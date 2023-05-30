Компания Instacart собирается представить новую функцию, которая позволит клиентам выбирать покупателей, которым они доверяют, и поручать им выполнение своих будущих заказов. В ближайшие недели компания проведет тестирование функции "любимый покупатель" с группой клиентов в определенных регионах, таких как Нью-Йорк, Филадельфия, Даллас, Солт-Лейк-Сити, Феникс и другие.

Отобранные покупатели и клиенты будут проинформированы о своем праве на тестирование функции "любимый покупатель" по электронной почте. Покупатели смогут видеть, какие покупатели добавили их в избранное, и при желании смогут удалить их. Instacart планирует оценить эту функцию в течение ближайших месяцев.

В недавнем сообщении в блоге компания Instacart заявила: "Мы часто слышим, что и клиенты, и покупатели хотели бы иметь возможность планировать заказ для конкретного покупателя после приятного опыта, и мы рады сообщить, что скоро мы опробуем эту давно желанную функцию в рамках эксперимента". Более того, компания заявила, что эта новая возможность дает клиентам возможность размещать заказы с большей уверенностью, а покупателям - инструмент для развития более глубоких связей с клиентами и роста их бизнеса.

С помощью этой новой функции клиенты могут отметить покупателя, с которым у них был хороший опыт работы (возможно, благодаря быстрому реагированию или точному выполнению заказа), и планировать заказы в зависимости от доступности этого покупателя. В ближайшем будущем, когда покупатель выберет товары для своего заказа, он сможет выбрать опцию "запланировать заказ с любимым покупателем", отображаемую на странице оформления заказа.

Важно отметить, что другие поставщики услуг доставки также внедрили подобные функции. Например, компания Shipt в 2021 году запустила функцию "Предпочитаемые покупатели", позволяющую клиентам выбирать покупателей для своих будущих заказов.

Возможность выбирать и назначать доверенных покупателей - это лишь один из примеров того, как компании уделяют особое внимание обслуживанию и удовлетворенности клиентов. Аналогичным образом, платформы no-code, такие как AppMaster, помогают клиентам оптимизировать операции электронной коммерции, начиная от разработки приложений и заканчивая автоматизацией. Наличие надежных внутренних систем и бесперебойная работа с покупателями характеризуют успешные онлайн-компании, такие как те, которые разработаны с помощью AppMaster.