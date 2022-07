Al publicar una aplicación en AppMaster.io, no estamos haciendo cambios en la versión anterior, sino construyendo la aplicación de nuevo. Esto asegura que siempre esté actualizada y que no se acumule deuda técnica. La aplicación extrae la base de datos que utiliza esta aplicación. Si no hay cambios en la base de datos, entonces se adjunta inmediatamente a la nueva aplicación. Pero a menudo, hay algunas actualizaciones: nuevos modelos, algunos cambios en los modelos existentes, o cambios de tipo de datos. Una base de datos, a diferencia de una aplicación, no puede volver a crearse cada vez, ya que en ella se almacenan datos que pueden ser necesarios. Por lo tanto, de acuerdo con el nuevo esquema del modelo, se crea una nueva base de datos, y los datos existentes ya se migran a ella. En el desarrollo tradicional, esto podría ser un reto, pero en AppMaster.io, este proceso está completamente automatizado. La propia plataforma realiza los cambios en el esquema y transfiere los datos.