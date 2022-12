No-code Lesoutils sont conçus pour faciliter la vie de leurs utilisateurs et lancer le produit le plus rapidement possible sans coûts supplémentaires pour les développeurs. Malheureusement, il arrive souvent qu'après un certain temps, le produit prenne de l'ampleur et nécessite une sérieuse mise à niveau, alors que les capacités de la plateforme sur laquelle il a été créé sont limitées et tout simplement insuffisantes pour réaliser les tâches.

Pour résoudre ce genre de problème, les entreprises choisissent souvent de ne pas transférer complètement le produit vers une nouvelle plate-forme, mais de l'intégrer à des solutions plus professionnelles et plus modernes qui peuvent accomplir les tâches. Ainsi, grâce à l'intégration, vous pouvez améliorer considérablement votre produit au moindre coût et y combiner le meilleur de différentes solutions.

Avantages de l'intégration de services tiers

L'intégration avec des services tiers est l'un des moyens les plus simples et les plus rapides d'améliorer votre produit. En outre, l'intégration ne se limite pas au choix d'un seul service, de sorte que les caractéristiques de la plate-forme ne ralentiront pas le développement de votre application ; vous pouvez étendre les fonctionnalités sans avoir à chercher de temps en temps un outil plus moderne, vous pouvez choisir en toute sécurité les puces dont vous avez besoin et les mettre en œuvre dans votre projet par étapes selon les besoins.

Grâce à l'intégration avec des services tiers, vous pouvez :

configurer l'authentification des utilisateurs ;

connecter des modules de paiement et des services de livraison

connecter des services de messagerie ;

intégrer des applications et des sites Web avec des systèmes CRM

étendre la logique de vos applications ;

et bien plus encore.

Pour commencer le processus d'intégration de votre produit avec des services tiers, vous devez identifier les tâches qui doivent être résolues. Ensuite, en fonction des tâches définies, sélectionnez un ou plusieurs services à intégrer. AppMaster vous permet également d'intégrer des constructeurs de sites et d'applications populaires et pas seulement.

Bubble et AppMaster

Bubble est une sorte de no-code mastodonte du développement. Il vous permet de créer des applications Web, dispose d'un large éventail d'outils et a la possibilité de s'étendre grâce à des plugins.

Bubble existe depuis plus de 10 ans, période au cours de laquelle un très grand nombre de solutions de petite et d'assez grande envergure ont été créées sur lui. Cependant, pendant ce temps, les technologies se sont développées tout aussi rapidement, et les exigences en matière de fonctionnalité des nouvelles solutions ont augmenté. Aujourd'hui, les capacités du back-end de Bubble peuvent avoir besoin d'être améliorées, et c'est là que la possibilité d'intégrer des outils plus modernes et plus puissants sans transférer votre projet vous viendra en aide. L'une de ces solutions est l'intégration de Bubble avec AppMaster.

AppMasterContrairement à Bubbleest axé sur le travail avec le back-end et la construction de logiques complexes pour les applications web et mobiles. Il vous permet de construire des processus métier complexes à l'aide d'un éditeur visuel et dispose également d'un éditeur intégré pour les requêtes API externes.

Bubble L'intégration avec AppMaster vous permettra de :

Utilisez AppMaster comme back-end pour Bubble projets.

comme back-end pour projets. Connecter une base de données professionnelle(PostgreSQL) à votre projet.

Mettre en œuvre une logique de traitement de requêtes complexes (analyse de données, opérations de branchement).

Créer et intégrer rapidement des microservices supplémentaires dans le projet.

Consultez un exemple détaillé d'intégration de AppMaster avec Bubble.

Adalo et AppMaster

Adalo est l'une des plateformes les plus populaires no-code l'une des plateformes les plus populaires pour la création d'applications mobiles. De nombreux utilisateurs choisissent Adalo pour sa simplicité et sa concision.

Adalo est une bonne option pour un démarrage rapide, car elle vous permet de travailler non seulement avec le front-end, mais aussi avec le back-end, la base de données et la logique métier. Cependant, les capacités de la plateforme sont assez limitées, toutes les fonctionnalités sont conçues pour un démarrage rapide, et ces limitations ne vous permettront pas de créer une solution professionnelle complexe.

Si vous disposez déjà d'une solution prête à l'emploi sur Adalovous n'êtes pas obligé de la transférer complètement sur une autre plateforme ou d'engager une équipe de développement coûteuse ; dans ce cas, vous pouvez étendre les fonctionnalités de l'application à l'aide d'intégrations.

L'intégration de Adalo avec AppMaster vous permettra de :

Construisez sur AppMaster back-end pour les applications mobiles construites sur Adalo .

back-end pour les applications mobiles construites sur . Connecter une base de données plus puissante (PostgreSQL) à votre application.

Effectuer des traitements de requêtes plus complexes (analyse de données, opérations de branchement, etc.).

Étendre les fonctionnalités de vos applications en utilisant des microservices.

La chaîne YouTube AppMaster YouTube propose un tutoriel détaillé sur l'intégration Adalo avec AppMaster en utilisant des requêtes API externes.

Tilda et AppMaster

Tilda est un excellent constructeur de sites Web modulaires avec une configuration minimale qui vous permet de créer des sites Web en quelques heures, littéralement.

Avec Tilda, vous pouvez créer :

Des pages d'atterrissage de biens ou de services ;

Des sites de promotion et de présentation ;

De petits sites d'entreprise ;

Des boutiques en ligne simples ;

des blogs ou des sites de portefeuille.

Fondamentalement, tous les produits créés sur Tilda sont conçus pour collecter des prospects, mais leur traitement ultérieur est plus difficile. Tilda dispose d'un CRM intégré, qui inclut toutes les demandes reçues du site, mais il ne peut pas remplacer les outils professionnels de gestion des leads.

Mais ce n'est pas une raison pour désespérer ; Tilda a la possibilité de s'intégrer à des services tiers en envoyant des données par l'intermédiaire de webhooks. Dans ce cas, vous pouvez créer votre propre CRM, par exemple, en utilisant une no-code ou utiliser une solution toute faite et, grâce à l'intégration, envoyer toutes les demandes entrantes d'un site existant faites sur Tilda directement à votre système CRM. Ainsi, à l'aide d'outils no-code vous pourrez ainsi vous libérer complètement de la tâche de collecte et de traitement des leads.

Vous trouverez un exemple de la manière de procéder sur le portail d'apprentissageAppMaster .

Tilda L'intégration avec AppMaster vous permettra de :

Utiliser AppMater comme plateforme pour accepter les formulaires remplis.

Stocker les demandes dans une base de données pour un traitement ultérieur.

Analyser les données du formulaire et exécuter la logique de traitement nécessaire (filtrage, contrôle du spam, fonctions mathématiques).

de lancer automatiquement des actions supplémentaires (envoi de SMS, d'e-mails, de messages à des messageries instantanées).

Conclusion

Le marché ne cesse de croître et de se développer, tout comme les services existants, et pour ne pas se noyer dans l'océan de la concurrence, les limites de la plate-forme que vous utilisez pour créer votre application ne doivent pas devenir une pierre d'achoppement pour vous. L'intégration de solutions prêtes à l'emploi avec des services tiers est une excellente option pour économiser du temps et de l'argent tout en l'améliorant considérablement, en la rendant sûre, moderne et technologiquement avancée. En outre, l'intégration vous permettra d'automatiser des processus métier complexes, ce qui vous libérera du temps pour mettre en œuvre de nouvelles solutions.