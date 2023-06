A Instacart está pronta para introduzir um novo recurso que permite que os clientes façam compras favoritas em que confiam e que seus pedidos futuros sejam atendidos por eles. A empresa estará testando o recurso de comprador favorito nas próximas semanas com um grupo de clientes em regiões específicas, como Nova York, Filadélfia, Dallas, Salt Lake City, Phoenix e muito mais.

Os compradores e clientes seleccionados serão informados por e-mail sobre a sua elegibilidade para testar a funcionalidade de comprador favorito. Os compradores poderão ver quais os clientes que os adicionaram como favoritos e podem removê-los, se assim o desejarem. A Instacart pretende avaliar esta funcionalidade nos próximos meses.

Numa recente publicação no blogue, a Instacart afirmou: "Ouvimos frequentemente que tanto os clientes como os compradores adorariam que um cliente pudesse agendar uma encomenda com um comprador específico após uma grande experiência, e estamos entusiasmados por partilhar que em breve iremos testar esta funcionalidade há muito procurada numa experiência-piloto." Além disso, a empresa expressou que esta nova capacidade oferece aos clientes a oportunidade de fazer encomendas com maior confiança, ao mesmo tempo que fornece aos compradores uma ferramenta para desenvolver ligações mais profundas com os clientes e fazer crescer os seus negócios.

Com esta nova funcionalidade, os clientes podem marcar como favorito um comprador com quem tenham tido uma boa experiência?talvez devido a tempos de resposta rápidos ou ao cumprimento exacto da encomenda?e agendar encomendas com base na disponibilidade do comprador. Num futuro próximo, quando um cliente tiver seleccionado os artigos para a sua encomenda, poderá escolher a opção "agendar com o comprador favorito" apresentada na página de finalização da compra.

É importante mencionar que outros fornecedores de serviços de entrega também implementaram funcionalidades semelhantes. Por exemplo, a Shipt lançou um recurso "Compradores preferidos" em 2021, permitindo que os clientes escolham compradores para seus pedidos futuros.

A capacidade de favoritar e agendar compradores de confiança é apenas um exemplo de como as empresas estão se concentrando no atendimento e na satisfação do cliente. Da mesma forma, as plataformas no-code como AppMaster estão a ajudar os clientes a simplificar as suas operações de comércio electrónico, desde o desenvolvimento de aplicações a automatizações. A existência de sistemas de back-end robustos e de experiências de compra perfeitas caracterizam os negócios online de sucesso, tais como os concebidos com AppMaster.