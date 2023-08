Amazon utilise l'IA générative avancée pour améliorer l'expérience d'évaluation des produits

Dans le but d'améliorer l'expérience globale d'achat de ses clients, Amazon a déclaré son intention d'adopter une intelligence artificielle générative de pointe. Le géant de la vente au détail en ligne entend utiliser cette technologie d'intelligence artificielle pour offrir une vision plus approfondie des avis sur les produits, sans que les clients aient besoin de parcourir plusieurs avis individuels.

AmazonDans le cadre de cette nouvelle initiative, l'IA générative produira un paragraphe court et perspicace résumant les commentaires des clients sur un produit. Ce résumé concis sera affiché sur la page de détail du produit, offrant un aperçu rapide des opinions des acheteurs sur les caractéristiques du produit et reflétant le sentiment général des clients.

Selon Amazon, cet outil de synthèse efficace, basé sur l'IA générative, vise à présenter aux clients une vue d'ensemble des thèmes prédominants dans de nombreux avis.

Pour aller plus loin, les caractéristiques clés des produits seront marquées et présentées sous forme de boutons cliquables. Si les clients souhaitent en savoir plus sur la "facilité d'utilisation" ou les "performances" d'un produit, ils n'auront qu'à cliquer sur le bouton correspondant pour consulter les avis traitant exclusivement de ces caractéristiques.

Amazon Auparavant, le site offrait une fonction similaire en mettant en évidence les mots couramment utilisés dans les avis, qui étaient présentés sous forme de boutons cliquables. Cette nouvelle version constitue une version plus sophistiquée, soutenue par l'IA, de son prédécesseur.

Dans sa phase préliminaire, ce système avancé d'évaluation des produits, alimenté par l'IA générative, sera présenté à certains clients américains effectuant des achats sur mobile. Il couvrira une sélection complète de produits. Au cours de cette phase exploratoire, Amazon recueillera des données précieuses qui lui permettront d'affiner et d'améliorer ses algorithmes d'intelligence artificielle. Il est également prévu d'étendre la fonction de mise en évidence à d'autres catégories au fur et à mesure que cette fonction sera largement accessible aux acheteurs.

Cette transition représente un pas en avant dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience d'achat des clients - une mesure mise en œuvre par des plateformes numériques telles que la plateforme AppMaster pour améliorer le processus de création d'applications web, mobiles et dorsales.