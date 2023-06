HyroA , uma startup empresarial que utiliza a IA conversacional para as necessidades de atendimento ao cliente do sector da saúde, garantiu uma ronda de investimento da Série B de 20 milhões de dólares. O financiamento, liderado por Macquarie Capital, destaca a crescente adopção da IA conversacional pela indústria durante a pandemia da COVID-19.

A empresa cria assistentes de conversação personalizados baseados em voz e texto especificamente para prestadores de cuidados de saúde. Outros contribuintes para a ronda de financiamento incluíram Liberty Mutual Strategic Ventures, Black Opal Ventures, e K20, bem como antigos investidores como Hanaco Ventures, Spero Ventures, e Mindset Ventures. Este último influxo de capital traz HyroO financiamento total da empresa para US $ 35 milhões, demonstrando um sucesso significativo desde o seu lançamento em 2020.

Desde a sua criação, Hyro atendeu a mais de 20 milhões de clientes e ajudou os clientes a economizar dezenas de milhões de dólares, ao mesmo tempo em que testemunhou um crescimento de 100% ano a ano em receita recorrente. As interacções por voz tornaram-se uma parte maior das suas receitas, aumentando de 25% para 60% apenas nos últimos 18 meses.

Em vez de utilizar grandes modelos linguísticos como o GPT-4 da OpenAIpara o serviço de apoio ao cliente, a Hyro utiliza a sua própria tecnologia de "Inteligência Conversacional". Esta abordagem oferece maior transparência e métricas relativamente às interacções da IA com os clientes, bem como sugestões para melhorar a comunicação. No entanto, o Hyro utiliza a GPT-4 para o seu motor de pesquisa de conversação Spot, que ajuda a optimizar as pesquisas baseadas em texto e voz nos sítios Web de cuidados de saúde.

Hyro O CEO Israel Krush afirmou que as organizações de cuidados de saúde procuram cada vez mais soluções de automatização para simplificar as tarefas de baixo nível, e a IA conversacional oferece um recurso fundamental a este respeito. A abordagem única da sua empresa à integração de componentes de IA conversacional posiciona-a como o fornecedor ideal neste domínio.

Aquando do seu lançamento, a Hyro introduziu uma versão gratuita do seu assistente virtual adaptada aos prestadores de cuidados de saúde. Podia responder a perguntas relacionadas com a COVID-19 através de texto ou voz com base em fontes fiáveis, como a base de dados da Organização Mundial de Saúde. A IA personalizável atraiu uma atenção significativa pela sua capacidade de facilitar as consultas de acompanhamento. Além disso, a empresa desenvolveu a VAXA (Vaccine Access Solution) para responder a questões sobre vacinas e marcação de consultas através de chamadas telefónicas, mensagens de texto e chats no sítio Web.

À medida que a procura de soluções de IA de conversação continua a crescer, Hyro O sucesso da empresa reflecte a tendência mais ampla de as empresas adoptarem soluções de baixo código e sem código para aumentar a eficiência e a produtividade. Empresas como a AppMaster.io, uma plataforma no-code para a criação de aplicações backend, web e móveis, exemplificam esta mudança no panorama tecnológico.