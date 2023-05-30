تم تعيين Instacart لتقديم ميزة جديدة تسمح للعملاء للمتسوقين المفضلين الذين يثقون بهم ويتم تلبية طلباتهم المستقبلية من قبلهم. ستقوم الشركة بتجربة ميزة المتسوق المفضلة في الأسابيع المقبلة مع مجموعة من العملاء في مناطق محددة مثل مدينة نيويورك وفيلادلفيا ودالاس وسالت ليك سيتي وفينيكس وغيرها.

سيتم إبلاغ المتسوقين والعملاء المختارين بأهليتهم لاختبار ميزة المتسوق المفضلة عبر البريد الإلكتروني. سيتمكن المتسوقون من عرض العملاء الذين أضافهم كمفضلة ويمكنهم إزالتها إذا رغبت في ذلك. يهدف Instacart إلى تقييم هذه الميزة خلال الأشهر القادمة.

صرح Instacart في مدونة حديثة: "كثيرًا ما نسمع أن كلاً من العملاء والمتسوقين يحبون قدرة العميل على جدولة طلب مع متسوق معين بعد تجربة رائعة ، ويسعدنا أن نشارك أننا سنكون قريبًا اختبار هذه الميزة التي طال انتظارها في تجربة تجريبية ". علاوة على ذلك ، أعربت الشركة عن أن هذه الإمكانية الجديدة توفر للعملاء الفرصة لتقديم الطلبات بثقة متزايدة مع تزويد المتسوقين بأداة لتطوير اتصالات أعمق مع العملاء وتنمية أعمالهم.

مع هذه الميزة الجديدة ، يمكن للعملاء تفضيل المتسوق الذي لديهم تجربة جيدة معه؟ ربما بسبب أوقات الاستجابة السريعة أو تنفيذ الطلبات بدقة؟ وجدولة الطلبات بناءً على مدى توفر المتسوق. في المستقبل القريب ، بمجرد أن يختار العميل العناصر لطلبه ، يمكنه اختيار خيار "الجدول الزمني مع المتسوق المفضل" المعروض على صفحة الخروج.

من المهم الإشارة إلى أن مزودي خدمة التوصيل الآخرين قد طبقوا أيضًا وظائف مماثلة. على سبيل المثال ، أطلقت Shipt ميزة "المتسوقون المفضلون" في عام 2021 ، مما يتيح للعملاء اختيار المتسوقين لطلباتهم المستقبلية.

تعد القدرة على تفضيل المتسوقين الموثوق بهم وجدولة مواعيدهم مجرد مثال واحد على كيفية تركيز الشركات على خدمة العملاء ورضاهم. وبالمثل ، تساعد الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster العملاء على تبسيط عمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بهم ، بدءًا من تطوير التطبيقات إلى التشغيل الآلي. إن امتلاك أنظمة خلفية قوية وتجارب تسوق سلسة يميزان الأعمال الناجحة عبر الإنترنت ، مثل تلك المصممة باستخدام AppMaster.