Компания Instacart объявила о запуске нового инструмента поиска с искусственным интеллектом "Спроси Instacart" на базе ChatGPT от OpenAI. Этот инструмент в приложении призван помочь покупателям сэкономить время и ответить на вопросы о покупках, предлагая персонализированные рекомендации. Внедрение этой новой функции начинается сегодня и будет доступно всем клиентам в США и Канаде в ближайшие недели.

Новая функция поиска интегрирована непосредственно в строку поиска в приложении Instacart, предоставляя пользователям рекомендации по продуктам и расширенную информацию о приготовлении блюд, свойствах продуктов, диетических особенностях и многом другом. Благодаря использованию персонализированных вопросов, "Спроси Instacart" призван определить потребности пользователей на основе истории их покупок и побудить их открыть для себя новые продукты.

Пользователи могут задавать такие вопросы, как "Какой гарнир подать к бараньим отбивным?" или "Какая рыба похожа на лосося?". Инструмент также отвечает на такие запросы, как "Какие соусы хороши для курицы-гриль?" или "Какие безмолочные закуски подходят для детей?". Главный архитектор Instacart, Джей Джей Жуанг, заявил в пресс-релизе: "Такой простой вопрос, как "Что на ужин?", является одним из самых сложных для семей во всем мире. Ask Instacart поможет покупателям ответить на все вопросы о еде и доставить ингредиенты для идеального блюда всего за час, начиная с решения о бюджете и диетических требованиях и заканчивая навыками приготовления пищи, личными предпочтениями и многим другим".

До появления этого поискового сервиса с искусственным интеллектом строка поиска Instacart могла использоваться только для поиска продуктов, магазинов и рецептов. С "Ask Instacart" приложение превращается в универсальный магазин для приготовления еды. Раньше пользователи полагались на Google, чтобы найти конкретные рекомендации по закускам или необходимым принадлежностям для барбекю, прежде чем перейти в Instacart для оформления заказа. Теперь Instacart устраняет необходимость в этом первом шаге, позволяя пользователям вводить эти запросы непосредственно в своем приложении.

Запуск "Ask Instacart" последовал за недавним внедрением компанией плагина Instacart для ChatGPT, позволяющего пользователям выражать свои потребности в еде на естественном языке, а затем совершать покупки соответствующих продуктов. Признавая, что технология генеративного ИИ все еще находится на ранней стадии, Instacart гарантирует, что "Ask Instacart" - это узкоспециализированная модель, разработанная специально для того, чтобы отвечать на соответствующие вопросы, связанные с едой.

Компания подчеркивает свою приверженность ответственному внедрению функций ИИ в свои продукты. Этот переход отражает растущее распространение инструментов с поддержкой ИИ и no-code платформ, таких как платформа AppMaster, которые оптимизируют различные аспекты бизнеса и взаимодействия с клиентами.