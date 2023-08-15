توظف أمازون الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدم لتعزيز تجربة مراجعة المنتج </ h2>

في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة التسوق الشاملة لعملائها ، أعلنت Amazon عن نيتها في اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي المتطور. يهدف عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت إلى استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي هذه لتقديم رؤى أعمق حول مراجعات المنتجات ، دون الحاجة إلى الخوض في مراجعات فردية متعددة.

تتضمن مبادرة Amazon الجديدة الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي ينتج فقرة قصيرة وثاقبة تلخص ملاحظات العملاء على المنتج. سيتم عرض ملخص المراجعة الموجز هذا في صفحة تفاصيل المنتج ، مما يوفر لقطة سريعة لآراء المتسوقين حول ميزات المنتج ويعكس الشعور العام للعملاء.

وفقًا لـ Amazon ، تهدف أداة التلخيص الفعالة هذه ، التي يقودها الذكاء الاصطناعي التوليفي ، إلى تزويد العملاء بنظرة ثاقبة للموضوعات السائدة الموجودة في العديد من المراجعات.

للمضي قدمًا ، سيتم تمييز خصائص المنتج الرئيسية وعرضها كأزرار قابلة للنقر. إذا كان العملاء يرغبون في معرفة المزيد حول "سهولة استخدام" المنتج أو "أدائه" ، فإنهم يحتاجون فقط إلى النقر فوق الزر ذي الصلة لعرض المراجعات التي تناقش هذه الميزات حصريًا.

قدمت Amazon سابقًا وظيفة مماثلة من خلال إبراز الكلمات شائعة الاستخدام من المراجعات ، والتي تم عرضها كأزرار قابلة للنقر. يشكل هذا الارتفاع الجديد نسخة أكثر تطوراً ومدعومة بالذكاء الاصطناعي من سابقتها.

في مرحلته الأولية ، سيتم تقديم هذا النظام المتقدم لمراجعة المنتجات ، المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليفي ، لعملاء أمريكيين مختارين يتسوقون عبر الهاتف المحمول. سيغطي مجموعة شاملة من المنتجات. خلال هذه المرحلة الاستكشافية ، ستجمع Amazon بيانات قيمة لزيادة صقل وتحسين خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم. الخطط جارية أيضًا لتوسيع ميزة النقاط البارزة لتشمل المزيد من الفئات حيث تصبح الميزة في متناول المتسوقين على نطاق واسع.

يمثل هذا الانتقال قفزة إلى الأمام في استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة تسوق العملاء - وهو مقياس تنفذه المنصات الرقمية مثل منصة AppMaster لتحسين عملية إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية.