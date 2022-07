La force de l'utilisation des applis technologiques et la révolution numérique, qui rationalise tous les aspects de notre vie, permettent aux gens d'être sans argent liquide, sans carte, et pourtant bancables. La technologie est tellement ancrée dans notre vie quotidienne qu'elle a presque rendu obsolètes des éléments essentiels comme l'argent liquide. Désormais, les gens n'ont plus à se battre pour trouver le distributeur automatique le plus proche lorsqu'ils sont à court d'argent. Les utilisateurs peuvent simplement effectuer un paiement de pair à pair par le biais de votre application mobile p2p ou de votre portefeuille numérique. Près de 70 millions de personnes aux États-Unis utilisent des applications de paiement p2p mobile ou des portefeuilles numériques pour profiter des technologies de commande en un clic, éviter d'utiliser des cartes de crédit et soutenir une économie sans argent liquide. L'industrie des apps va continuer à se développer, et si vous voulez faire vos apps de paiement peer-to-peer, vous devez d'abord saisir ce qu'est le paiement p2p et comment il fonctionne.

Application peer-to-peer

Les clients peuvent utiliser une app pour transférer des fonds depuis leurs comptes bancaires ou leurs cartes de crédit. Tout ce qui va du partage d'une facture de déjeuner au paiement d'un loyer pourrait être inclus dans les transactions. Il n'est pas difficile d'effectuer des paiements de pair à pair à l'aide d'une application mobile. C'est une procédure simple avec seulement quelques étapes à suivre pour un client :

Étape 1:Tous les utilisateurs créeront un compte avec les apps de paiement p2p.

Étape 2:Tous les utilisateurs connecteront leur compte bancaire ou leur carte de crédit avec les apps de paiement p2p.

Étape 3:Tous les utilisateurs rempliront leurs informations personnelles, répondront aux questions de sécurité et créeront un mot de passe pour utiliser l'appli.

Étape 4:Pour envoyer de l'argent, les utilisateurs sélectionneront le destinataire, saisiront le montant et effectueront la transaction en utilisant les apps de paiement p2p. (L'application informera les utilisateurs après que les fonds ont été retirés de leur compte.)

Pourquoi devriez-vous vous engager dans le développement d'un système d'applications de paiement de pair à pair ?

Au cours des dernières années, les applications de paiement de pair à pair ont eu un impact significatif sur les utilisateurs du paysage fintech. Les utilisateurs de smartphones sont en hausse, avec plus de 6 millions d'individus qui les utilisent actuellement. Le nombre d'utilisateurs devrait augmenter de plusieurs centaines de millions dans les prochaines années. Par conséquent, la demande de fintech sans espèces, sans carte et sans contact augmente, ce qui sera une aubaine pour les utilisateurs. Le montant des transactions directes de client à client par application mobile a atteint 785,19 milliards de dollars en 2021. Vous constaterez que la création d'une application sans contact client à client est un investissement rentable, car ce volume augmentera dans les années à venir. Avec sa réussite, vous serez en mesure de capter l'attention des utilisateurs actuels du logiciel et des utilisateurs non bancarisés avec la bonne stratégie marketing.





Application de paiement peer-to-peer (P2P)

Pour créer des applications de paiement peer-to-peer remarquables avec l'aide de votre équipe technique, commencez par étudier la concurrence. Les applis de paiement peer-to-peer suivantes que votre équipe de développement doit considérer comme des applications idéales.

PayPal

L'appli PayPal est l'un des fournisseurs de services de paiement peer-to-peer les plus connus, offrant des options aux entreprises et aux particuliers. Votre équipe logicielle doit en étudier les fonctionnalités. Tous les utilisateurs peuvent transférer de l'argent à des personnes du monde entier en liant leur compte bancaire, leur carte de débit ou leur carte de crédit à leur compte PayPal. La valeur totale de PayPal augmente chaque trimestre, et plus de 416 millions de personnes ont utilisé PayPal au troisième trimestre de 2021. Outre l'interface de bureau, PayPal a également introduit une application mobile avec des fonctions d'interface de pointe pour le client.

Venmo

Venmo app est détenue et exploitée par PayPal, mais les deux paiements de pair à pair fonctionnent indépendamment, ce qui est une fonctionnalité passionnante que votre troupe de développement doit prendre en compte. L'application Venmo rend les paiements plus sociaux en permettant aux utilisateurs de disposer de fonctionnalités telles que le partage d'émojis et de messages en même temps que leurs paiements. Les cartes et les comptes bancaires des clients peuvent être liés à un compte Venmo. Il n'y a pas de frais lorsque les utilisateurs envoient de l'argent depuis une carte de débit ou un compte bancaire, mais les paiements par carte de crédit incluent des frais de transaction de 3 %. Laissez votre équipe technique avoir une étude approfondie de ses fonctions avancées.

Zelle

Un ensemble de grandes banques américaines possède l'app Zelle. Elle traite les transactions de l'appli de paiement peer-to-peer exclusivement par le biais de comptes bancaires américains (pas de profils commerciaux). L'utilisation d'un tel logiciel sans contact de client à client "centré sur la banque" permet d'envoyer de l'argent directement entre les comptes bancaires. Le fonctionnement de l'application de paiement est assez simple : les utilisateurs fournissent l'adresse électronique ou le numéro de téléphone du destinataire et l'argent est envoyé directement sur son compte. Il n'y a pas de frais ni de retard dans l'utilisation de l'interface. Ces choses innovantes doivent inspirer les membres de votre équipe, ce qui sera bénéfique pour les utilisateurs.

Construire un emplacement d'application de pair à pair sécurisé et conforme?

Pour créer un paiement sans contact de client à client réussi avec des caractéristiques optimales, vous devez considérer à la fois les caractéristiques commerciales et technologiques de l'application, ce qui est un point essentiel que votre équipe doit toujours considérer pour attirer le client. En effet, si vous vous concentrez uniquement sur les caractéristiques techniques de l'application, vous obtiendrez un bon produit mais des ventes faibles et vous ne pourrez pas attirer le client. Si vous vous concentrez exclusivement sur les caractéristiques commerciales de l'application, vous obtiendrez un grand élan lors du lancement de l'application, mais le produit disparaîtra rapidement du marché en raison de ses caractéristiques médiocres. L'application doit être conviviale pour le client. En dehors des fonctionnalités telles que les capacités de transaction et une passerelle sécurisée pour sauvegarder les données, votre équipe de développement doit prendre en compte quelques autres composants, comme décider des fonctionnalités nécessaires pour s'assurer que votre application de traitement sans contact client à client fonctionne sans problème.

Fonctionnalités à inclure dans votre système d'application P2P

Enregistrement

Après avoir téléchargé l'application, la première chose à faire est de terminer la procédure d'inscription. Elle consiste à recueillir toutes les informations de base du client, telles que son nom, son adresse électronique et ses coordonnées. Ce sont tous des facteurs importants à prendre en compte par votre équipe de développement.

Portefeuille numérique

Votre groupe de développement doit envisager d'inclure des fonctionnalités telles qu'un portefeuille numérique dans les apps client à client qui donneront aux utilisateurs la possibilité de stocker leur monnaie électronique et fait en utilisant un portefeuille numérique. L'application de paiement est fréquemment liée à la carte de crédit ou au compte bancaire du client pour une fonctionnalité maximale.

Notifications en temps réel

Votre troupe de développement doit s'assurer que les apps p2p doivent disposer de telles fonctionnalités pour pouvoir fournir des informations en temps réel sur toutes leurs activités. Après avoir installé l'application, les utilisateurs devraient recevoir des notifications push les informant des paiements reçus, des dates d'échéance, des points de fidélité, etc.

Conversion de devises

De telles caractéristiques sur l'application permettront à un client d'effectuer des transactions transfrontalières avec le p2p si vous mettez en œuvre cette fonctionnalité d'application de paiement. L'équipe de développement devrait avoir une compréhension claire de cette question. La méthode idéale pour utiliser cette fonction est de faire en sorte que votre application de paiement p2p soit synchronisée avec le taux de change de la banque au moment de la transaction.

Identification unique ou OTP

L'une des caractéristiques les plus cruciales des applications de paiement p2p est la sécurité, qui est un autre point important que l'équipe de développement doit prendre en compte. Un OTP permet aux utilisateurs de valider une transaction avant qu'elle ne soit déduite, et donc le p2p les protège des transactions involontaires, de la fraude, et ainsi de suite pendant l'utilisation de l'application. Vous pouvez vous diriger vers la réalisation d'un logiciel pour vos applications de paiement p2p une fois que vous avez décidé des fonctionnalités que vous souhaitez inclure dans votre application de paiement p2p.

Étape 1 : Choisir un type d'emplacement d'application P2P

L'application de pair à pair se présente sous différentes formes. Les solutions bancaires et autonomes sont les choix les plus courants. Vous pouvez choisir un logiciel bancaire qui implique une banque comme l'un des participants aux transactions. Vous pouvez également utiliser des solutions autonomes dans l'application, comme l'application Venmo et l'application PayPal, qui sont de bons fournisseurs dans le monde actuel des applications financières.

Étape 2: Sélectionner la meilleure technologie logicielle

L'application logicielle fintech subit une transition numérique, avec de nouvelles technologies introduites quotidiennement. ; Choisir la bonne application technologique pour vos applications de paiement p2p sans contact est très important. Il serait utile que vous n'ayez pas peur d'adopter des applications et des outils technologiques de pointe pour construire votre application de paiement, car plus votre produit est rapide, pratique et rentable, mieux c'est. ; Par conséquent, vous devez rechercher les avancées fintech p2p et la liste des fonctionnalités pour l'application, et envisager la solution technologique p2p la plus rentable pour vos besoins. NFC, Blockchain, l'intelligence artificielle, l'identification biométrique et d'autres technologies sont actuellement les fonctionnalités les plus populaires utilisées dans l'application.

Étape 3 : Concevoir une interface conviviale

Vous ne devez pas négliger la conception de votre application dans la recherche de fonctionnalités. L'application logicielle de transfert de fonds doit être simple et nécessiter aussi peu de clics que possible. Les utilisateurs doivent pouvoir interagir avec l'interface de l'application d'une manière qui soit à la fois belle visuellement et intuitive dans la liste des fonctionnalités. Vous pouvez augmenter l'engagement en structurant correctement l'interface client du logiciel et en lui donnant une sensation agréable.

Étape 4 : préoccupations de sécurité et conformités

Dans l'application, les informations du compte client, l'historique des transactions et le processus de transfert de fonds doivent être conservés de manière sécurisée dans la technologie p2p. Le client peut utiliser un scanner d'empreintes digitales, la reconnaissance faciale, l'authentification à deux facteurs, et d'autres fonctionnalités de la liste de sécurité dans l'app p2p. Votre application de paiement P2P doit présenter des caractéristiques conformes aux normes du pays dans lequel elle est utilisée pour le transfert de fonds. Parce que la création d'une application de paiement p2p universelle qui peut répondre aux critères de paiement de tous les lieux est exceptionnellement difficile. Vous devriez choisir une région cible de paiement et concevoir une application de paiement p2p qui adhère à ses lois et directives.

Étape 5 : recruter une équipe de développement logiciel

Après avoir terminé les étapes préliminaires de l'application de paiement peer 2 peer, il est essentiel de recruter une équipe de développement expérimentée pour vous aider à donner vie à vos idées. Vous devez opter pour une équipe de développement de logiciels ayant les connaissances techniques nécessaires pour développer l'application de paiement p2p et également un portefeuille numérique pour conserver votre argent. Vous devez examiner tous leurs projets antérieurs réussis d'application de paiement peer 2 peer fintech similaires au vôtre. En outre, il est impératif de regarder leurs témoignages de clients et d'autres informations sur l'équipe de développement.

Étape 6 : La phase de test

Listez les paramètres et testez vos applications p2p à l'étape finale lorsque vous avez terminé le développement du logiciel pour le paiement. Il est préférable de détecter les bugs dès le début de l'application de paiement peer 2 peer et de les résoudre que de proposer un produit défectueux sur le marché. Les tests peuvent vous aider à déterminer si votre application de paiement p2p fonctionne comme il se doit et si elle est pratique à utiliser. Répétez les tests jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. N'oubliez pas que quelques clics et balayages suffisent pour qu'un client se fasse une opinion sur votre application de paiement peer 2 peer et décide de l'utiliser ou non. Après avoir rencontré des problèmes de performance avec une appli de paiement pour la première fois, de nombreux consommateurs n'utilisent plus jamais l'appli de paiement.

Quel est le coût du développement d'une appli de paiement peer to peer personnalisée ?

La construction d'une appli de paiement peer to peer prend du temps et nécessite une quantité importante de connaissances et d'expérience. ; Le coût d'une appli de paiement peer to peer et les prix du logiciel dépendent de divers critères, notamment la date de lancement, le nombre de fonctionnalités de la liste, la situation géographique de l'entreprise, et plus encore. Pour vous donner une estimation approximative du coût de l'application de paiement, le coût d'un logiciel peer-to-peer avec des fonctionnalités de base, une fois le développement complet du logiciel terminé, peut atteindre entre 15 000 et 40 000 dollars. L'investissement pour un logiciel de paiement peut atteindre jusqu'à 100 000 $ ou plus avec des fonctionnalités avancées, en fonction de la liste des structures à inclure dans le logiciel.





Conclusion

L'équipe de développement doit avoir une bonne compréhension des apps de paiement peer-to-peer sans contact ou systèmes de paiement p2p, qui constituent actuellement un segment de niche. Mais ils sont sur le point de connaître un bouleversement massif dans les prochaines années. Leur popularité croissante indique que les particuliers délaissent progressivement les paiements en espèces et par carte au profit des transactions par voie électronique. Ainsi, tout en développant un logiciel client à client pour le paiement et les transactions, votre équipe de développement de logiciels doit se concentrer sur la dernière tendance des utilisateurs.Ainsi, acquérir l'avantage du premier arrivé est le moment le plus significatif pour investir votre temps et votre argent dans le développement de solides apps de paiement P2P.