Amazon, Ürün İnceleme Deneyimini Artırmak İçin Gelişmiş Üretken Yapay Zekadan Yararlanıyor

Amazon, müşterileri için genel alışveriş deneyimini geliştirmeyi amaçlayan bir hareketle, en son teknoloji üretken yapay zekayı benimseme niyetini açıkladı. Çevrimiçi perakende devi, müşterilerin birden fazla bireysel incelemeyi gözden geçirmesine gerek kalmadan ürün incelemelerine ilişkin daha derin içgörüler sunmak için bu yapay zeka teknolojisini kullanmayı hedefliyor.

Amazon yeni girişimi, üretken yapay zekanın müşterilerin bir ürünle ilgili geri bildirimlerini özetleyen kısa, anlayışlı bir paragraf oluşturmasını içeriyor. Bu özlü inceleme özeti, ürün ayrıntıları sayfasında yer alacak ve alışveriş yapanların ürün özellikleri hakkındaki görüşlerinin hızlı bir görüntüsünü sunacak ve genel müşteri duyarlılığını yansıtacaktır.

Amazon'a göre, üretken yapay zeka tarafından yönetilen bu verimli özetleme aracı, müşterilere çok sayıda incelemede bulunan yaygın temaların kuş bakışı görüntüsünü sunmayı amaçlıyor.

Bir adım daha ileri giderek, temel ürün özellikleri etiketlenecek ve tıklanabilir düğmeler olarak gösterilecektir. Müşteriler bir ürünün 'kullanım kolaylığı' veya 'performansı' hakkında daha fazla bilgi edinmek isterse, yalnızca bu özelliklerin tartışıldığı incelemeleri görüntülemek için ilgili düğmeyi tıklamaları yeterlidir.

Amazon daha önce benzer bir işlevi, incelemelerdeki sık kullanılan kelimeleri vurgulayarak tıklanabilir düğmeler olarak sunmuştu. Bu yeni yükseklik, selefinin daha sofistike, yapay zeka destekli bir versiyonunu oluşturuyor.

Ön hazırlık aşamasında, üretken yapay zeka tarafından desteklenen bu gelişmiş ürün inceleme sistemi, mobil üzerinden alışveriş yapan seçilmiş ABD'li müşterilere tanıtılacak. Kapsamlı bir ürün yelpazesini kapsayacaktır. Bu keşif aşamasında Amazon, yapay zeka algoritmalarını daha da hassaslaştırmak ve iyileştirmek için değerli veriler toplayacak. Öne çıkanlar özelliğinin, alışveriş yapanlar tarafından kapsamlı bir şekilde erişilebilir hale geldikçe daha fazla kategoriyi kapsayacak şekilde genişletilmesi için de planlar yapılıyor.

Bu geçiş, web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturma sürecini iyileştirmek için AppMaster platformu gibi dijital platformlar tarafından uygulanan bir önlem olan müşteri alışveriş deneyimini geliştirmek için yapay zeka kullanımında ileriye doğru bir sıçramayı temsil ediyor.