¿Eres un desarrollador empedernido? Puede que estés acostumbrado a crear aplicaciones desde cero, lo que requiere conocimientos de plataforma de codificación. Pero, ¿y si eres un novato sin experiencia en la codificación de aplicaciones? Entendemos que quieres destacar entre los otros 3 millones de aplicaciones en Android, y probar tus ideas con pocos recursos puede ser difícil.



Si no tienes las habilidades para desarrollar una aplicación en línea pero tienes una idea fantástica, este artículo es para ti.

Aquí se recopilan las mejores plataformas que se pueden utilizar para crear aplicaciones para Android, para las que no se requiere experiencia ni habilidades de codificación.

Es mucho más barato y fácil para usted crear una aplicación para Android a través de una aplicación como AppMaster. Si utilizas esta aplicación, harás tu aplicación de negocios en días sin ningún tipo de codificación experta.

Pasos esenciales en el desarrollo de aplicaciones Android



AppMaster es una necesidad si necesitas crear una aplicación sin codificación. Esta herramienta contiene plantillas preprogramadas y características fáciles de usar que puede utilizar para personalizar y editar su app. Un formulario flash de desarrollo de aplicaciones Android es un conjunto de herramientas preprogramadas en plantillas. Son capaces de proporcionarle características para que pueda editar y personalizar su app según su requisito. Cualquier empresario de inicio puede crear una aplicación androide usando cuatro pasos.

Elige tu plantilla de aplicación:

Encontrarás que cada plantilla sirve una característica que está hecha para beneficiar el tipo de negocio que produces. Si encuentras que una plantilla es excelente en las plataformas, pero no te proporciona la característica, puedes personalizarla a tu gusto. Lo principal que hace que estas plantillas sean divertidas es su capacidad de ser personalizables para crear una aplicación androide. Esto significa que no puedes encontrar una característica que se adapte al desarrollo de tu aplicación. Puedes añadirlas siguiendo un método sencillo.

La creación de aplicaciones. Spectrum ha facilitado la creación de aplicaciones android desde cero. Las plataformas de codificación han logrado poner una página de características de alarma. Esto significa que siempre encontrarás una plantilla que se adapte a tu negocio. Si no, puedes personalizarla según tu necesidad.

Elige la marca de tu negocio:

Luego, todo lo que tienes que hacer es conectar inicialmente tu sitio web a un constructor. Los colores que ya has utilizado se muestran en una paleta para ti en la plataforma de la aplicación. Esto le ayuda a construir una paleta que coincida con su marca actual.

En cualquier caso, no tenemos un sitio web ya. Usted querrá elegir los colores. Sin embargo, si no está decidiendo qué color quiere, puede omitir este paso por el momento. En esta fase, le sugerimos que introduzca el número de teléfono para que podamos enviarle vistas previas cuando las necesite. Los colores no son el único medio para marcar tu aplicación androide. La personalización de una app mediante imágenes también se facilita con la plataforma de apps.

Añadir contenido:

Siempre encontrarás contenido precargado para las plataformas de codificación de apps. Esto es para proporcionarle facilidad con la edición. Por ejemplo, se le da la opción de cambiar el texto que se muestra en la página acerca de, o también puede agregar imágenes con descripciones. La información podría variar de cualquier lugar, ya sea el contacto y la información social o los blogs. Usted está siempre en la facilidad de personalizar su diseño como se adapte a su elección.

Siempre es más fácil de establecer un fondo para la función. No sólo esto, sino que también es capaz de mantener el acceso restringido. Esto permite el acceso a ciertas páginas sólo a los usuarios que han iniciado oficialmente la sesión.

Publicar su App:

Ahora que ha evolucionado su tiempo en el diseño en las plataformas. Ahora es el momento para que usted agregue el contenido y desean áreas de su application. La primera cosa que usted requiere es confirmar que usted no será la violación de cualquiera de las advertencias que se han indicado a you. La última cosa que usted necesita hacer es registrarse para una cuenta de desarrolladores de aplicaciones de Google y android. Es un requisito para las personas que están entrando en el mercado como desarrolladores.

Las 20 mejores plataformas sin código a tener en cuenta:



Las plataformas que no están en condiciones de contratar a los programadores de Android pueden aprovechar fácilmente los servicios en AppMaster. Proporcionamos todo, desde el lanzamiento de sitios web hasta la automatización del flujo de trabajo. A continuación se presentan las 20 soluciones de cuaderno que ayudan a las nuevas entradas en el mercado a entender mejor el entorno.

AppMaster:

AppMaster es una plataforma que no requiere ningún tipo de codificación para que usted pueda crear aplicaciones androides. Es una de las aplicaciones sin código más potentes. Incluso las grandes empresas están confiando en AppMaster para sus proyectos. Usted verá que proporciona una aplicación de nivel de producción. Las áreas que se cubren incluyen backend, web y aplicaciones nativas. Verá que está recibiendo millones de solicitudes al convertirse en MVP con la ayuda de la plataforma App master. Todas las características se pueden añadir con la facilidad de arrastrar y soltar.

Smart Apps:

Si también desea construir una aplicación propia sin codificación, entonces Smart Apps Creator es una opción. La plataforma proporciona soporte para archivos multimedia.

Android Studio:

Muchos desarrolladores de aplicaciones piensan que incluir Android Studio en la lista podría ser una elección equivocada. Sin embargo, todavía es capaz de producir su salida deseada. El menor inconveniente es que tendrás que hacer un poco de codificación en la aplicación para que funcione sin problemas.

Scapic:

Scapic ha logrado canalizar la necesidad de cualquier sitio web en una plataforma de comercio electrónico. Ha logrado incluir todos los elementos visuales esenciales para cualquier sitio web en la plataforma. El software entiende el impacto de los visuales en cualquier negocio en línea y su sitio web es. Por lo tanto, ayudan a los gerentes de los usuarios a utilizar sus habilidades y crear eficientemente una aplicación androide.

Mailchimp:

Mailchimp ha permitido a los usuarios explorar su audiencia. Pueden rastrear a los visitantes y sus interacciones con el sitio web. Si eres una nueva empresa, esta aplicación de codificación es la opción perfecta para ti. Serás capaz de producir una base de clientes y comunicarte efectivamente con ellos.

Parabola:

Una de las tareas más agotadoras para un desarrollador androide es la integración y vinculación de las aplicaciones después de la programación. Parabola ha resuelto eficazmente esta cuestión para su público con la plataforma. No tiene ningún sentido si su contenido web está conectado con la base de datos externa. Las líneas de Parabola pueden conectarlos con la mayor facilidad.

Voiceflow:

Todos sabemos la importancia que ha tenido la tecnología activada por voz en el mercado. Además, Siri y Alexa para Android también eran nombres comunes para nosotros hace un tiempo. Ahora todos confiamos en ellos como nuestros asistentes de cabecera. Entonces, ¿por qué deberíamos limitar el uso de la tecnología activada por voz sólo a aquellos que saben cómo programarla?

Burbuja:

El diseño del software también se ha vuelto más accesible con la tecnología sin código. No es necesario entender ningún lenguaje para trabajar en Bubble. Los desarrolladores de aplicaciones cuentan con una amplia gama de componentes visualmente atractivos. Podrás montar y lanzar tu app por ti mismo.

Makerpad:

Si todavía necesitas tener una ligera información sobre la app, entonces no te preocupes. ¡Makerpad te tiene cubierto para tus problemas de codificación de la app! Encontrarás un montón de tutoriales donde podrás aprender sobre la app y crear tus diseños siguiendo procedimientos sencillos. También puedes descubrir una amplia gama de casos de estudio para tu ayuda.

Airtable:

Imagina tener un conjunto compilado de aplicaciones androides tan importantes como Excel y Google sheets. Podrás crear programas donde conectar, organizar y gestionar datos en un solo lugar.

Coda:

Coda ha desarrollado un espacio de trabajo dedicado para todos los usuarios. Se omite la necesidad de utilizar diferentes plataformas para la base de datos. Coda doc crea un medio de conexión para todo su software. De esta manera, puede lograr una alta productividad sin comprometer su eficiencia.

Gumroad:

A menudo existe un mito sobre las startups que están obsesionadas con la tecnología. Sin embargo, nos olvidamos de que necesitan depender de sus ganancias para vivir. Por lo tanto, no tiene sentido que se sientan atraídos por el ámbito digital. Gumroad ofrece una solución a las personas a las que les resulta difícil realizar proyectos creativos en el comercio electrónico. Esto significa que pueden crear sus diseños por su cuenta. Un artista androide puede por fin tener su propio negocio.

Chatbots:

Los chatbots son plataformas eficaces para que las empresas atiendan a los clientes si se diseñan de forma eficaz con o sin codificación. Los chatbots pueden proporcionar saludos e información sobre la organización al cliente. También pueden ofrecer a los usuarios información útil y resolver sus dudas. Sin embargo, no se puede confiar totalmente en ellos. Es importante tener bots personalizados.

Zapier

Zapier es bastante famoso por proporcionar a la gente una plataforma conjunta para aplicaciones. Construye un vínculo para las múltiples aplicaciones que se ejecutan bajo el paraguas de su organización. Usted será capaz de gestionar y simplificar su enfoque de negocio sin codificación.

Thunkable:

Si usted quiere ir para una opción sustituta para la aplicación de Android, entonces thinkable es la segunda mejor opción. Usted puede encontrar una variedad de proyectos de código abierto, lo que significa que todos los proyectos react-native son ahora creados sin problemas por los equipos dentro de una organización.

Typeform

Si la creación de formularios y encuestas es una rutina para su negocio. No es necesario construir el formulario para cada persona. Typeform es la mejor alternativa sin código para usted. Puedes encontrar formularios y encuestas totalmente personalizables con varias plantillas.

Quixey:

Es una aplicación empresarial basada en la nube diseñada para permitir a las organizaciones automatizar sus flujos de trabajo. Construye aplicaciones de nivel empresarial. Todo esto es posible simplemente con el siguiente diseño de arrastrar y soltar.

Jotform's

Si quieres tener la facilidad de crear aplicaciones con la ayuda de una simple función de arrastrar y soltar, entonces el constructor de aplicaciones gratuito de Jotform es tu elección. Se puede descargar en un smartphone, una tableta o un ordenador. No se requiere ninguna habilidad de codificación de aplicaciones para que esta aplicación funcione.

SurveySparrow

Un omnichannel de extremo a extremo se desarrolla para mejorar la experiencia de gestión de las organizaciones. Muchas herramientas para atender las experiencias de los clientes están diseñadas con herramientas como NPS, Offline, y Encuestas 360°. La interfaz de usuario conversacional transforma sus encuestas en una experiencia similar a la de un chat que aumenta las tasas de finalización de la encuesta en un 40%. Preguntas frecuentes:



¿Puedo desarrollar una atractiva aplicación para Android sin codificar?

¡De hecho, siempre puede confiar en AppMaster para eso! Encontrará las funciones que pueden crear una aplicación móvil dinámica sin código. Puede introducir el nombre de su negocio, seleccionar algunas opciones esenciales, y ya está todo listo para ir a probar su aplicación.

¿Puedo construir una aplicación sin codificación?

No necesita aprender código para desarrollar una aplicación. Una vez que haya tomado una buena decisión, todo lo que necesita es entender cómo usarlo.

¿Cómo se puede hacer una aplicación sin habilidades de codificación?

Puede crear su aplicación sin gastar mucho dinero utilizando soluciones no-code y low-code. A la hora de elegir qué herramienta o herramientas sin código utilizar, es vital que primero se analice el diseño de la aplicación para que todos los pasos posteriores se lleven a cabo sin problemas.

¿Es accesible hacer una app?

Hay muchas opciones de creadores de apps gratuitas, como AppMaster. Sin embargo, si usted consigue sus manos en la edición de la comunidad, usted será capaz de presenciar más opciones. Lo que, en última instancia, indica una plataforma de plan exitoso para su negocio.

Cómo crean aplicaciones los principiantes?

Eres un principiante, y estás confundido sobre el desarrollo de una aplicación. Puedes preservar tu dinero no invirtiéndolo en un diseñador web profesional o en un desarrollador de aplicaciones. Si quieres desarrollar tu propio todo, entonces es un punto en el que debes considerar la mejor opción, que es elegir AppMaster.

¿Cómo generan dinero las aplicaciones gratuitas?

La publicidad, las compras dentro de la aplicación, el patrocinio y el marketing de afiliación se utilizan para monetizar las aplicaciones gratuitas. Popular entre los empresarios y las aplicaciones de juegos, el modelo freemium es siempre una opción. Los anuncios en pantalla, las ventanas emergentes, los patrocinios, los anuncios en vídeo, los anuncios en banners y otras formas de generar dinero para la aplicación de su público objetivo pueden incluirse en la versión accesible de su aplicación utilizando esta estrategia.

¿Puedo crear una aplicación por mí mismo?

Si está planeando lograr un plan de desarrollo de aplicaciones por sí mismo. Entonces lo mejor es elegir una de las opciones: contratar a un tercero, crear un equipo interno o hacer toda la app por tu cuenta. Una vez que tengas una opción de desarrollo online o offline. Puedes tener tu reparto guardado. Todo lo que requiere es tener las siguientes cosas alineadas:

Tener un plan bien pensado.

Entérate mejor del público objetivo de tu aplicación móvil

Elige un nombre para tu aplicación que despierte la curiosidad de la gente y se quede con ella

Establezca un presupuesto y un calendario para el desarrollo de la aplicación

Elija entre aplicaciones nativas, web, híbridas y multiplataforma.

Pensamientos finales:



El constructor de aplicaciones ha facilitado la creación de aplicaciones móviles hoy en día. Ha hecho que no sea necesario que la gente adquiera conocimientos de programación para hacer aplicaciones. Sin embargo, su capacidad para construir su aplicación desde cero es sólo el comienzo de su proceso de desarrollo de aplicaciones móviles. Esto significa que su viaje con AppMaster acaba de comenzar. El propósito y el objetivo es ayudar a los empresarios a iniciar su negocio en la web con esta nueva herramienta. Inicialmente, le proporcionamos un plan de éxito de 30 días. Le ayuda a hacerse una idea de cómo funciona la organización. Además, también conseguimos proporcionarle ideas de evolución del negocio a largo plazo.