Amazon gebruikt geavanceerde generatieve AI om de ervaring met productbeoordelingen te verbeteren

In een poging om de algehele winkelervaring voor klanten te verbeteren, heeft Amazon verklaard dat het van plan is om geavanceerde generatieve kunstmatige intelligentie te gaan gebruiken. De online retailgigant wil deze AI-technologie gebruiken om diepere inzichten te bieden in productbeoordelingen, zonder dat klanten door meerdere individuele beoordelingen hoeven te bladeren.

AmazonHet nieuwe initiatief houdt in dat de generatieve AI een korte, inzichtelijke paragraaf produceert waarin de feedback van klanten op een product wordt samengevat. Deze beknopte samenvatting van reviews wordt weergegeven op de productdetailpagina en biedt een snelle momentopname van de mening van klanten over producteigenschappen en weerspiegelt het algemene sentiment onder klanten.

Volgens Amazon is deze efficiënte samenvattingssoftware, aangedreven door generatieve AI, erop gericht om klanten een overzicht te geven van de belangrijkste thema's die in veel beoordelingen terugkomen.

Nog een stap verder: belangrijke productkenmerken worden getagd en weergegeven als klikbare knoppen. Als klanten meer willen weten over het 'gebruiksgemak' of de 'prestaties' van een product, hoeven ze alleen maar op de relevante knop te klikken om reviews te bekijken die uitsluitend over deze kenmerken gaan.

Amazon Eerder werd een soortgelijke functie geboden door veelgebruikte woorden uit de beoordelingen te markeren, die werden weergegeven als klikbare knoppen. Deze nieuwe verhoging is een geavanceerdere, AI-ondersteunde versie van zijn voorganger.

In de eerste fase zal dit geavanceerde productbeoordelingssysteem, aangedreven door generatieve AI, worden geïntroduceerd bij geselecteerde Amerikaanse klanten die mobiel winkelen. Het zal een uitgebreide selectie van producten omvatten. Tijdens deze verkennende fase zal Amazon waardevolle gegevens verzamelen om de AI-algoritmen verder te verfijnen en te verbeteren. Er zijn ook plannen om de highlights-functie uit te breiden naar meer categorieën als de functie uitgebreid toegankelijk wordt voor shoppers.

Deze overgang betekent een sprong voorwaarts in het gebruik van kunstmatige intelligentie om de winkelervaring van de klant te verbeteren - een maatregel die wordt toegepast door digitale platforms zoals het AppMaster platform om het proces van het creëren van web-, mobiele en back-end applicaties te verbeteren.