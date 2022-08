La canalización tradicional de la ciencia de datos se está volviendo cada vez más compleja y lenta. Las plataformas de ciencia de datos sin código y de código bajo ofrecen un flujo de trabajo más optimizado y eficiente que puede ayudar a acelerar el proceso de experimentación e implementación de la ciencia de datos.

Las plataformas de ciencia de datos sin código y de bajo código proporcionan una interfaz visual de arrastrar y soltar que no requiere habilidades de codificación. Esto facilita que los usuarios no técnicos comiencen con la ciencia de datos sin aprender lenguajes de programación complejos.

Además, las plataformas de ciencia de datos sin código y de bajo código ofrecen modelos y plantillas preconstruidos, lo que ahorra tiempo y esfuerzo en comparación con la creación de modelos desde cero. Estas plataformas también facilitan la implementación de modelos en producción, ya que a menudo vienen con herramientas integradas para la administración y el monitoreo de modelos.

En general, las plataformas de ciencia de datos sin código y de código bajo ofrecen una forma más accesible y fácil de usar para llevar a cabo proyectos de ciencia de datos. A medida que la demanda de ciencia de datos continúa creciendo, es probable que estas plataformas se vuelvan cada vez más populares, ya que ofrecen una forma más eficiente de llevar a cabo experimentos de ciencia de datos e implementar modelos en producción.

¿Cuál es la definición de ciencia de datos?

Data Science es el estudio de los datos. Implica extraer información de los datos y utilizarla para resolver problemas del mundo real. La ciencia de datos es un proceso que utiliza métodos, algoritmos y sistemas científicos para extraer conocimiento e información de los datos.

El objetivo de Data Science es tomar mejores decisiones mediante la comprensión de los datos. La ciencia de datos se puede utilizar en cualquier campo donde haya datos, como la medicina, las finanzas, el marketing y la fabricación. Algunas técnicas comunes utilizadas en la ciencia de datos incluyen el aprendizaje automático, el análisis estadístico y la minería de datos.

¿Cómo funciona la ciencia de datos?

Recopilación de datos : esta es la primera y más importante etapa de recopilación de datos de varias fuentes. Estos datos pueden estar en forma de estructurados, no estructurados o semiestructurados.

: esta es la primera y más importante etapa de recopilación de datos de varias fuentes. Estos datos pueden estar en forma de estructurados, no estructurados o semiestructurados. Preprocesamiento de datos : esta es la etapa en la que los datos recopilados se limpian y se preparan para un análisis posterior. El preprocesamiento de datos incluye tareas como imputación de datos, normalización, etc.

: esta es la etapa en la que los datos recopilados se limpian y se preparan para un análisis posterior. El preprocesamiento de datos incluye tareas como imputación de datos, normalización, etc. Análisis de datos : en esta etapa, se aplican varios métodos a los datos procesados para obtener información. Las técnicas de análisis de datos pueden ser tanto descriptivas como predictivas.

: en esta etapa, se aplican varios métodos a los datos procesados para obtener información. Las técnicas de análisis de datos pueden ser tanto descriptivas como predictivas. Visualización de datos : esta es la etapa final en la que los conocimientos adquiridos a partir de los datos se representan en un formato gráfico o pictórico. La visualización de datos ayuda a una mejor comprensión de los datos y también ayuda en la toma de decisiones.

¿Es posible la ciencia de datos sin codificación?

Dado que no existe una definición particular para la ciencia de datos, existen múltiples puntos de vista sobre este tema. Algunos expertos dicen que la ciencia de datos sin codificación es posible, mientras que otros no están de acuerdo. Hay algunas razones clave por las que algunas personas creen que la ciencia de datos sin codificación es posible. En primer lugar, la ciencia de datos generalmente se ocupa de extraer información de los datos.

Esto se puede hacer a través de herramientas de programación visual, que no requieren codificación. En segundo lugar, hay muchos modelos y algoritmos preconstruidos disponibles que los científicos de datos pueden usar sin tener que escribir ningún código. Finalmente, con el auge de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML), cada vez es más posible obtener información de los datos sin escribir código.

Por otro lado, también hay algunas razones por las que algunas personas creen que la ciencia de datos sin codificación es imposible:

Para comprender y manipular datos, a menudo es necesario cierto nivel de codificación.

Por lo general, se requiere codificación para crear modelos y algoritmos personalizados.

Incluso con el auge de AI y ML, estas tecnologías aún requieren cierto nivel de codificación para poder usarse de manera efectiva.

En general, no hay una respuesta correcta o incorrecta a esta pregunta. En última instancia, depende de la definición particular de ciencia de datos y de las preferencias individuales de los científicos de datos.

¿Qué codificación es mejor para la ciencia de datos?

No hay una respuesta única a esta pregunta. Diferentes lenguajes de codificación son más adecuados para diferentes tareas dentro de la ciencia de datos. Algunos de los lenguajes de codificación más populares para la ciencia de datos incluyen Python, R y MATLAB. Cada uno tiene sus fortalezas y debilidades, por lo que es importante elegir el idioma correcto para la tarea específica en cuestión. Python es un lenguaje versátil popular por su facilidad de uso, mientras que R es un poderoso lenguaje de programación estadística. MATLAB es una opción popular para la visualización de datos y el aprendizaje automático. En última instancia, el mejor lenguaje de codificación para la ciencia de datos es el que mejor se adapta a sus necesidades.

En general, Python se considera el mejor lenguaje de codificación para la ciencia de datos, aunque otros también son populares entre los científicos de datos. La razón principal por la que Python es tan popular es que es relativamente fácil de aprender en comparación con otros lenguajes y tiene una gran variedad de bibliotecas y herramientas disponibles para respaldar las tareas de ciencia de datos. Además, Python se usa ampliamente en muchos otros campos, como el desarrollo web, por lo que encontrar personas con las habilidades que necesita es relativamente fácil. Sin embargo, también hay algunos inconvenientes en el uso de Python, como ser lento en comparación con lenguajes como C++.

¿Los científicos de datos usan código VS?

Sí, muchos científicos de datos usan código VS porque es un popular editor de código de código abierto que ofrece excelentes funciones y extensiones para la ciencia de datos. Algunas características que hacen que el código VS sea ideal para la ciencia de datos incluyen su compatibilidad con cuadernos Jupyter, integración con bibliotecas populares de ciencia de datos y funciones integradas de depuración y visualización de datos. Además, el código VS es altamente personalizable para que los científicos de datos puedan adaptarlo a sus necesidades y flujos de trabajo específicos.

También tiene funciones como resaltado de sintaxis, finalización de código y herramientas de depuración. Si bien muchos IDE (Entornos de desarrollo integrados) están disponibles para los científicos de datos, el código VS es una opción popular debido a su facilidad de uso y flexibilidad.

¿La ciencia de datos tiene más codificación?

No hay duda de que la ciencia de datos se ha convertido en uno de los campos más populares en los últimos años. Una búsqueda rápida en los sitios web de empleo revelará miles de puestos vacantes para científicos de datos, y el salario medio para estos puestos está muy por encima del promedio. Pero, ¿qué se necesita realmente para ser un científico de datos?

Uno de los conceptos erróneos más comunes sobre la ciencia de datos es que requiere mucha codificación. ¡Esto no podría estar más lejos de la verdad! Si bien la codificación es ciertamente una habilidad valiosa para los científicos de datos, no es tan importante como muchos piensan.

Entonces, si la codificación no es la habilidad más importante para los científicos de datos, ¿cuál es? Las tres habilidades más importantes para los científicos de datos son:

matemáticas y estadística

Aprendizaje automático

Visualización de datos

Estas habilidades son mucho más importantes que la codificación para los científicos de datos, y son las habilidades en las que debe concentrarse si está interesado en una carrera en ciencia de datos. Por supuesto, eso no quiere decir que no debas aprender a codificar también. La codificación sigue siendo una habilidad valiosa para los científicos de datos y puede hacer que su vida sea mucho más fácil cuando trabaja con datos. Pero si no eres un programador natural, no te preocupes: no es necesario que aprendas a programar antes de comenzar tu carrera en ciencia de datos. Solo concéntrese en perfeccionar sus habilidades de matemáticas, estadísticas y aprendizaje automático, y estará bien encaminado hacia una carrera exitosa en ciencia de datos.

¿Por qué las plataformas de desarrollo sin código están en auge?

En los últimos años, ha habido un aumento en la popularidad de las plataformas sin código. Estas plataformas permiten a los usuarios crear sitios web, aplicaciones y otros productos digitales sin ningún conocimiento de codificación.

Hay algunas razones para la popularidad de las plataformas sin código:

Son mucho más fáciles de usar que un enfoque de codificación tradicional.

Suelen ser más asequibles.

Permiten a los usuarios crear productos sin ninguna habilidad técnica.

Las plataformas sin código tienen muchos potenciales . Pueden ayudar a las personas a crear sitios web y aplicaciones sin ningún conocimiento de codificación. Y también pueden ayudar a las empresas a ahorrar dinero en costos de desarrollo. Pero las plataformas sin código no son perfectas. Hay algunas limitaciones a lo que puede crear con ellos. Y no siempre son fáciles de usar. Si está considerando usar una plataforma sin código, es importante investigar y comprender los pros y los contras antes de tomar una decisión.

¿Cómo pueden las plataformas low-code y sin código ayudar a las empresas?

La ciencia de datos sin código y de código bajo puede recopilar datos para empresas de todos los tamaños. Puede permitir a los empleados analizar datos y encontrar tendencias sin necesidad de mucha experiencia en codificación. La tecnología sin código puede ayudar a las empresas a ahorrar tiempo y dinero sin dejar de obtener información precisa.

Las empresas pueden utilizar la ciencia de datos sin código y con código bajo para diversas tareas, incluida la segmentación de clientes, el mantenimiento predictivo y la detección de fraudes. Las plataformas sin código son particularmente adecuadas para tareas que requieren mucha preparación de datos, como la limpieza de datos y la ingeniería de funciones. Las plataformas de código bajo son mejores para análisis más complejos que requieren codificación personalizada. AppMaster puede hacer esto tan bien como una plataforma de código bajo, a pesar de ser una plataforma sin código.

¿Qué es AppMaster? (Desarrollo sin código)

AppMaster es una plataforma de desarrollo sin código que permite a cualquier persona crear aplicaciones móviles, aplicaciones web y backend personalizados sin escribir una sola línea de código. Con AppMaster, puede crear rápida y fácilmente aplicaciones nativas de iOS y Android desde cero para satisfacer sus necesidades específicas.

No es necesario contratar un costoso equipo de desarrollo ni aprender lenguajes de codificación complejos. AppMaster hace todo el trabajo duro por usted, para que pueda concentrarse en lo que es importante: ¡diseñar y lanzar la aplicación de sus sueños!

¿Por qué necesita AppMaster?

Hay muchas razones por las que podría querer usar AppMaster para crear su aplicación. Tal vez tenga una gran idea para una aplicación, pero no sepa cómo codificarla. O tal vez esté buscando una forma más rápida, fácil y rentable de desarrollar una aplicación que trabajar con un equipo de desarrollo tradicional.

Cualquiera que sea su razón, AppMaster puede ayudarlo a convertir su visión en realidad. Con nuestra plataforma, puede crear hermosas aplicaciones personalizadas sin ninguna experiencia previa en codificación. Y debido a que ofrecemos una amplia gama de bloques en el editor de procesos comerciales y opciones de personalización, puede estar seguro de encontrar una solución que se adapte perfectamente a sus necesidades. Además, nuestro equipo de expertos está siempre disponible para ayudarte en cada paso. Por lo tanto, si necesita ayuda, comuníquese con nosotros y estaremos encantados de ayudarle.

Conclusión

El futuro de la ciencia de datos es sin código y de bajo código porque permite que cualquier persona construya poderosos modelos de datos y algoritmos sin necesidad de escribir una sola línea de código. Esto significa que la ciencia de datos se puede democratizar y todos pueden acceder a las herramientas y técnicas necesarias para tomar decisiones basadas en datos.

La ciencia de datos sin código y de código bajo también ofrece varios otros beneficios, incluida la creación rápida de prototipos y la iteración de modelos y la fácil integración con los sistemas y flujos de trabajo existentes. Además, las plataformas de ciencia de datos sin código y de código bajo suelen ser mucho más baratas y fáciles de usar que las herramientas de ciencia de datos tradicionales, lo que las hace ideales para pequeñas empresas y nuevas empresas.