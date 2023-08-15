Amazon использует усовершенствованный генеративный ИИ для расширения возможностей обзора товаров

Компания Amazon объявила о своем намерении внедрить передовой генеративный искусственный интеллект для улучшения качества покупок. Гигант онлайн-ритейла намерен использовать технологию искусственного интеллекта для более глубокого изучения отзывов о товарах, без необходимости пролистывать множество отдельных отзывов.

AmazonНовая инициатива предполагает, что генеративный искусственный интеллект будет создавать короткий, содержательный абзац, обобщающий отзывы покупателей о товаре. Этот краткий обзор будет отображаться на странице с подробной информацией о товаре, позволяя быстро получить представление о мнении покупателей относительно его характеристик и отражая общее настроение покупателей.

По словам представителей Amazon, этот эффективный инструмент обобщения, созданный на основе генеративного искусственного интеллекта, призван дать покупателям возможность увидеть с высоты птичьего полета основные темы, встречающиеся в многочисленных отзывах.

Кроме того, ключевые характеристики товара будут помечены и представлены в виде кнопок, на которые можно нажать. Если покупатель хочет узнать больше о "простоте использования" или "производительности" продукта, ему достаточно нажать на соответствующую кнопку, чтобы просмотреть отзывы, в которых обсуждаются только эти характеристики.

Amazon Ранее аналогичную функцию выполняло выделение часто используемых слов из отзывов, которые отображались в виде кнопок. Новая версия представляет собой более совершенный вариант своего предшественника, поддерживающий искусственный интеллект.

На предварительном этапе эта усовершенствованная система отзывов о товарах, основанная на генеративном искусственном интеллекте, будет представлена некоторым американским покупателям, совершающим покупки с помощью мобильных устройств. Она будет охватывать широкий спектр товаров. На этом этапе Amazon будет собирать ценные данные для дальнейшего совершенствования и улучшения алгоритмов искусственного интеллекта. Планируется, что по мере расширения возможностей этой функции для покупателей она будет охватывать все больше категорий.

Этот переход представляет собой скачок в использовании искусственного интеллекта для улучшения покупательского опыта - мера, применяемая цифровыми платформами, такими как платформа AppMaster, для улучшения процесса создания веб-приложений, мобильных приложений и бэкэнд-приложений.