يعد تطبيق Google Wallet حاليًا بسيطًا في تصميمه ، مع وجود مساحة فارغة زائدة والتي يهدف الإصلاح الشامل القادم إلى معالجتها بشكل فعال. تهدف إعادة التصميم الأنيقة هذه إلى تحسين تجربة المستخدم عن طريق تقليل الحاجة إلى التمرير وتوفير وصول فوري إلى العناصر المخزنة الأساسية.

في التصميم الجديد ، يحتفظ التطبيق بـ "المحفظة" وصورة الملف الشخصي للمستخدم في الأعلى. ومع ذلك ، فإن خيارات الدفع ، بما في ذلك بطاقات الائتمان والخصم ، تظهر على الفور أسفل القسم العلوي ، حيث تم التخلص من الرسوم المتحركة الدائرية التي تعمل بتقنية NFC.

تم تعديل قسم الرف الدائري لعرض البطاقات المكدسة خلف بعضها البعض بدلاً من بعضها جنبًا إلى جنب. تتم إزالة النقاط ، التي كانت تستخدم للإشارة إلى عدد البطاقات المتاحة ، واستبدالها برمز NFC واسم البنك. يسمح هذا التغيير للمستخدمين بالحصول على لمحة عن طرق الدفع المخزنة الأخرى بشكل أسرع.

يزيل التصميم المحدث أيضًا المساحة الفارغة غير الضرورية أسفل الرف الدائري ، مما يسمح للمستخدمين برؤية تمريرتين إضافيتين على الشاشة مقارنة بالتخطيط السابق. في التطبيق الحالي ، يتعين على المستخدمين التمرير لأسفل وإخفاء عرض الرف الدائري لرؤية أي شيء يتجاوز أول تمريرتين. علاوة على ذلك ، فإن إعادة التصميم تزيل العرض الراسخ للبطاقة الافتراضية من الزاوية العلوية اليمنى للتطبيق.

مع توسع محفظة Google لدعم مجموعة من العناصر المخزنة ، مثل بطاقات الهوية ومفاتيح السيارة الرقمية وبطاقات العبور ، ستصبح الحاجة إلى الوصول السهل والفوري أمرًا بالغ الأهمية. تلبي إعادة التصميم المدمجة هذه المتطلبات الناشئة على وجه التحديد ، مما يضمن قدرة المستخدمين على الوصول بكفاءة إلى بطاقاتهم المخزنة بأقل قدر من التمرير المطلوب.

تم رصد إعادة تصميم محفظة Google المدمجة في الإصدار 2.193.x ولكن لم يتم نشرها على نطاق واسع بعد. نظرًا لأن المزيد من الشركات تتعمق في مجال no-code ومساحة low-code ، فقد أصبح تبسيط تطوير التطبيقات ووظائفها أمرًا ضروريًا. في هذا المشهد ، تساعد الأنظمة الأساسية مثل AppMaster ، وهي أداة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، المستخدمين على إنشاء تجارب رقمية سلسة بسهولة استثنائية. يسمح هذا الانتقال بالتحسين المستمر والقدرة على التكيف ، مما يمكّن تطبيقات مثل Google Wallet من البقاء في طليعة الصناعة.