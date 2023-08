Amazon impiega un'intelligenza artificiale generativa avanzata per migliorare l'esperienza di recensione dei prodotti

Con l'obiettivo di migliorare l'esperienza d'acquisto complessiva dei suoi clienti, Amazon ha dichiarato la sua intenzione di adottare un'intelligenza artificiale generativa all'avanguardia. Il gigante della vendita al dettaglio online intende impiegare questa tecnologia AI per offrire approfondimenti sulle recensioni dei prodotti, senza che i clienti debbano passare in rassegna più recensioni singole.

AmazonLa nuova iniziativa prevede che l'intelligenza artificiale generativa produca un breve paragrafo che riassume il feedback dei clienti su un prodotto. Questo conciso riassunto delle recensioni verrà visualizzato nella pagina dei dettagli del prodotto, offrendo una rapida istantanea delle opinioni degli acquirenti sulle caratteristiche del prodotto e riflettendo il sentimento generale dei clienti.

Secondo Amazon, questo efficiente strumento di riepilogo, guidato dall'intelligenza artificiale generativa, mira a presentare ai clienti una visione d'insieme dei temi prevalenti riscontrati in numerose recensioni.

Un ulteriore passo avanti è rappresentato dalle caratteristiche chiave dei prodotti, che verranno etichettate e mostrate come pulsanti cliccabili. Se i clienti desiderano saperne di più sulla "facilità d'uso" o sulle "prestazioni" di un prodotto, devono solo cliccare sul pulsante corrispondente per visualizzare le recensioni che parlano esclusivamente di queste caratteristiche.

Amazon In precedenza, il sito offriva una funzione simile evidenziando le parole più usate nelle recensioni, che venivano visualizzate come pulsanti cliccabili. Questa nuova elevazione costituisce una versione più sofisticata, supportata dall'intelligenza artificiale, del suo predecessore.

Nella sua fase preliminare, questo sistema avanzato di recensioni di prodotti, alimentato dall'intelligenza artificiale generativa, sarà presentato a clienti statunitensi selezionati che fanno acquisti via cellulare. Il sistema coprirà una selezione completa di prodotti. Durante questa fase esplorativa, Amazon raccoglierà dati preziosi per affinare e migliorare ulteriormente i propri algoritmi di intelligenza artificiale. Sono inoltre in corso piani per espandere la funzione di evidenziazione a un numero maggiore di categorie, non appena la funzione diventerà ampiamente accessibile agli acquirenti.

Questa transizione rappresenta un salto in avanti nell'uso dell'intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza di acquisto dei clienti, una misura implementata da piattaforme digitali come quella di AppMaster per migliorare il processo di creazione di applicazioni web, mobili e backend.