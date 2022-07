7 conseils pour créer une application de liste de tâches

Les utilisateurs disent que leur routine quotidienne pour atteindre la productivité commence à 6h00 du matin dans l'application de liste de tâches. Pendant que vous vous habillez et que vous vous douchez, offrez auparavant un petit-déjeuner sain et partez en déplacement. Une fois la douche terminée, vous voudriez lire les nouvelles dans le journal. Avoir une liste de tâches d'applications vous oriente vers des attentes élevées pour le reste de la journée et vous motive à être productif avec votre liste de tâches.

Avancez jusqu'au midi de votre journée, qui est 14 heures. Maintenant, vous vous sentez pressé dans votre travail et vous avez à peine la possibilité de prendre du temps pour votre pause déjeuner et de maintenir l'application de liste de tâches. À cette époque, vous sentez le stress et la fatigue se remplir dans votre corps. Vous avez également l'impression de devoir effectuer une tâche à plusieurs reprises dans l'application de liste de tâches, car vous n'étiez pas en mesure de vous concentrer dessus et de perdre en productivité. À ce stade, vous souhaiteriez avoir un bouton de réinitialisation, afin de pouvoir tout réparer avant que cela ne se passe mal, uniquement si vous pouviez avoir une stratégie pour effectuer vos tâches.





Examinons maintenant la question et trouvons ce qui n'a pas fonctionné dans l'application pour les utilisateurs ? Disons que vous avez l'habitude de créer des applications de liste de tâches une nuit plus tôt, ce qui vous amène à penser que les utilisateurs étaient au top de votre développement personnalisé. Cependant, vous vous êtes senti stressé lorsque vous avez continué à ajouter des choses à votre liste. Au moment où vous atteignez la fin de la journée, vous constatez qu'il n'existe aucune liste à suivre. Avoir une liste si longue vous a fait croire que vous faisiez une mauvaise liste de choses à faire. Votre plus grande erreur a été de mettre sur une liste de tâches des tâches impossibles à accomplir en une seule journée, ce qui a entraîné une baisse de productivité !

7 conseils pour créer une application de liste de tâches



Une application de liste de tâches fait référence à une série de développements personnalisés que vous devez effectuer en une seule journée ou sur une période de temps spécifique. Votre liste pourrait être divisée en n'importe quelle période de longueur, d'une partie d'un jour à une semaine ou même plus. Le but de ces applications de liste de tâches est de vous rendre productif et d'aider les utilisateurs à éviter la procrastination. Les tâches de l'application Google ont de nombreuses fonctionnalités de listes de tâches pour vous aider à lutter contre la procrastination, mais comment pouvez-vous être cohérent ?

Si vous souhaitez créer une liste de tâches pour un logiciel de productivité, vous devrez suivre l'un des deux formats dans l'application. Ces formats sont suggérés par les tâches Google de l'application. Vous pouvez soit opter pour l'option où vous placez le développement prioritaire en haut, soit l'autre option vous permet d'attribuer votre application de liste de tâches avec l'ensemble de temps. Si vous gardez vos commandes alignées par rapport au temps, vous serez en mesure de bien les gérer et de définir des rappels respectifs.

Dans un scénario idéal, les utilisateurs préféreront mettre les éléments prioritaires en haut tout en gardant le développement le moins important en bas. Une liste de tâches vous fournit une carte indiquant les tâches importantes et les échéances que vous devez accomplir au cours d'une période donnée. Vous trouverez plus facile de suivre vos tâches et de les réaliser avec plus de confort si vous obtenez une liste d'applications de tâches. Cela conduit à des habitudes de création de logiciels de productivité efficaces avec des fonctionnalités de base.

Si vous, en tant qu'utilisateurs, avez vos valeurs et vos objectifs assignés avec dévouement, alors la liste des applications pourrait vous sauver la vie. Vous pouvez toujours prendre des idées à partir des tâches de l'application Google pour créer une liste d'applications Google. Parfois, vous pourriez penser qu'une application est la clé de la gestion de vos tâches. D'un autre côté, vous n'êtes même pas capable de vous concentrer sur un développement décidé avec motivation. Cela est dû au fait que les applications de liste de tâches sont trop longues, faibles ou parfois déroutantes. Dans de tels cas, vous constaterez que le problème ne vient pas de la liste mais de la façon dont vous la planifiez.

Il est courant pour les utilisateurs de penser que la création d'une liste de tâches est une tâche facile. Comme cela se fait tous les deux jours et que les gens en parlent souvent sur les tâches de l'application Google. Cependant, les applications de liste de tâches pourraient servir de tournant dans votre vie si vous continuez à vous tromper ! Si les utilisateurs souhaitent également obtenir les fonctionnalités de base de l'application, nous vous suggérons de suivre ces sept techniques. Liste des tâches de l'application Google aspire à vous fournir une liste de tâches parfaite qui vous motive.

Prenez votre temps pour planifier la liste L'un des principaux facteurs de génération d'une application de liste de tâches défectueuse, comme le suggèrent les tâches de l'application Google, est de ne pas savoir quoi mettre dans l'application. Vous ne voulez pas mettre tous les détails de la journée sur la liste. Il peut y avoir plusieurs projets sur lesquels vous pouvez travailler en une seule journée pour votre application de liste de tâches. Votre objectif est de garder un rappel pour eux pour votre productivité. Parfois, les gens aiment garder des notes attachées à leur développement personnalisé sur la liste des tâches. Cela aide certains à avoir une meilleure idée de la façon dont ils sont censés atteindre un objectif dans les applications de liste de tâches. Mais imaginez que vous ayez tellement d'informations sur une liste que les utilisateurs soient submergés et finissent par perdre la trace de votre logiciel de productivité !

Les tâches Google de l'application de liste vous suggèrent de ne jamais vous précipiter lors de la création de vos applications de liste de tâches. Prenez votre temps dans la journée. Période de temps spécifique dédiée à la phase de planification de la liste de tâches. Si vous pensez que les utilisateurs ont besoin de temps pour eux avant de créer une application de liste de tâches, nous vous suggérons de vous installer dans une pièce séparée. Nous vous suggérons de faire votre liste de choses à faire le matin lorsque votre esprit est frais. Le temps idéal pour se consacrer à la création d'applications de listes de tâches est de 15 minutes.

Écrivez des tâches, pas des objectifs, avec des délais

Assurez-vous toujours que votre application se compose de tâches et non d'objectifs. Un plan à long terme est appelé un objectif, comme l'explique la liste des tâches de l'application Google. Avoir une application de liste de tâches conçue pour des périodes spécifiques n'est pas censé couvrir les objectifs d'un logiciel de productivité. Si vous souhaitez créer des applications de liste de tâches pour un objectif, nous vous suggérons de séparer votre liste de tâches et votre liste d'objectifs.

Les utilisateurs doivent comprendre que les tâches sont une voie vers vos objectifs. En même temps, les objectifs sont vos désirs ultimes, qui ne peuvent être atteints dans le temps imparti. Disons que parler français est l'objectif des utilisateurs de l'application de liste de tâches. Alors qu'apprendre le français pendant 15 minutes est votre développement pour la journée. Pendant les 15 minutes de la tâche, les utilisateurs peuvent la diviser en trois parties lecture, écoute et autres activités. L'application de liste de tâches doit inclure le développement. Il aide les utilisateurs à les voir comme un jalon. Reprenons l'exemple français. Pouvoir décrire votre plat préféré en français serait une étape importante pour vous, comme le suggère l'application. Il peut donc être qualifié d'objectif.





Lorsqu'il s'agit de réaliser un développement personnalisé et de gagner en productivité, les utilisateurs ne doivent pas cibler ce qui doit être fait. Peut-être que les utilisateurs doivent être en mesure de déterminer le bon moment pour effectuer une tâche donnée en tant que fonctionnalités principales. Disons que vous avez terminé votre développement un jour donné, mais que ce n'était pas le bon moment pour le faire. Le respect des délais est la cause fondamentale de la création d'une liste de tâches à effectuer. À quoi serviriez-vous si vous n'étiez même pas en mesure de respecter une échéance difficile avec un logiciel de productivité approprié ?

Gardez les listes de tâches brèves



Vous ne voulez pas passer quatre à cinq minutes de votre temps à regarder une liste de choses à faire avec les principales fonctionnalités. Avoir une brève liste conduit à effectuer des analyses rapides et à pouvoir développer une meilleure compréhension grâce à l'application. Mais comment est-il possible de rendre les applications de listes de tâches brèves ?

Assurez-vous d'utiliser des mots-clés pour un développement spécifique. Évitez de parcourir trop d'informations sur les tâches Google. Supposons que votre application de liste de tâches indique que le jalon de la journée de l'utilisateur est d'obtenir une salle blanche pour vous-même. Au lieu d'écrire, "enlevez les affaires supplémentaires de la pièce et pliez les vêtements". Vous pouvez utiliser une phrase aussi simple que "nettoyez votre chambre à 15h" dans les applications de liste de tâches. Il vous aidera à sauvegarder votre logiciel de productivité. Si vous utilisez cette stratégie avec un logiciel de productivité, vous pourrez consacrer plus de temps à l'exécution de tâches plutôt qu'à la compréhension ou à la lecture de votre application. De plus, garder votre application brève aide les utilisateurs à comprendre l'astuce et vous motive à lire des applications de liste de tâches plus courtes.

Limitez les tâches et divisez-les en sections plus petites



La liste des tâches Google de l'application vous conseille de définir une limite à vos tâches en une journée, car c'est la clé pour réussir à suivre l'application à faire. Si vous trouvez fatigant de diviser votre liste de tâches en plusieurs parties, nous vous suggérons de fixer une limite à l'application de liste de tâches. Certaines personnes préfèrent garder leur liste à sept développements personnalisés, tandis que d'autres veulent la limiter à trois. Cela dépend de votre choix des tâches que les utilisateurs incluent dans votre liste de tâches. Rappelez-vous toujours que la programmation de l'application est votre confort et que vous n'avez pas besoin de faire de compromis à ce sujet. L'aspect principal de la réduction de la taille de la liste est de se concentrer sur les tâches importantes. La clé pour maintenir une liste de choses à faire avec motivation est d'être capable d'accomplir les tâches qui sont mentionnées dans la liste. Si vous êtes susceptible de rencontrer un problème de temps en temps, envisagez de diviser votre horaire de travail en tâches gérables dans l'application de liste de tâches.

Avoir des utilisateurs occupés avec un gros projet prévu dans 10 jours peut nécessiter une application. Vous ne voulez pas accumuler le travail et le faire le dernier jour. Alors, que faites-vous selon les tâches de l'application Google ? Créez une liste de tâches spécifiquement dans votre application. Vous pourrez réaliser des projets de crédit dans votre projet. AppMaster aide les utilisateurs à canaliser toutes les tâches qui doivent être effectuées par vous. Par conséquent, vous pourrez les redéfinir et les organiser à votre guise en utilisant des applications de liste de tâches. Conduisant à une gestion efficace des habitudes des logiciels de productivité.

Utilisez des listes de contrôle pour les tâches complexes :



Supposons que les utilisateurs créent des applications de liste de tâches étroites, mais qu'ils semblent toujours incapables d'accomplir les tâches saisies dans l'application. Pourquoi donc? La liste des tâches de l'application Google indique que cela peut être dû à la raison pour laquelle vous ne parvenez pas à suivre les applications de liste de tâches qui vous sont fournies. Parfois, nous avons tendance à mettre la tâche avec des mots difficiles, qui semblent difficiles à réaliser plus tard. C'est entièrement votre choix si vous mettez votre développement personnalisé dans des étapes détaillées ou si vous écrivez simplement les aspects importants. Il n'y a aucune restriction suggérée par les tâches Google de l'application. Dans tous les cas, le fait d'avoir une liste de tâches d'applications vous permet d'accomplir vos tâches et de suivre les lacunes des utilisateurs dans l'application. La chose la plus utile que vous ferez est de faire une liste séparée pour chaque grand projet. Cela vous aide à conserver une liste de contrôle pour chaque tâche souhaitée en fonction de l'application. Sans être confus par l'idée de travailler sur une autre des applications de liste de tâches.

Regroupez les tâches similaires et suivez les tâches récurrentes :

Surveillez de près les applications des utilisateurs ; il vous aide à identifier les tâches pouvant être effectuées en une seule fois. À ce stade, Google Tasks vous suggère de regrouper vos tâches dans les applications de liste de tâches en fonction de votre productivité. Par conséquent, vous pourrez accomplir plus de tâches en un temps donné et consulter la majorité des tâches de votre liste de tâches.

Soyez à l'aise avec la révision de votre liste de tâches



Que se passe-t-il si vous planifiez votre développement personnalisé à temps mais que vous n'avez jamais le temps de travailler dessus dans l'application ? L'application de liste Google dit qu'avoir un plan B fonctionne comme un charme dans de telles situations si vous avez suffisamment de productivité. Avoir un plan alternatif pour de tels scénarios est la clé pour réaliser le développement grâce à une liste de choses à faire. La meilleure stratégie consiste à réviser votre tâche en fonction des scénarios changeants dans les applications de liste de tâches. Si vous ne parvenez pas à réviser votre liste de tâches, vous constaterez qu'elle ne cesse de s'allonger. Finalement, vous finirez par avoir des tâches empilées sans aucune motivation pour terminer le développement.

Comptez sur le temps pour les transitions



Supposons que vous souhaitiez atteindre un bon niveau de productivité. Gardez toujours un espace entre vos tâches allouées lors de la mise en place de l'application. Nous appelons cet espace la salle de transition dans la liste des choses à faire des fonctionnalités. Personne ne veut qu'une journée soit pleine de tâches et ne pas avoir une minute pour soi. Si vous êtes en mesure de faire de la place dans vos fonctionnalités principales, vous constaterez que votre liste de tâches semble être flexible et réaliste, car vous trouvez des personnes qui prétendent qu'elle figure sur les tâches Google de l'application Liste.

Hiérarchisez vos tâches grâce à des applications de maintenance efficaces :



Nous ne pouvons pas fixer de limite dans l'application au nombre de tâches que vous prévoyez d'ajouter à votre liste de tâches. Cependant, dans un scénario donné, idéalement, les gens ont tendance à se limiter à 5 à 10 tâches. Vous ne voulez pas être fatigué à la fin de la journée. Cela peut vous écarter de vos critères de productivité. Parmi ces dix tâches, assurez-vous que certaines sont plus rapides à exécuter tandis que d'autres nécessitent suffisamment d'attention. Garder un équilibre parfait entre les tâches importantes et moins importantes est la clé de la liste parfaite des utilisateurs. Vous ne voulez pas mettre 12 tâches sur une liste et finir par ne rien faire de productif. Vous ne voulez pas non plus vous submerger en travaillant sur quatre gros projets en une seule journée ? Vous pouvez désormais créer facilement des listes de tâches à l'aide d'AppMaster. Atteindre la productivité et la facilité de création de listes est devenu plus facile et traçable pour les gens. Vous pouvez non seulement rendre votre liste portable, mais également obtenir diverses récompenses pour la réalisation d'objectifs plus importants dans l'application de liste de tâches.





Comment créer une application de liste de tâches ?



Avoir un développement dans la liste de tâches signifie que votre liste contient les éléments suivants tels que définis par les tâches Google :

Une bonne planification

Flexibilité pour tout retard

Descriptions détaillées des tâches

Tâches facilement réalisables dans l'application

Rendre l'application de liste de tâches composée de buts et d'objectifs clairs.

Si vous souhaitez accomplir vos tâches sans être débordé, c'est la meilleure approche. Accablant conduit à la procrastination chez la plupart des gens, comme on le trouve sur les tâches Google. Par conséquent, vous ne voulez en aucun cas être pressé par l'idée de développement et de listes.

Comment puis-je créer ma propre application de liste de tâches ?



La raison pour laquelle vous créez une liste n'est pas de rester motivé mais aussi d'être organisé. C'est là que vous créez une différence majeure entre une bonne et une mauvaise liste de choses à faire. De nombreux programmes sont conçus pour vous aider à concevoir des applications de liste, telles que AppMaster. Les éléments couramment trouvés dans tout programme de liste de tâches sont :

Tâches importantes à accomplir

L'application de liste de tâches suggère des articles achetables

Différents objectifs de développement dans l'application

Tenir un registre des réalisations

Dernières pensées:



Une tâche fait référence à une liste de choses que vous devez faire en une journée. Il n'y a aucun critère pour maintenir une liste. Il peut s'agir de listes de base comme la cuisine, la lecture ou des tâches majeures comme un projet que vous devez gérer. Cependant, la simple raison pour laquelle vous avez réussi à créer une liste de tâches ne vous rend pas efficace ou productif dans votre vie. Parfois, les gens ont tendance à être submergés par la quantité de travail qu'ils ont dans leur application de liste de tâches. Par conséquent, vous voulez être sûr que votre liste de tâches ne finira pas par être votre bulle de motivation. En cas de besoin, aidez-vous de la liste des tâches Google de l'application !