Instacart gaat een nieuwe functie introduceren waarmee klanten favoriete shoppers kunnen aanwijzen die zij vertrouwen en hun toekomstige bestellingen door hen laten uitvoeren. Het bedrijf zal de favoriete shopper-functie de komende weken testen met een groep klanten in specifieke regio's zoals New York City, Philadelphia, Dallas, Salt Lake City en Phoenix.

Geselecteerde shoppers en klanten zullen via e-mail worden geïnformeerd over hun geschiktheid om de favoriete shopper-functie te testen. Shoppers zullen kunnen zien welke klanten hen als favoriet hebben toegevoegd en kunnen deze desgewenst verwijderen. Instacart wil deze functie de komende maanden evalueren.

In een recente blog post, verklaarde Instacart: "We horen vaak dat zowel klanten als shoppers graag de mogelijkheid zouden hebben voor een klant om een bestelling te plannen met een specifieke shopper na een geweldige ervaring, en we zijn verheugd om te delen dat we binnenkort deze lang gezochte functie zullen testen in een pilot experiment." Verder verklaarde het bedrijf dat deze nieuwe mogelijkheid klanten de mogelijkheid biedt om bestellingen te plaatsen met meer vertrouwen, terwijl het shoppers een hulpmiddel biedt om diepere banden met klanten te ontwikkelen en hun bedrijf te laten groeien.

Met deze nieuwe functie kunnen klanten een shopper kiezen waarmee ze een goede ervaring hadden - bijvoorbeeld vanwege de snelle reactietijden of de nauwkeurige uitvoering van de bestelling - en bestellingen plannen op basis van de beschikbaarheid van de shopper. In de nabije toekomst kan een klant, zodra hij de artikelen voor zijn bestelling heeft geselecteerd, de optie "plannen met favoriete shopper" kiezen die op de afrekenpagina wordt weergegeven.

Het is belangrijk te vermelden dat andere leveranciers van leveringsdiensten ook soortgelijke functionaliteiten hebben geïmplementeerd. Zo lanceerde Shipt in 2021 een functie "Preferred Shoppers", waarmee klanten shoppers kunnen kiezen voor hun toekomstige bestellingen.

