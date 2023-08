Amazon utiliza IA geradora avançada para melhorar a experiência de análise de produtos

Numa iniciativa destinada a melhorar a experiência global de compras dos seus clientes, o Amazon declarou as suas intenções de adotar inteligência artificial generativa de ponta. O gigante da venda a retalho em linha pretende utilizar esta tecnologia de IA para oferecer uma visão mais aprofundada das avaliações dos produtos, sem que os clientes precisem de percorrer várias avaliações individuais.

AmazonA nova iniciativa da 's envolve a produção pela IA generativa de um parágrafo curto e perspicaz que resume o feedback dos clientes sobre um produto. Este resumo conciso da avaliação será apresentado na página de detalhes do produto, oferecendo uma visão rápida das opiniões dos compradores sobre as características do produto e reflectindo o sentimento geral do cliente.

De acordo com a Amazon, esta ferramenta de resumo eficiente, impulsionada pela IA generativa, tem como objetivo apresentar aos clientes uma visão geral dos temas predominantes encontrados em várias avaliações.

Indo um pouco mais longe, as principais características do produto serão marcadas e apresentadas como botões clicáveis. Se os clientes pretenderem saber mais sobre a "facilidade de utilização" ou o "desempenho" de um produto, só têm de clicar no botão relevante para ver as críticas que discutem exclusivamente essas características.

Amazon anteriormente oferecia uma função semelhante, destacando as palavras mais utilizadas nas críticas, que eram apresentadas como botões clicáveis. Esta nova elevação constitui uma versão mais sofisticada e apoiada por IA do seu antecessor.

Na sua fase preliminar, este sistema avançado de análise de produtos, alimentado por IA generativa, será apresentado a clientes seleccionados dos EUA que efectuem compras através de telemóvel. Abrangerá uma vasta seleção de produtos. Durante esta fase exploratória, o Amazon recolherá dados valiosos para aperfeiçoar e melhorar os seus algoritmos de IA. Estão também em curso planos para expandir a funcionalidade de destaques para abranger mais categorias, à medida que a funcionalidade se torna amplamente acessível aos compradores.

Esta transição representa um salto em frente na utilização da inteligência artificial para melhorar a experiência de compra do cliente - uma medida implementada por plataformas digitais como a plataforma AppMaster para melhorar o processo de criação de aplicações Web, móveis e de back-end.