Hyro, une startup d'entreprise qui exploite l'IA conversationnelle pour répondre aux besoins du secteur de la santé en matière de service à la clientèle, a obtenu un tour d'investissement de série B de 20 millions de dollars. Le financement, mené par Macquarie Capital, souligne l'adoption croissante de l'IA conversationnelle par l'industrie pendant la pandémie de COVID-19.

L'entreprise crée des assistants conversationnels personnalisés, vocaux et textuels, spécifiquement pour les prestataires de soins de santé. Parmi les autres contributeurs à ce tour de table figurent Liberty Mutual Strategic Ventures, Black Opal Ventures, et K20, ainsi que d'anciens investisseurs tels que Hanaco Ventures, Spero Ventures, et Mindset Ventures. Ce dernier afflux de capitaux porte le financement total de Hyroà 35 millions de dollars, ce qui témoigne d'un succès important depuis son lancement en 2020.

Depuis sa création, Hyro a servi plus de 20 millions de clients et les a aidés à économiser des dizaines de millions de dollars, tout en enregistrant une croissance de 100 % de ses revenus récurrents d'une année sur l'autre. Les interactions vocales sont devenues une part plus importante de son chiffre d'affaires, passant de 25 % à 60 % au cours des 18 derniers mois seulement.

Plutôt que d'utiliser de grands modèles linguistiques comme le GPT-4 de OpenAIpour le service à la clientèle, Hyro utilise sa propre technologie d'"intelligence conversationnelle". Cette approche offre une plus grande transparence et des mesures concernant les interactions de l'IA avec les clients, ainsi que des suggestions pour améliorer la communication. Néanmoins, Hyro utilise GPT-4 pour son moteur de recherche conversationnel Spot, qui permet d'optimiser les recherches textuelles et vocales sur les sites web de soins de santé.

Hyro Le PDG Israel Krush a déclaré que les organismes de santé sont de plus en plus à la recherche de solutions d'automatisation pour rationaliser les tâches de bas niveau, et que l'IA conversationnelle offre une ressource clé à cet égard. L'approche unique de son entreprise en matière d'intégration de composants d'IA conversationnelle la positionne comme le fournisseur optimal dans ce domaine.

Lors de son lancement, Hyro a présenté une version gratuite de son assistant virtuel conçue pour les prestataires de soins de santé. Il pouvait répondre aux questions relatives au COVID-19 par texte ou par voix en s'appuyant sur des sources fiables, telles que la base de données de l'Organisation mondiale de la santé. L'IA personnalisable a suscité beaucoup d'attention en raison de sa capacité à faciliter les demandes de suivi. En outre, l'entreprise a mis au point la solution VAXA (Vaccine Access Solution) pour répondre aux demandes de renseignements sur les vaccins et la prise de rendez-vous par le biais d'appels téléphoniques, de messages textuels et de chats sur le site web.

Alors que la demande de solutions d'IA conversationnelle continue de croître, le succès de Hyro reflète la tendance générale des entreprises à adopter des solutions sans code ou à code réduit pour améliorer leur efficacité et leur productivité. Des entreprises comme AppMaster.io, une plateforme no-code pour la création d'applications backend, web et mobiles, illustrent cette évolution du paysage technologique.