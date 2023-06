Instacart si appresta a introdurre una nuova funzione che consente ai clienti di scegliere gli acquirenti preferiti di cui si fidano e di affidare a loro l'evasione degli ordini futuri. L'azienda sperimenterà questa funzione nelle prossime settimane con un gruppo di clienti in regioni specifiche come New York City, Philadelphia, Dallas, Salt Lake City, Phoenix e altre ancora.

Gli acquirenti e i clienti selezionati saranno informati via e-mail della loro idoneità a testare la funzione di acquirente preferito. Gli acquirenti potranno vedere quali clienti li hanno aggiunti come preferiti e, se lo desiderano, potranno rimuoverli. Instacart intende valutare questa funzione nei prossimi mesi.

In un recente post sul blog, Instacart ha dichiarato: "Spesso sentiamo dire che sia i clienti che gli acquirenti vorrebbero avere la possibilità di programmare un ordine con uno specifico shopper dopo un'ottima esperienza, e siamo entusiasti di annunciare che presto testeremo questa funzione a lungo richiesta in un esperimento pilota".

Grazie a questa nuova funzione, i clienti possono preferire un acquirente con cui hanno avuto una buona esperienza, magari grazie a tempi di risposta rapidi o a un'accurata evasione dell'ordine, e programmare gli ordini in base alla disponibilità dell'acquirente. Nel prossimo futuro, una volta selezionati gli articoli per il proprio ordine, il cliente potrà scegliere l'opzione "programma con l'acquirente preferito" visualizzata nella pagina di pagamento.

È importante ricordare che anche altri fornitori di servizi di consegna hanno implementato funzionalità simili. Ad esempio, Shipt ha lanciato nel 2021 la funzione "Preferred Shoppers", che consente ai clienti di scegliere gli shopper per i loro ordini futuri.

