Hyro, een enterprise startup die gebruik maakt van conversationele AI voor de klantenservicebehoeften van de gezondheidszorgsector, heeft een Serie B-investeringsronde van 20 miljoen dollar binnengehaald. De financiering, geleid door Macquarie Capital, benadrukt de toenemende adoptie van conversationele AI door de industrie tijdens de COVID-19 pandemie.

Het bedrijf maakt aangepaste spraak- en tekstgebaseerde conversatieassistenten speciaal voor zorgverleners. Andere deelnemers aan de financieringsronde waren Liberty Mutual Strategic Ventures, Black Opal Ventures, en K20, evenals voormalige investeerders zoals Hanaco Ventures, Spero Ventures, en Mindset Ventures. Deze laatste kapitaalinstroom brengt de totale financiering van Hyroop 35 miljoen dollar, een bewijs van aanzienlijk succes sinds de lancering in 2020.

Sinds de oprichting heeft Hyro meer dan 20 miljoen klanten bediend en klanten geholpen tientallen miljoenen dollars te besparen, terwijl de terugkerende inkomsten elk jaar met 100% toenamen. Spraakinteracties zijn een groter deel van de inkomsten geworden, met een stijging van 25% naar 60% in slechts de afgelopen 18 maanden.

In plaats van grote taalmodellen zoals OpenAI's GPT-4 te gebruiken voor klantenservice, gebruikt Hyro zijn eigen 'Conversational Intelligence' technologie. Deze aanpak biedt meer transparantie en statistieken over AI-interacties met klanten, evenals suggesties om de communicatie te verbeteren. Niettemin gebruikt Hyro GPT-4 voor zijn Spot conversational search engine, die helpt bij het optimaliseren van tekst- en spraakgebaseerde zoekopdrachten op websites in de gezondheidszorg.

Hyro CEO Israel Krush verklaarde dat gezondheidszorgorganisaties steeds meer op zoek zijn naar automatiseringsoplossingen om taken op laag niveau te stroomlijnen, en dat conversationele AI daarbij een belangrijke hulpbron is. De unieke aanpak van zijn bedrijf om conversational AI-componenten te integreren positioneert het als de optimale aanbieder op dit gebied.

Bij de lancering introduceerde Hyro een gratis versie van zijn virtuele assistent die is toegesneden op zorgverleners. Deze kon COVID-19-gerelateerde vragen via tekst of stem beantwoorden op basis van betrouwbare bronnen, zoals de database van de Wereldgezondheidsorganisatie. De aanpasbare AI kreeg veel aandacht voor zijn vermogen om vervolgvragen te vergemakkelijken. Daarnaast ontwikkelde het bedrijf VAXA (Vaccine Access Solution) voor vragen over vaccins en het maken van afspraken via telefoontjes, tekstberichten en chats op websites.

Terwijl de vraag naar AI-oplossingen voor conversaties blijft groeien, weerspiegelt het succes van Hyro de bredere trend van bedrijven die low-code en no-code oplossingen gebruiken om de efficiëntie en productiviteit te verhogen. Bedrijven als AppMaster.io, een no-code platform voor het creëren van backend-, web- en mobiele applicaties, zijn een voorbeeld van deze verschuiving in het technologielandschap.