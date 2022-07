Voici une comparaison rapide de Webflow et Appmaster.io. Les deux sont des plates-formes sans code mais ont des caractéristiques, des fonctionnalités et des capacités différentes.

Vous trouverez ci-dessous 7 différences entre Webflow et Appmaster.io :

Objectif de la plate-forme

Webflow est uniquement destiné aux sites Web, il est utilisé comme un outil pour créer et concevoir des sites Web entièrement réactifs, de la phase initiale au produit final prêt à être publié.

Appmaster.io est destiné à la création d'applications Web et mobiles. Il prend également en charge le développement du projet du début jusqu'au lancement et permet aux utilisateurs de conserver leurs applications même après la publication.

Interface utilisateur

L'interface utilisateur Webflow est basée sur des visuels et des canevas glisser-déposer qui permettent à tout utilisateur de structurer le site Web en utilisant l'aspect graphique. C'est clair et chaque option de glisser-déposer contient une description.

L'interface utilisateur Appmaster.io a une structure similaire. La seule différence est qu'il existe plusieurs canevas, car la plate-forme permet également de créer des applications Web et des applications mobiles.

Liberté de concevoir

Initialement, Webflow a été créé pour que les concepteurs créent des sites Web au pixel près. Il fournit une large gamme d'animations ainsi que de nombreux modèles parmi lesquels choisir. Cependant, parfois, la plate-forme localisait automatiquement les éléments et travaillait avec des styles pour atteindre une cohérence dans la conception.

Contrairement à Webflow, Appmaster.io concerne principalement la fonction plutôt que la conception. Il n'a pas d'arrangement automatique des éléments et une grande variété de modèles prédéfinis, ce qui rend les utilisateurs responsables de la conception, de l'emplacement des éléments et du décor supplémentaire.

Flux de travail

Webflow se concentre sur la conception, il ne fonctionne donc qu'avec le développement des déclencheurs d'événements et d'interface. Cela rend difficile la gestion des situations conditionnelles et la liaison de Webflow à un backend ou à une API. De plus, pour créer et connecter des flux de travail avec des services tiers, Webflow nécessite une intégration avec d'autres plates-formes.

Appmaster.io concerne la fonctionnalité, il donne la possibilité de travailler avec des déclencheurs frontaux, principaux et d'éléments, ce qui permet de créer des flux de travail et une logique avancés, de connecter des API, des backends, de gérer facilement des systèmes conditionnels et d'intégrer nativement des services tiers.

Forfaits et tarifs

Webflow offre une grande variété d'options d'abonnement mensuel parmi lesquelles choisir. Il existe des plans de site spéciaux, des abonnements de compte et d'entreprise, et même des options gratuites pour tous les utilisateurs. Tous les plans contiennent également des subdivisions et des sous-plans auxquels souscrire.

Identique à Webflow, Appmaster.io propose des abonnements mensuels. Cependant, le nombre d'options est réduit à Free, Startup, Professional et Enterprise. Il existe également une alternative en termes d'offre spéciale flexible qui peut être créée pour les clients non standard liés aux organisations à but non lucratif ou éducatives.

Facilité d'apprentissage

Par rapport à d'autres plates-formes, il est plus facile de maîtriser Webflow en premier, surtout si vous avez déjà travaillé avec Html et CSS. Il ne donne pas cette quantité abondante d'options de fonctionnalités, cependant, il donne aux utilisateurs la possibilité de concevoir des sites Web de haute qualité avec une conception cohérente.

Appmaster.io est une plate-forme sur laquelle vous pourriez passer un peu plus de temps à apprendre tous les processus et la logique, car elle permet aux utilisateurs de créer des applications mobiles et Web entièrement fonctionnelles.

Publication et maintenance

Sur Webflow, vous pouvez publier votre site web en 10 secondes, en cliquant simplement sur le bouton "Publier". L'utilisateur peut maintenir et effectuer des modifications sur le site Web en cours d'exécution à partir de la plate-forme à tout moment et simplement le republier à nouveau pour le mettre à jour.

Avec l'Appmaster, après la publication, l'utilisateur peut mettre à jour l'application sur la plate-forme ainsi que modifier la vraie feuille de code, fournie à tout utilisateur après avoir terminé l'application construite.#nbsp;

Avantages et inconvénients globaux - Webflow :

Avantages:

crée des sites Web réactifs

donne une variété d'animations et de modèles prédéfinis

interface conviviale#nbsp;

fonctionne avec l'interface

applique la technique de création de visuels par glisser-déposer

de nombreux plans tarifaires différents pour un abonnement mensuel#nbsp ;

publication rapide et mise à jour du site Web

plus facile à apprendre que les autres plateformes#nbsp;

didacticiels disponibles, documentation et description des pointeurs

Les inconvénients:

difficile de créer des workflows complexes avec des situations conditionnelles#nbsp;

pas de backend#nbsp;

pas de services tiers intégrés

pas de feuille de code séparée

Avantages et inconvénients globaux - Appmaster.io :

Avantages:

crée des applications web et mobiles

axé sur les fonctions et les fonctionnalités potentielles de l'application#nbsp ;

Interface utilisateur compréhensible#nbsp;

fonctionne avec le frontend et le backend

peut créer des flux de travail avancés avec des conditions et des intégrations tierces#nbsp ;

générateur de glisser-déposer

variété de plans tarifaires#nbsp;

publication rapide et mise à jour du site Web

fournit une vraie feuille de code de l'application#nbsp;

documentation disponible et pointeurs description#nbsp;

Les inconvénients:

nécessite du temps pour apprendre#nbsp;

seulement quelques didacticiels vidéo#nbsp;

pas de modèles prédéfinis