Hyrostartup korporacyjny wykorzystujący konwersacyjną sztuczną inteligencję na potrzeby obsługi klienta w sektorze opieki zdrowotnej, zapewnił sobie rundę inwestycyjną serii B o wartości 20 milionów dolarów. Finansowanie, prowadzone przez Macquarie Capital, podkreśla rosnące przyjęcie konwersacyjnej sztucznej inteligencji przez branżę podczas pandemii COVID-19.

Firma tworzy niestandardowych głosowych i tekstowych asystentów konwersacyjnych specjalnie dla dostawców usług medycznych. Inni uczestnicy rundy finansowania to Liberty Mutual Strategic Ventures, Black Opal Ventures i K20, a także byli inwestorzy, tacy jak Hanaco Ventures, Spero Ventures i Mindset Ventures. Ten najnowszy napływ kapitału zwiększa łączne finansowanie Hyrodo 35 milionów dolarów, co świadczy o znaczącym sukcesie od czasu jego uruchomienia w 2020 roku.

Od momentu powstania firma Hyro obsłużyła ponad 20 milionów klientów i pomogła im zaoszczędzić dziesiątki milionów dolarów, jednocześnie odnotowując 100% wzrost przychodów z roku na rok. Interakcje głosowe stały się większą częścią przychodów, wzrastając z 25% do 60% w ciągu zaledwie ostatnich 18 miesięcy.

Zamiast korzystać z dużych modeli językowych, takich jak OpenAI"GPT-4 do obsługi klienta, Hyro wykorzystuje własną technologię "Conversational Intelligence". Podejście to oferuje większą przejrzystość i wskaźniki dotyczące interakcji AI z klientami, a także sugestie dotyczące usprawnienia komunikacji. Niemniej jednak Hyro wykorzystuje GPT-4 w swojej wyszukiwarce konwersacyjnej Spot, która pomaga zoptymalizować wyszukiwanie tekstowe i głosowe na stronach internetowych poświęconych opiece zdrowotnej.

Hyro CEO Israel Krush stwierdził, że organizacje opieki zdrowotnej coraz częściej poszukują rozwiązań automatyzacji w celu usprawnienia zadań niskiego poziomu, a konwersacyjna sztuczna inteligencja oferuje kluczowe zasoby w tym zakresie. Unikalne podejście jego firmy do integracji komponentów konwersacyjnej sztucznej inteligencji pozycjonuje ją jako optymalnego dostawcę w tej dziedzinie.

Po uruchomieniu, Hyro wprowadził bezpłatną wersję swojego wirtualnego asystenta dostosowaną do potrzeb dostawców usług medycznych. Mógł on odpowiadać na pytania związane z COVID-19 za pośrednictwem tekstu lub głosu w oparciu o wiarygodne źródła, takie jak baza danych Światowej Organizacji Zdrowia. Konfigurowalna sztuczna inteligencja przyciągnęła znaczną uwagę ze względu na jej zdolność do ułatwiania dalszych zapytań. Ponadto firma opracowała VAXA (Vaccine Access Solution), aby odpowiadać na zapytania dotyczące szczepionek i planowania wizyt za pośrednictwem połączeń telefonicznych, wiadomości tekstowych i czatów internetowych.

Ponieważ popyt na rozwiązania konwersacyjnej sztucznej inteligencji stale rośnie, sukces Hyro odzwierciedla szerszy trend przyjmowania przez firmy rozwiązań niskokodowych i bezkodowych w celu zwiększenia wydajności i produktywności. Firmy takie jak AppMaster.io, platforma no-code do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, są przykładem tej zmiany w krajobrazie technologicznym.