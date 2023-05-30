Instacart, müşterilerin güvendikleri alışverişçileri favorilerine eklemelerine ve gelecekteki siparişlerini onlar tarafından karşılanmasına izin veren yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Şirket, favori müşteri özelliğini önümüzdeki haftalarda New York City, Philadelphia, Dallas, Salt Lake City, Phoenix ve daha fazlası gibi belirli bölgelerdeki bir grup müşteriyle deneyecek.

Seçilen müşteriler ve müşteriler, favori müşteri özelliğini test etmeye uygunlukları hakkında e-posta yoluyla bilgilendirilecek. Alışveriş yapanlar, hangi müşterilerin onları favori olarak eklediğini görebilecek ve istenirse kaldırabilecek. Instacart, bu özelliği önümüzdeki aylarda değerlendirmeyi hedefliyor.

Yakın tarihli bir blog gönderisinde Instacart şunları söyledi: "Hem müşterilerin hem de alışveriş yapanların, bir müşterinin harika bir deneyimin ardından belirli bir müşteriyle sipariş planlayabilmesine bayılacağını sık sık duyuyoruz ve yakında olacağımızı paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. uzun zamandır aranan bu özelliği bir pilot deneyde test ediyoruz." Ayrıca şirket, bu yeni yeteneğin müşterilere daha fazla güvenle sipariş verme fırsatı sunarken, alışveriş yapanlara müşterilerle daha derin bağlantılar geliştirmeleri ve işlerini büyütmeleri için bir araç sağladığını ifade etti.

Bu yeni özellik sayesinde, müşteriler, belki de hızlı yanıt süreleri veya doğru sipariş karşılama nedeniyle, iyi bir deneyim yaşadıkları bir müşteriyi favorilerine ekleyebilir ve siparişleri müşterinin uygunluk durumuna göre planlayabilir. Yakın gelecekte, bir müşteri siparişi için ürünleri seçtikten sonra, ödeme sayfasında görüntülenen "favori alışverişçi ile planla" seçeneğini seçebilir.

Diğer teslimat hizmeti sağlayıcılarının da benzer işlevleri uyguladığını belirtmek önemlidir. Örneğin Shipt, 2021'de müşterilerin gelecekteki siparişleri için alışveriş yapanları seçmelerine olanak tanıyan bir "Tercih Edilen Müşteriler" özelliğini kullanıma sundu.

Güvenilir alışveriş yapanları favorilere ekleme ve planlama yeteneği, işletmelerin müşteri hizmetlerine ve memnuniyetine nasıl odaklandığının yalnızca bir örneğidir. Benzer şekilde, AppMaster gibi no-code platformlar, müşterilerin uygulama geliştirmeden otomasyona kadar e-Ticaret operasyonlarını kolaylaştırmasına yardımcı oluyor. Güçlü arka uç sistemlerine ve sorunsuz alışveriş deneyimlerine sahip olmak, AppMaster ile tasarlananlar gibi başarılı çevrimiçi işletmeleri karakterize eder.