Une feuille de route produit est un résumé qui donne une vue d'ensemble des spécifications, de la vision, des fonctionnalités et de l'orientation de votre produit afin de concevoir une stratégie sous la forme d'une feuille de route. Lorsque vous êtes débutant et que vous souhaitez exprimer la vision de votre produit devant vos clients, réalisez les roadmaps nécessaires définissant sa stratégie. C'est le moment de créer une feuille de route de produit qui ouvre la voie à la suite des travaux. Pour travailler à l'élaboration d'une feuille de route de produit pour le premier produit, vous devez identifier les objectifs, les fonctionnalités et la vision de votre produit que vous dépeindrez dans la feuille de route. Allant de la stratégie aux versions est un processus en plusieurs étapes pour construire une feuille de route de produit.

Votre feuille de route de produit devrait dépeindre une vision efficace des caractéristiques de votre produit et l'effort potentiel que vous mettez dans la réalisation des objectifs jusqu'à la sortie d'un produit. L'ensemble du processus d'identification de la vision et de planification de la construction d'une feuille de route de produit de manière stratégique se fait avec la collaboration de toute l'équipe avec le chef de produit.

Importance de la feuille de route de produit

Créer des feuilles de route de produit pour votre produit nécessite un effort ardu. Il serait préférable que vous ayez l'air très engagé envers vos objectifs pour une gestion et un marketing appropriés du produit à travers une feuille de route. Votre engagement envers vos objectifs s'exprime efficacement à travers les feuilles de route de produit que vous créez. La feuille de route du produit sert de promesse aux membres de votre équipe et aux consommateurs quant à la qualité et à la responsabilité du produit. Les feuilles de route décrivent chaque bit du produit dans le calendrier, comme les mises à jour, les versions et la livraison du produit.

Présenter votre produit nécessite un effort sévère de planification stratégique, parmi lequel une feuille de route du produit joue un rôle essentiel. Relier la stratégie du produit à sa mise en œuvre permet de présenter votre travail avec efficacité dans la feuille de route. En outre, la feuille de route du produit donne aux consommateurs une idée de l'endroit et de la raison pour laquelle ils investissent dans le produit spécifique.

Différents types de feuilles de route du produit

Selon les équipes et les clients, vous devez choisir parmi l'un des types de feuilles de route du produit. Il existe différents types de feuilles de route qui possèdent d'autres caractéristiques. Comme les différentes équipes et les différents publics regardent les roadmaps de produits différemment selon leur travail, le produit roadmap pertinent donne une vue efficace. Les informations représentées dans les différents types de roadmaps produit sont similaires mais sont expliquées de différentes manières.

Epic Roadmaps

Dans ce type de roadmap produit, vous pouvez intégrer des fonctionnalités connexes qui aideront à planifier et organiser le travail futur et les fonctionnalités avancées. Cette feuille de route produit aide à imaginer le travail livré sur plusieurs versions. Cette roadmap est également bénéfique pour aborder les fonctionnalités clés des produits et prendre des décisions prioritaires.

Feature Roadmaps

Les roadmaps de fonctionnalités donnent des informations détaillées sur les mises à jour des nouvelles fonctionnalités du produit à travers un calendrier dans la roadmap. C'est la meilleure roadmap produit qui délivre les informations sur quand et quelles mises à jour des fonctionnalités vont arriver dans le produit.

Portfolio Roadmaps

Une roadmap produit portfolio est un moyen efficace d'exprimer le plan stratégique de travail sur votre produit à votre direction et à vos équipes. De plus, cette feuille de route fournit également une vue efficace de la façon dont les différentes équipes vont travailler ensemble. Dans une seule vue, vous pouvez présenter les versions planifiées sur plusieurs produits.

Les feuilles de route de produit de version

Une feuille de route de produit de version est un processus qui fournit des informations sur les activités et le travail qui doivent être effectués avant de mettre un produit de version sur le marché. Elle permet d'aborder des questions telles que le moment et la manière dont les versions seront réalisées et qui travaillera et sera responsable des versions et de la livraison. En outre, cette feuille de route aide à communiquer les tableaux d'activité de libération avec d'autres équipes comme les ventes, le marketing et le soutien aux consommateurs.

Cartes routières stratégiques

Elle dépeint la feuille de route du produit de vos efforts de haut niveau pour atteindre les objectifs. C'est la meilleure feuille de route de produit qui aide à garder la direction au courant des initiatives et des équipes qui travaillent à la construction de la feuille de route de produit.

Construire vos feuilles de route de produit

Lorsque vous devez construire une feuille de route de produit pour votre produit, il a besoin d'une stratégie qui définira les objectifs et les initiatives associées. Vous travaillerez avec des équipes pour atteindre ces objectifs et mener à bien les initiatives que vous avez prises. Les éléments de base pour créer une feuille de route de produit sont les objectifs, les initiatives, les versions, les fonctionnalités, les délais et les épopées. Les objectifs de votre produit doivent être réalistes et atteignables dans un délai précis. En outre, les versions sont clairement définies dans le calendrier pour répondre aux préoccupations des équipes, des dirigeants et des clients concernant le fonctionnement et l'arrivée de nouveaux produits ou de mises à jour dans la feuille de route. Les fonctionnalités nouvellement développées et les fonctionnalités mises à jour doivent également être communiquées dans la chronologie de manière efficace, ainsi que les dates de sorties aux équipes et aux clients ; lorsque vous avez terminé de choisir le type de roadmap produit, vous devez suivre ces étapes pour travailler et construire une roadmap produit.

Définir la stratégie produit

Tout d'abord, vous devez identifier le "Pourquoi" de votre produit pour concevoir une stratégie. Ce "pourquoi" de votre produit expliquera dans les feuilles de route des produits comment vos efforts potentiels soutiennent l'ensemble de l'entreprise. Dans la stratégie d'un produit, il y aura des objectifs détaillés, des initiatives et une vision associée au produit dans les feuilles de route. Vous identifierez vos clients, leurs exigences et les techniques pour rassembler la foule sur le marché. En outre, les éléments de la stratégie de votre produit définissent des détails sur la feuille de route du produit de construction.

Recueillir des informations et des idées

Les équipes de produits peuvent recueillir des informations et des idées sur les exigences du produit et les fonctionnalités mises à jour à partir de différentes sources. Ces sources peuvent être des clients, des équipes de support client et d'autres équipes internes. L'équipe de support client comprendra mieux les besoins des clients grâce à leurs réponses et à leurs commentaires. En outre, vous pouvez également vous concentrer sur les faiblesses de vos produits et pouvez proposer des idées et des stratégies pour améliorer les lacunes des fonctionnalités de votre produit dans les feuilles de route.

Définir les fonctionnalités du produit

En identifiant les fonctionnalités spécifiques du produit par le biais d'idées, d'objectifs et d'initiatives, vous pouvez créer efficacement une feuille de route de produit. Différents outils et modèles sont disponibles ; en les utilisant, vous pouvez y ajouter les exigences et les caractéristiques pour les transmettre aux clients. Vous pouvez également ignorer les fonctionnalités qui ne sont pas adaptées aux détails. Cependant, la caractéristique peut être ajoutée ultérieurement lorsque vous avez besoin de la communiquer aux clients. En outre, les avis d'autres clients pourraient également être ajoutés lorsque vous créez une feuille de route pour présenter le point de vue du client.

Organiser les versions

Lorsque vous avez terminé avec le et le pourquoi de votre produit de manière efficace, il vient alors un moment pour expliquer et présenter le "quand" du produit. Après avoir expliqué les caractéristiques du produit, vous pouvez ajouter les dates de livraison sur la ligne de temps avec les versions. Peu d'équipes préfèrent organiser les releases en fonction de la capacité de développement au lieu de les organiser en fonction du lancement du produit.

Figurer les vues de la feuille de route

C'est l'étape finale au cours de laquelle vous examinez les choses que vous avez définies dans les feuilles de route. Pour consulter les roadmaps sur différentes vues, choisissez un modèle ou un logiciel de roadmap. Vous devez connaître les visualisateurs de vos roadmaps avant de les exécuter. En outre, il est également nécessaire de comprendre quelles sont les informations importantes que vous souhaitez transmettre. Identifiez si le public est intéressé par l'obtention d'informations détaillées sur le produit et les dates exactes de sortie et de livraison.

FAQs

Qu'est-ce qu'une feuille de route de produit ?

Une feuille de route de produit est un crux qui définit la vision, les spécifications et la direction de votre produit. En tant que débutant, si vous voulez présenter votre produit devant un public, faites une feuille de route efficace qui transmet des informations détaillées sur le produit allant des objectifs aux versions. La création de feuilles de route est un processus en plusieurs étapes qui nécessite des objectifs et des initiatives pour aller plus loin.

Qu'est-ce qu'un modèle de feuille de route de produit ?

Le modèle de feuilles de route de produit est la plateforme qui permet de construire une feuille de route de produit dans ce modèle pré-organisé. Vous pouvez simplement ajouter les détails de votre produit en commençant par la fabrication jusqu'à la livraison du produit. Le calendrier se concentrera sur les délais et les objectifs associés à votre produit.

Quel apport utilisez-vous pour construire votre feuille de route de produit ?

Les apports nécessaires à la construction des feuilles de route de produit comprennent le marché, la technologie, les examens des clients et la stratégie de produit. Le marché vous fournira les détails sur les exigences des clients, les concurrents et les tendances du marché. La stratégie produit vous fournit une direction à suivre qui vous permettra d'atteindre l'objectif de votre produit. Il est également nécessaire d'aborder l'avancement de la technologie et d'autres mises à jour nécessaires dans les caractéristiques des produits.

Que doit comprendre une feuille de route ?

Les feuilles de route de votre produit doivent avoir des objectifs et des initiatives expliqués dans la stratégie du produit. Les feuilles de route comprennent également les fonctionnalités et les mises à jour associées au produit. Le calendrier est établi pour respecter les délais tout en atteignant les objectifs selon la stratégie du produit. En outre, elle nécessite également de lister les dates de sorties, de mises à jour et de livraison.

Comment créer une feuille de route pour mon entreprise?

Tout d'abord, vous devez identifier un objectif et une initiative pour votre entreprise. Après cela, vous devez choisir le type de feuille de route que vous devez créer. Comme différentes équipes ou publics ont besoin d'avoir différents types de feuilles de route. Après avoir choisi un type de feuille de route et des objectifs pour votre produit, assurez-vous d'avoir recueilli des informations et des idées de l'extérieur pour élaborer une stratégie. Ces facteurs extérieurs peuvent être les clients, les concurrents ou le personnel du marché. Cela vous aidera à élaborer une meilleure stratégie et une feuille de route pour votre produit jusqu'à sa sortie. Définissez ensuite les caractéristiques et les exigences du produit qui sont nécessaires. En plus des fonctionnalités, vous devez également définir les dates de mise à jour associées à des fonctionnalités spécifiques dans les feuilles de route. Les dates de sortie et la livraison des produits sont également nécessaires à expliquer dans les roadmaps.