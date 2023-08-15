亚马逊采用先进的生成式人工智能增强产品评论体验

为了提升顾客的整体购物体验，Amazon 已宣布打算采用最先进的人工智能生成技术。这家在线零售巨头的目标是利用这种人工智能技术深入了解产品评论，而顾客则不需要浏览多个单独的评论。

Amazon该公司的新举措是利用人工智能生成一段简短而深刻的文字，总结顾客对产品的反馈意见。这个简明的评论摘要将显示在产品详情页上，提供购物者对产品功能意见的快速快照，并反映顾客的整体情绪。

据亚马逊称，这一高效的摘要工具由生成式人工智能驱动，旨在为客户提供一个鸟瞰图，展示众多评论中的普遍主题。

更进一步，关键产品特性将被标记并以可点击按钮的形式展示。如果客户想进一步了解产品的 "易用性 "或 "性能"，他们只需点击相关按钮，就能查看专门讨论这些特性的评论。

Amazon 之前的网站也提供了类似的功能，即突出显示评论中的常用词，并将其显示为可点击的按钮。这个新的提升是其前身的一个更复杂的人工智能支持版本。

在初步阶段，这个由生成式人工智能驱动的高级产品评论系统将向通过手机购物的部分美国客户推出。它将涵盖一系列精选产品。在这一探索阶段，Amazon 将收集宝贵的数据，以进一步完善和改进其人工智能算法。随着购物者对该功能的广泛使用，我们还计划扩大亮点功能，使其涵盖更多类别。

这一转变代表了利用人工智能提升客户购物体验的一次飞跃--这是AppMaster 平台等数字平台为改进网络、移动和后台应用程序的创建过程而实施的一项措施。