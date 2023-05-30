Instacart将推出一项新功能，允许客户收藏他们信任的购物者，并由他们完成未来的订单。该公司将在未来几周内与纽约市、费城、达拉斯、盐湖城、凤凰城等特定地区的一组客户试用最爱购物者功能。

被选中的购物者和客户将通过电子邮件被告知他们有资格测试最爱购物者功能。购物者将能够查看哪些顾客将他们加为最爱，如果需要，可以将他们删除。Instacart的目标是在未来几个月内评估这项功能。

在最近的一篇博客文章中，Instacart表示："我们经常听到客户和购物者都希望有这样的能力，即客户在有了良好的体验后，可以安排与特定购物者的订单，我们很高兴与大家分享，我们很快将在试点实验中测试这项渴望已久的功能。" 此外，该公司表示，这项新功能为客户提供了机会，使他们可以更加自信地下订单，同时为购物者提供一个工具，与客户建立更深的联系并发展其业务。

有了这个新功能，客户可以收藏他们有良好体验的购物者（也许是由于快速响应时间或准确的订单执行），并根据购物者的可用性安排订单。在不久的将来，一旦顾客为他们的订单选择了商品，他们就可以选择结账页面上显示的 "与最喜欢的购物者一起安排 "选项。

值得一提的是，其他快递服务商也实现了类似的功能。例如，Shipt在2021年推出了 "首选购物者 "功能，使客户能够为他们未来的订单选择购物者。

收藏和安排受信任的购物者的能力只是企业关注客户服务和满意度的一个例子。no-code 同样，AppMaster 等平台正在帮助客户简化其电子商务运营，从应用开发到自动化。拥有强大的后台系统和无缝的购物体验是成功的在线业务的特点，如那些设计有 AppMaster.