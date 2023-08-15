hands ico AppMaster ile büyüyün.
ortağımız olun right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Amazon, Ürün İnceleme Deneyimini Artırmak İçin Gelişmiş Üretken Yapay Zekadan Yararlanıyor

Ağu 15, 2023
Amazon, Ürün İnceleme Deneyimini Artırmak İçin Gelişmiş Üretken Yapay Zekadan Yararlanıyor

Amazon, müşterileri için genel alışveriş deneyimini geliştirmeyi amaçlayan bir hareketle, en son teknoloji üretken yapay zekayı benimseme niyetini açıkladı. Çevrimiçi perakende devi, müşterilerin birden fazla bireysel incelemeyi gözden geçirmesine gerek kalmadan ürün incelemelerine ilişkin daha derin içgörüler sunmak için bu yapay zeka teknolojisini kullanmayı hedefliyor.

Amazon yeni girişimi, üretken yapay zekanın müşterilerin bir ürünle ilgili geri bildirimlerini özetleyen kısa, anlayışlı bir paragraf oluşturmasını içeriyor. Bu özlü inceleme özeti, ürün ayrıntıları sayfasında yer alacak ve alışveriş yapanların ürün özellikleri hakkındaki görüşlerinin hızlı bir görüntüsünü sunacak ve genel müşteri duyarlılığını yansıtacaktır.

Amazon'a göre, üretken yapay zeka tarafından yönetilen bu verimli özetleme aracı, müşterilere çok sayıda incelemede bulunan yaygın temaların kuş bakışı görüntüsünü sunmayı amaçlıyor.

Bir adım daha ileri giderek, temel ürün özellikleri etiketlenecek ve tıklanabilir düğmeler olarak gösterilecektir. Müşteriler bir ürünün 'kullanım kolaylığı' veya 'performansı' hakkında daha fazla bilgi edinmek isterse, yalnızca bu özelliklerin tartışıldığı incelemeleri görüntülemek için ilgili düğmeyi tıklamaları yeterlidir.

Amazon daha önce benzer bir işlevi, incelemelerdeki sık kullanılan kelimeleri vurgulayarak tıklanabilir düğmeler olarak sunmuştu. Bu yeni yükseklik, selefinin daha sofistike, yapay zeka destekli bir versiyonunu oluşturuyor.

Ön hazırlık aşamasında, üretken yapay zeka tarafından desteklenen bu gelişmiş ürün inceleme sistemi, mobil üzerinden alışveriş yapan seçilmiş ABD'li müşterilere tanıtılacak. Kapsamlı bir ürün yelpazesini kapsayacaktır. Bu keşif aşamasında Amazon, yapay zeka algoritmalarını daha da hassaslaştırmak ve iyileştirmek için değerli veriler toplayacak. Öne çıkanlar özelliğinin, alışveriş yapanlar tarafından kapsamlı bir şekilde erişilebilir hale geldikçe daha fazla kategoriyi kapsayacak şekilde genişletilmesi için de planlar yapılıyor.

Bu geçiş, web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturma sürecini iyileştirmek için AppMaster platformu gibi dijital platformlar tarafından uygulanan bir önlem olan müşteri alışveriş deneyimini geliştirmek için yapay zeka kullanımında ileriye doğru bir sıçramayı temsil ediyor.

İlgili Mesajlar

Google'ın Yapay Zekası, Uzun İçerik Özetleriyle Arama Deneyiminde Devrim Yaratıyor
date Ağu 17, 2023
Google'ın Yapay Zekası, Uzun İçerik Özetleriyle Arama Deneyiminde Devrim Yaratıyor
Google, AI destekli Arama deneyimi SGE'de uzun biçimli içerik için özetlerle yanıtların anlaşılırlığını iyileştiren yeni güncellemeler yayınladı. Ayrıca, çok sayıda çevrimiçi malzemeyle etkileşimi geliştirmeye yönelik bir özellik sunar.
AI Software
Yapay Zeka Devi OpenAI, New York Merkezli Startup Global Illumination'ı Satın Aldı
date Ağu 17, 2023
Yapay Zeka Devi OpenAI, New York Merkezli Startup Global Illumination'ı Satın Aldı
Yapay zeka öncüsü OpenAI, yaratıcı araçlar, altyapı ve dijital deneyimler oluşturmak için yapay zeka teknolojisini kullanmaya odaklanan bir girişim olan Global Illumination'ı bünyesine katarak halka açık ilk satın alımını gerçekleştirdi.
AI Acquisition Software
Redis, Ölçeklenebilir Arama ve Otomatik Katmanlama gibi Oyun Değiştiren Özelliklerle Çok Beklenen 7.2 Sürümünü Duyuruyor
date Ağu 16, 2023
Redis, Ölçeklenebilir Arama ve Otomatik Katmanlama gibi Oyun Değiştiren Özelliklerle Çok Beklenen 7.2 Sürümünü Duyuruyor
Redis 7.2'nin yeni sürümü, kurumsal kullanıcılar için ölçeklenebilir arama, otomatik katmanlama ve yeni küme yönetimi dahil olmak üzere bir dizi etkileyici özellik getiriyor.
Databases Open Source
ÜCRETSİZ BAŞLAYIN
Bunu kendin denemek için ilham aldın mı?

AppMaster'ın gücünü anlamanın en iyi yolu, onu kendiniz görmektir. Ücretsiz abonelik ile dakikalar içinde kendi başvurunuzu yapın

Fikirlerinizi Hayata Geçirin