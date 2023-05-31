Sağlık sektörünün müşteri hizmetleri ihtiyaçları için karşılıklı etkileşimli yapay zekadan yararlanan kurumsal bir startup olan Hyro, 20 milyon dolarlık bir B Serisi yatırım turunu garantiledi. Macquarie Capital liderliğindeki fon, COVID-19 salgını sırasında endüstri tarafından diyaloga dayalı yapay zekanın artan şekilde benimsenmesine dikkat çekiyor.

Şirket, özellikle sağlık hizmeti sağlayıcıları için özel ses ve metin tabanlı konuşma yardımcıları üretiyor. Finansman turuna katkıda bulunan diğer kişiler arasında Liberty Mutual Strategic Ventures, Black Opal Ventures ve K20 ile Hanaco Ventures, Spero Ventures ve Mindset Ventures gibi eski yatırımcılar yer alıyor. Bu son sermaye akışı, Hyro toplam finansmanını 35 milyon dolara çıkararak 2020'deki lansmanından bu yana önemli bir başarı gösteriyor.

Hyro, başlangıcından bu yana 20 milyondan fazla müşteriye hizmet verdi ve müşterilerin on milyonlarca dolar tasarruf etmesine yardımcı olurken, yinelenen gelirde yıldan yıla %100'lük bir artışa tanık oldu. Ses etkileşimleri, yalnızca son 18 ayda %25'ten %60'a çıkarak gelirinin daha büyük bir parçası haline geldi.

Hyro, müşteri hizmetleri için OpenAI GPT-4'ü gibi büyük dil modellerini kullanmak yerine kendi 'Konuşma Zekası' teknolojisini kullanıyor. Bu yaklaşım, müşterilerle AI etkileşimlerine ilişkin artan şeffaflık ve ölçümlerin yanı sıra iletişimi geliştirmeye yönelik öneriler sunar. Yine de Hyro, sağlık hizmeti web sitelerinde metin ve ses tabanlı aramaları optimize etmeye yardımcı olan Spot konuşma arama motoru için GPT-4'ü kullanıyor.

Hyro CEO'su Israel Krush, sağlık kuruluşlarının düşük seviyeli görevleri düzene sokmak için giderek artan bir şekilde otomasyon çözümleri aradığını ve diyaloga dayalı yapay zekanın bu konuda önemli bir kaynak sunduğunu belirtti. Şirketinin, diyaloga dayalı yapay zeka bileşenlerini entegre etmeye yönelik benzersiz yaklaşımı, onu bu alanda en uygun sağlayıcı olarak konumlandırıyor.

Hyro, lansmanının ardından sanal asistanının sağlık hizmeti sağlayıcıları için özel olarak hazırlanmış ücretsiz bir sürümünü tanıttı. Dünya Sağlık Örgütü veri tabanı gibi güvenilir kaynaklara dayalı olarak COVID-19 ile ilgili soruları metin veya ses yoluyla yanıtlayabilir. Özelleştirilebilir yapay zeka, takip sorgularını kolaylaştırma yeteneği nedeniyle büyük ilgi topladı. Ayrıca şirket, telefon görüşmeleri, kısa mesajlar ve web sitesi sohbetleri yoluyla aşılar ve randevu planlaması hakkındaki soruları yanıtlamak için VAXA'yı (Aşı Erişim Çözümü) geliştirdi.

Etkileşimli yapay zeka çözümlerine olan talep artmaya devam ederken, Hyro başarısı, işletmelerin verimliliği ve üretkenliği artırmak için az kod içeren ve kod içermeyen çözümleri benimsediği genel eğilimi yansıtıyor. Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik no-code bir platform olan AppMaster.io gibi şirketler, teknoloji ortamındaki bu değişimin bir örneğidir.