Instacart ogłosił uruchomienie nowego narzędzia wyszukiwania AI, "Zapytaj Instacart", obsługiwanego przez ChatGPT OpenAI. Narzędzie w aplikacji ma na celu pomóc klientom zaoszczędzić czas i odpowiedzieć na pytania dotyczące zakupów, oferując spersonalizowane rekomendacje. Wdrażanie tej nowej funkcji rozpoczyna się dzisiaj i będzie dostępne dla wszystkich klientów w USA i Kanadzie w nadchodzących tygodniach.

Nowa funkcja wyszukiwania jest zintegrowana bezpośrednio z paskiem wyszukiwania w aplikacji Instacart, zapewniając użytkownikom rekomendacje produktów i rozszerzone informacje na temat przygotowywania żywności, atrybutów produktów, względów dietetycznych i nie tylko. Dzięki spersonalizowanym pytaniom, "Zapytaj Instacart" ma na celu zidentyfikowanie potrzeb użytkowników na podstawie ich historii zakupów i zachęcenie ich do odkrywania nowych produktów.

Użytkownicy mogą zadawać pytania typu: "Jakie dodatki powinienem podawać do kotletów jagnięcych?" lub "Jaka ryba jest podobna do łososia?". Narzędzie odpowiada również na zapytania typu: "Jakie są dobre sosy do grillowania kurczaka?" lub "Jakie są bezmleczne przekąski dla dzieci?". Główny architekt Instacart, JJ Zhuang, stwierdził w komunikacie prasowym, że "Proste pytanie, takie jak "Co na obiad?", jest jednym z najbardziej złożonych dla rodzin na całym świecie. Od decyzji dotyczących budżetu i specyfikacji dietetycznych po umiejętności gotowania, osobiste preferencje i wiele więcej, Ask Instacart może pomóc klientom odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące żywności i dostarczyć składniki na idealny posiłek w ciągu zaledwie godziny ".

Przed wprowadzeniem wyszukiwania opartego na sztucznej inteligencji, pasek wyszukiwania Instacart mógł być używany tylko do wyszukiwania produktów, sklepów i przepisów. Dzięki "Ask Instacart" aplikacja przekształca się w kompleksowy sklep do przygotowywania posiłków. W przeszłości użytkownicy polegali na Google, aby znaleźć konkretne zalecenia dotyczące przekąsek lub niezbędnych elementów do grillowania przed przejściem do Instacart w celu złożenia zamówienia. Teraz Instacart eliminuje potrzebę tego pierwszego kroku, umożliwiając użytkownikom wprowadzanie tych zapytań bezpośrednio w aplikacji.

Uruchomienie "Ask Instacart" następuje po niedawnym wdrożeniu przez firmę wtyczki Instacart dla ChatGPT, umożliwiając użytkownikom wyrażanie swoich potrzeb żywieniowych w języku naturalnym, a następnie kupowanie odpowiednich produktów. Przyznając, że technologia generatywnej sztucznej inteligencji jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju, Instacart zapewnia, że "Ask Instacart" jest wysoce wyspecjalizowanym modelem zaprojektowanym tak, aby odpowiadać konkretnie na odpowiednie pytania związane z żywnością.

Firma podkreśla swoje zaangażowanie w odpowiedzialne włączanie funkcji AI do swoich produktów. Przejście to odzwierciedla rosnącą popularność narzędzi opartych na sztucznej inteligencji i platform bez kodu, takich jak platforma AppMaster, które usprawniają różne aspekty interakcji biznesowych i interakcji z klientami.