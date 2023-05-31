Hyro, корпоративный стартап, использующий разговорный ИИ для обслуживания клиентов в сфере здравоохранения, получил инвестиционный раунд серии B в размере 20 миллионов долларов. Финансирование, возглавляемое Macquarie Capital, подчеркивает растущее внедрение разговорного ИИ в отрасли во время пандемии COVID-19.

Компания разрабатывает индивидуальные голосовые и текстовые разговорные помощники специально для медицинских работников. В раунде финансирования также приняли участие Liberty Mutual Strategic Ventures, Black Opal Ventures и K20, а также бывшие инвесторы, такие как Hanaco Ventures, Spero Ventures и Mindset Ventures. В результате последнего притока капитала общий объем финансирования Hyroдостиг 35 миллионов долларов США, что свидетельствует о значительном успехе компании с момента ее запуска в 2020 году.

С момента своего создания Hyro обслужила более 20 миллионов клиентов и помогла им сэкономить десятки миллионов долларов, при этом наблюдая 100-процентный рост повторяющихся доходов в течение года. Голосовые взаимодействия стали составлять все большую часть доходов компании, увеличившись с 25% до 60% всего за последние 18 месяцев.

Вместо использования больших языковых моделей, таких как OpenAI'GPT-4 для обслуживания клиентов, Hyro использует собственную технологию "разговорного интеллекта". Этот подход обеспечивает повышенную прозрачность и метрики, касающиеся взаимодействия ИИ с клиентами, а также предложения по улучшению коммуникации. Тем не менее, Hyro использует GPT-4 для своей системы разговорного поиска Spot, которая помогает оптимизировать текстовый и голосовой поиск на веб-сайтах медицинских учреждений.

Hyro Генеральный директор Israel Krush заявил, что медицинские организации все чаще ищут решения по автоматизации для упорядочения низкоуровневых задач, и разговорный ИИ предлагает ключевой ресурс в этом отношении. Уникальный подход его компании к интеграции компонентов разговорного ИИ позиционирует ее как оптимального поставщика в этой области.

После запуска Hyro представила бесплатную версию своего виртуального помощника, предназначенного для медицинских работников. Он мог отвечать на вопросы, связанные с COVID-19, с помощью текста или голоса, основываясь на достоверных источниках, таких как база данных Всемирной организации здравоохранения. Настраиваемый ИИ привлек большое внимание благодаря своей способности облегчать последующие запросы. Кроме того, компания разработала решение VAXA (Vaccine Access Solution) для обработки запросов о вакцинах и назначении приема через телефонные звонки, текстовые сообщения и чаты на сайте.

Поскольку спрос на решения на основе разговорного ИИ продолжает расти, успех Hyro отражает более широкую тенденцию внедрения компаниями решений low-code / no-code для повышения эффективности и производительности. Такие компании, как AppMaster.io, платформа no-code для создания внутренних, веб- и мобильных приложений, являются примером этого изменения в технологическом ландшафте.