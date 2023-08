Amazon setzt fortschrittliche generative KI ein, um das Produktbewertungserlebnis zu verbessern

Mit dem Ziel, das Einkaufserlebnis für seine Kunden zu verbessern, hat Amazon seine Absicht erklärt, modernste generative künstliche Intelligenz einzusetzen. Der Online-Einzelhandelsriese will diese KI-Technologie einsetzen, um tiefere Einblicke in Produktbewertungen zu bieten, ohne dass sich die Kunden durch mehrere Einzelbewertungen wühlen müssen.

AmazonDie neue Initiative des Unternehmens sieht vor, dass die generative KI einen kurzen, aufschlussreichen Absatz erstellt, der das Feedback der Kunden zu einem Produkt zusammenfasst. Diese prägnante Zusammenfassung der Rezensionen wird auf der Produktdetailseite angezeigt und bietet einen schnellen Überblick über die Meinungen der Käufer zu den Produktmerkmalen und spiegelt die allgemeine Kundenstimmung wider.

Laut Amazon zielt dieses effiziente, von generativer KI angetriebene Zusammenfassungstool darauf ab, den Kunden eine Vogelperspektive auf die vorherrschenden Themen in zahlreichen Rezensionen zu bieten.

Darüber hinaus werden die wichtigsten Produkteigenschaften gekennzeichnet und als klickbare Schaltflächen dargestellt. Wenn Kunden mehr über die "Benutzerfreundlichkeit" oder die "Leistung" eines Produkts erfahren möchten, brauchen sie nur auf die entsprechende Schaltfläche zu klicken, um sich die Bewertungen anzusehen, die ausschließlich diese Merkmale behandeln.

Amazon Eine ähnliche Funktion bot zuvor die Hervorhebung häufig verwendeter Wörter aus den Bewertungen, die als anklickbare Schaltflächen dargestellt wurden. Diese neue Version ist eine ausgefeiltere, KI-gestützte Version ihres Vorgängers.

In der ersten Phase wird dieses fortschrittliche Produktbewertungssystem, das auf generativer KI basiert, ausgewählten US-Kunden vorgestellt, die mobil einkaufen. Es wird eine umfassende Auswahl an Produkten abdecken. Während dieser Erprobungsphase wird Amazon wertvolle Daten sammeln, um seine KI-Algorithmen weiter zu verfeinern und zu verbessern. Außerdem ist geplant, die Highlight-Funktion auf weitere Kategorien auszudehnen, sobald die Funktion den Käufern in großem Umfang zugänglich ist.

Diese Umstellung stellt einen Fortschritt bei der Nutzung künstlicher Intelligenz dar, um das Einkaufserlebnis der Kunden zu verbessern - eine Maßnahme, die von digitalen Plattformen wie der AppMaster Plattform umgesetzt wird, um den Prozess der Erstellung von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen zu verbessern.