Instacart wird eine neue Funktion einführen, die es Kunden ermöglicht, Einkäufer ihres Vertrauens zu favorisieren und ihre zukünftigen Bestellungen von diesen ausführen zu lassen. Das Unternehmen wird die Funktion "Lieblingskäufer" in den kommenden Wochen mit einer Gruppe von Kunden in bestimmten Regionen wie New York City, Philadelphia, Dallas, Salt Lake City, Phoenix und anderen testen.

Ausgewählte Käufer und Kunden werden per E-Mail darüber informiert, dass sie zum Test der Funktion "Lieblingskäufer" berechtigt sind. Die Käufer können sehen, welche Kunden sie als Favoriten hinzugefügt haben, und sie können sie auf Wunsch wieder entfernen. Instacart beabsichtigt, diese Funktion in den kommenden Monaten zu testen.

In einem kürzlich veröffentlichten Blog-Post erklärte Instacart: "Wir hören oft, dass sowohl Kunden als auch Einkäufer gerne die Möglichkeit hätten, eine Bestellung mit einem bestimmten Einkäufer zu planen, nachdem sie eine großartige Erfahrung gemacht haben, und wir freuen uns, mitteilen zu können, dass wir diese lang ersehnte Funktion bald in einem Pilotexperiment testen werden", so das Unternehmen weiter.

Mit dieser neuen Funktion können Kunden einen Einkäufer bevorzugen, mit dem sie gute Erfahrungen gemacht haben - etwa aufgrund schneller Reaktionszeiten oder einer präzisen Auftragsabwicklung - und Bestellungen auf der Grundlage der Verfügbarkeit des Einkäufers planen. In naher Zukunft kann ein Kunde, sobald er die Artikel für seine Bestellung ausgewählt hat, auf der Kassenseite die Option "mit dem bevorzugten Einkäufer planen" wählen.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass auch andere Lieferdienstanbieter ähnliche Funktionen eingeführt haben. Shipt hat beispielsweise 2021 die Funktion "Bevorzugte Einkäufer" eingeführt, mit der Kunden Einkäufer für ihre zukünftigen Bestellungen auswählen können.

