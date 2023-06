Instacart hat den Start eines neuen KI-Suchwerkzeugs, "Ask Instacart", angekündigt, das von OpenAIsChatGPT angetrieben wird. Das In-App-Tool soll Kunden helfen, Zeit zu sparen und ihre Einkaufsfragen zu beantworten, indem es personalisierte Empfehlungen anbietet. Die Einführung dieser neuen Funktion beginnt heute und wird in den kommenden Wochen für alle Kunden in den USA und Kanada verfügbar sein.

Die neue Suchfunktion ist direkt in die Suchleiste der Instacart-App integriert und bietet den Nutzern Produktempfehlungen und erweiterte Informationen über die Zubereitung von Lebensmitteln, Produkteigenschaften, Ernährungsempfehlungen und mehr. Ask Instacart" ist so konzipiert, dass es die Bedürfnisse der Nutzer auf der Grundlage ihrer Einkaufshistorie erkennt und sie dazu anregt, neue Produkte zu entdecken.

Nutzer können Fragen stellen wie "Welche Beilagen sollte ich zu Lammkoteletts servieren?" oder "Welcher Fisch ist ähnlich wie Lachs?". Das Tool antwortet auch auf Fragen wie "Was sind gute Saucen für Grillhähnchen?" oder "Was sind milchfreie Snacks für Kinder?". Der Chefarchitekt von Instacart, JJ Zhuang, erklärte in einer Pressemitteilung: "Eine einfache Frage wie 'Was gibt es zum Abendessen?' gehört zu den komplexesten, die Familien überall beantworten müssen. Von Entscheidungen über das Budget und die Diätvorgaben bis hin zu Kochkünsten, persönlichen Vorlieben und vielem mehr kann Ask Instacart den Kunden helfen, all ihre Fragen zum Thema Essen zu beantworten und die Zutaten für die perfekte Mahlzeit innerhalb von nur einer Stunde zu liefern."

Vor der Einführung dieser KI-gestützten Suchfunktion konnte die Suchleiste von Instacart nur für die Suche nach Produkten, Geschäften und Rezepten verwendet werden. Mit 'Ask Instacart' verwandelt sich die App in einen One-Stop-Shop für die Essenszubereitung. In der Vergangenheit waren die Nutzer auf Google angewiesen, um spezifische Empfehlungen für Snacks oder Grillzubehör zu finden, bevor sie zu Instacart wechselten, um eine Bestellung aufzugeben. Jetzt macht Instacart diesen ersten Schritt überflüssig, indem es den Nutzern erlaubt, diese Fragen direkt in der App einzugeben.

Die Einführung von "Ask Instacart" folgt auf die kürzliche Implementierung eines Instacart-Plug-ins für ChatGPT, das es den Nutzern ermöglicht, ihre Lebensmittelbedürfnisse in natürlicher Sprache zu formulieren und dann nach entsprechenden Produkten zu suchen. Instacart ist sich bewusst, dass die generative KI-Technologie noch in den Kinderschuhen steckt und stellt sicher, dass "Ask Instacart" ein hochspezialisiertes Modell ist, das speziell auf relevante Fragen zu Lebensmitteln reagiert.

Das Unternehmen betont, dass es sich verpflichtet, KI-Funktionen verantwortungsvoll in seine Produkte einzubauen. Diese Umstellung spiegelt die wachsende Akzeptanz von KI-gestützten Tools und No-Code-Plattformen wie der AppMaster-Plattform wider, die verschiedene Aspekte der Geschäfts- und Kundeninteraktion rationalisieren.