Instacart s'apprête à introduire une nouvelle fonctionnalité qui permet aux clients de mettre en avant les acheteurs en qui ils ont confiance et de faire exécuter leurs futures commandes par ces derniers. L'entreprise testera cette fonctionnalité dans les semaines à venir auprès d'un groupe de clients dans des régions spécifiques telles que New York, Philadelphie, Dallas, Salt Lake City, Phoenix, etc.

Les acheteurs et les clients sélectionnés seront informés par e-mail de leur éligibilité à l'essai de la fonction d'acheteur favori. Les acheteurs pourront voir quels clients les ont ajoutés en tant que favoris et pourront les supprimer s'ils le souhaitent. Instacart a l'intention d'évaluer cette fonctionnalité au cours des prochains mois.

Dans un récent billet de blog, Instacart a déclaré : "Nous entendons souvent dire que les clients et les acheteurs aimeraient avoir la possibilité de programmer une commande avec un acheteur spécifique après une bonne expérience, et nous sommes ravis de partager avec vous que nous allons bientôt tester cette fonctionnalité tant attendue dans le cadre d'une expérience pilote". En outre, la société a déclaré que cette nouvelle fonctionnalité offre aux clients la possibilité de passer des commandes avec une confiance accrue, tout en fournissant aux acheteurs un outil pour développer des liens plus profonds avec les clients et développer leurs activités.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les clients peuvent privilégier un acheteur avec lequel ils ont eu une bonne expérience, par exemple en raison d'un temps de réponse rapide ou d'une exécution précise de la commande, et programmer des commandes en fonction de la disponibilité de l'acheteur. Dans un avenir proche, lorsqu'un client aura sélectionné les articles de sa commande, il pourra choisir l'option "programmer avec le vendeur favori" affichée sur la page de paiement.

Il est important de mentionner que d'autres fournisseurs de services de livraison ont également mis en place des fonctionnalités similaires. Par exemple, Shipt a lancé une fonction "Shoppers préférés" en 2021, permettant aux clients de choisir des shoppers pour leurs futures commandes.

