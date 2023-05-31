حصلت شركة Hyro ، وهي شركة ناشئة تستفيد من الذكاء الاصطناعي للمحادثات لتلبية احتياجات خدمة العملاء في قطاع الرعاية الصحية ، على جولة استثمارية بقيمة 20 مليون دولار من السلسلة ب. يسلط التمويل ، بقيادة Macquarie Capital ، الضوء على التبني المتزايد للذكاء الاصطناعي للمحادثة من قبل الصناعة أثناء وباء COVID-19.

تصنع الشركة مساعدين للمحادثات الصوتية والنصية خصيصًا لمقدمي الرعاية الصحية. ومن بين المساهمين الآخرين في جولة التمويل Liberty Mutual Strategic Ventures و Black Opal Ventures و K20 ، بالإضافة إلى مستثمرين سابقين مثل Hanaco Ventures و Spero Ventures و Mindset Ventures. هذا التدفق الأخير لرأس المال يرفع إجمالي تمويل Hyro إلى 35 مليون دولار ، مما يدل على نجاح كبير منذ إطلاقها في عام 2020.

منذ إنشائها ، خدمت Hyro أكثر من 20 مليون عميل وساعدت العملاء على توفير عشرات الملايين من الدولارات ، كل ذلك بينما شهد نموًا سنويًا بنسبة 100٪ في الإيرادات المتكررة. أصبحت التفاعلات الصوتية جزءًا أكبر من إيراداتها ، حيث زادت من 25٪ إلى 60٪ في الأشهر الـ 18 الماضية فقط.

بدلاً من استخدام نماذج لغة كبيرة مثل OpenAI 's GPT-4 لخدمة العملاء ، توظف Hyro تقنية "ذكاء المحادثة" الخاصة بها. يوفر هذا النهج مزيدًا من الشفافية والمقاييس فيما يتعلق بتفاعلات الذكاء الاصطناعي مع العملاء ، فضلاً عن اقتراحات لتعزيز التواصل. ومع ذلك ، يستخدم Hyro GPT-4 لمحرك بحث المحادثة Spot ، والذي يساعد في تحسين عمليات البحث النصية والصوتية على مواقع الرعاية الصحية.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة Hyro Israel Krush أن مؤسسات الرعاية الصحية تسعى بشكل متزايد إلى حلول الأتمتة لتبسيط المهام ذات المستوى المنخفض ، وتوفر الذكاء الاصطناعي للمحادثة موردًا رئيسيًا في هذا الصدد. نهج شركته الفريد لدمج مكونات الذكاء الاصطناعي للمحادثة يجعلها المزود الأمثل في هذا المجال.

عند إطلاقها ، قدمت Hyro نسخة مجانية من مساعدها الافتراضي المخصص لمقدمي الرعاية الصحية. يمكنه الإجابة على الأسئلة المتعلقة بـ COVID-19 عبر النص أو الصوت بناءً على مصادر موثوقة ، مثل قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية. حظي الذكاء الاصطناعي القابل للتخصيص باهتمام كبير لقدرته على تسهيل استفسارات المتابعة. بالإضافة إلى ذلك ، طورت الشركة VAXA (حل الوصول إلى اللقاح) لمعالجة الاستفسارات حول اللقاحات وجدولة المواعيد من خلال المكالمات الهاتفية والرسائل النصية ومحادثات الموقع.

مع استمرار تزايد الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي للمحادثة ، يعكس نجاح Hyro الاتجاه الأوسع للشركات التي تتبنى حلولًا منخفضة الشفرة وغير برمجية لتعزيز الكفاءة والإنتاجية. تمثل شركات مثل AppMaster.io ، وهي عبارة عن نظام no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، مثالاً على هذا التحول في المشهد التكنولوجي.