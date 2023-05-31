Hyro凤凰网科技讯 北京时间1月19日消息，一家利用对话式人工智能满足医疗行业客户服务需求的企业初创公司，已经获得了2000万美元的B轮投资。这笔资金由Macquarie Capital ，强调了在COVID-19大流行期间该行业对对话式人工智能的日益采用。

该公司专门为医疗服务提供者制作定制的语音和文本对话助手。本轮融资的其他贡献者包括Liberty Mutual Strategic Ventures 、Black Opal Ventures 、K20 ，以及以前的投资者，如Hanaco Ventures 、Spero Ventures 、Mindset Ventures 。这一最新的资本涌入使Hyro的总融资额达到3500万美元，表明自2020年推出以来取得了重大成功。

自成立以来，Hyro 已经为超过2000万客户提供服务，并帮助客户节省了数千万美元，同时见证了经常性收入100%的同比增长。语音互动已经成为其收入的一个较大部分，在过去18个月内从25%增加到60%。

Hyro 采用了自己的 "对话智能 "技术，而不是使用像OpenAI's GPT-4这样的大型语言模型进行客户服务。这种方法提供了关于人工智能与客户互动的更多透明度和指标，以及加强沟通的建议。然而，Hyro 将GPT-4用于其Spot对话式搜索引擎，这有助于优化医疗保健网站上的文本和语音搜索。

Hyro 首席执行官 表示，医疗机构正越来越多地寻求自动化解决方案，以简化低层次的任务，而对话式人工智能在这方面提供了一个关键资源。他的公司在整合对话式人工智能组件方面的独特方法使其成为该领域的最佳供应商。Israel Krush

一经推出，Hyro 就推出了为医疗服务提供者量身定做的免费版本的虚拟助手。它可以根据世界卫生组织数据库等可靠来源，通过文本或语音回答与COVID-19有关的问题。这个可定制的人工智能因其促进后续查询的能力而获得了极大的关注。此外，该公司还开发了VAXA（疫苗访问解决方案），通过电话、短信和网站聊天解决有关疫苗和预约的查询。

随着对对话式人工智能解决方案的需求不断增长，Hyro 的成功反映了企业采用低代码和无代码解决方案以提高效率和生产力的更广泛趋势。像AppMaster.io这样的公司，一个用于创建后台、网络和移动应用程序的no-code 平台，体现了技术领域的这种转变。