de uma nova ferramenta de pesquisa de IA, 'Ask Instacart', alimentada pelo ChatGPT da OpenAI. A ferramenta in-app tem como objectivo ajudar os clientes a poupar tempo e a responder às suas perguntas sobre compras, oferecendo recomendações personalizadas. A implementação desta nova funcionalidade começa hoje e estará disponível para todos os clientes dos EUA e do Canadá nas próximas semanas.

A nova experiência de pesquisa está integrada directamente na barra de pesquisa da aplicação Instacart, fornecendo aos utilizadores recomendações de produtos e informação alargada sobre a preparação de alimentos, atributos dos produtos, considerações dietéticas e muito mais. Ao incorporar perguntas personalizadas, o 'Ask Instacart' foi concebido para identificar as necessidades dos utilizadores com base no seu histórico de compras e incentivá-los a descobrir novos produtos.

Os utilizadores podem fazer perguntas como: "Que tipo de acompanhamentos devo servir com costeletas de borrego?" ou "Que peixe é semelhante ao salmão?" A ferramenta também responde a perguntas como: "Quais são os bons molhos para grelhar frango?" ou "Quais são os snacks sem lacticínios para crianças?" O arquitecto-chefe da Instacart, JJ Zhuang, afirmou num comunicado de imprensa que "uma pergunta simples como "O que há para o jantar?" é uma das mais complexas para as famílias de todo o mundo responderem. Desde decisões sobre orçamento e especificações dietéticas até habilidades culinárias, preferências pessoais e muito mais, o Ask Instacart pode ajudar os clientes a responder a todas as suas perguntas sobre comida e entregar os ingredientes para a refeição perfeita em apenas uma hora.

Antes da introdução desta experiência de pesquisa baseada em IA, a barra de pesquisa da Instacart só podia ser utilizada para encontrar produtos, lojas e receitas. Com o 'Ask Instacart', a aplicação transforma-se num balcão único para a preparação de alimentos. No passado, os utilizadores recorriam ao Google para encontrar recomendações específicas para snacks ou produtos essenciais para churrasco antes de passarem para a Instacart para fazerem uma encomenda. Agora, a Instacart elimina a necessidade desse primeiro passo, permitindo que os utilizadores introduzam estas questões directamente na sua aplicação.

O lançamento do 'Ask Instacart' segue-se à recente implementação pela empresa de um plug-in Instacart para o ChatGPT, permitindo aos utilizadores expressar as suas necessidades alimentares em linguagem natural e depois comprar os produtos correspondentes. Reconhecendo que a tecnologia de IA generativa ainda está na sua fase inicial, a Instacart garante que o 'Ask Instacart' é um modelo altamente especializado, concebido para responder especificamente a questões relevantes relacionadas com a alimentação.

A empresa enfatiza o seu compromisso de incorporar funcionalidades de IA nos seus produtos de forma responsável. Esta transição reflecte a crescente adopção de ferramentas baseadas em IA e plataformas sem código, como a plataforma AppMaster, que simplificam vários aspectos das interacções comerciais e com os clientes.